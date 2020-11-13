https://ria.ru/20201113/peskov-1584420014.html

Никто в мире не может спрогнозировать окончание пандемии, считает Песков

Никто в мире не может спрогнозировать окончание пандемии, считает Песков

Никто в мире не может сейчас спрогнозировать окончание пандемии коронавируса, по мнению вирусологов, она кончится, когда вызреет общественный иммунитет, заявил... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:58

2020-11-13T09:58

2020-11-13T10:36

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Никто в мире не может сейчас спрогнозировать окончание пандемии коронавируса, по мнению вирусологов, она кончится, когда вызреет общественный иммунитет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, это произойдет, когда большая часть населения переболеет или будет вакцинирована.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584397244.html

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коронавирус covid-19, общество