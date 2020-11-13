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Никто в мире не может спрогнозировать окончание пандемии, считает Песков
Никто в мире не может спрогнозировать окончание пандемии, считает Песков
Никто в мире не может сейчас спрогнозировать окончание пандемии коронавируса, по мнению вирусологов, она кончится, когда вызреет общественный иммунитет, заявил... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T09:58
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распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Никто в мире не может сейчас спрогнозировать окончание пандемии коронавируса, по мнению вирусологов, она кончится, когда вызреет общественный иммунитет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, это произойдет, когда большая часть населения переболеет или будет вакцинирована.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, общество

Никто в мире не может спрогнозировать окончание пандемии, считает Песков

09:58 13.11.2020 (обновлено: 10:36 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Никто в мире не может сейчас спрогнозировать окончание пандемии коронавируса, по мнению вирусологов, она кончится, когда вызреет общественный иммунитет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ответить на вопрос, когда все это кончится, я думаю, что ни один человек на земле сейчас не ответит. Вирусологи чисто по-научному говорят, что кончится это, когда вызреет общественный иммунитет", - сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT.

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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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