Никто в мире не может спрогнозировать окончание пандемии, считает Песков
09:58 13.11.2020 (обновлено: 10:36 13.11.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Никто в мире не может сейчас спрогнозировать окончание пандемии коронавируса, по мнению вирусологов, она кончится, когда вызреет общественный иммунитет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ответить на вопрос, когда все это кончится, я думаю, что ни один человек на земле сейчас не ответит. Вирусологи чисто по-научному говорят, что кончится это, когда вызреет общественный иммунитет", - сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT.
По его словам, это произойдет, когда большая часть населения переболеет или будет вакцинирована.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.