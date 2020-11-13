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Каракас ждет встречи сопредседателей межправкомиссии с Россией в декабре
Каракас ждет встречи сопредседателей межправкомиссии с Россией в декабре
В Каракасе рассчитывают, что сопредседатели российско-венесуэльской межправительственной комиссии - вице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-президент Венесуэлы по... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:45
2020-11-13T14:03
тарек эль-айссами
юрий борисов (вице-премьер)
россия
делси родригес
венесуэла
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Каракасе рассчитывают, что сопредседатели российско-венесуэльской межправительственной комиссии - вице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами проведут переговоры в следующем месяце, заявила журналистам вице-президент Венесуэлы Делси Родригес."Да, очень скоро, в следующем месяце", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.По словам Родригес, формат переговоров - очный или по видеосвязи - будет определён позднее.
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тарек эль-айссами, юрий борисов (вице-премьер), россия, делси родригес, венесуэла, в мире

Каракас ждет встречи сопредседателей межправкомиссии с Россией в декабре

12:45 13.11.2020 (обновлено: 14:03 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Каракасе рассчитывают, что сопредседатели российско-венесуэльской межправительственной комиссии - вице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами проведут переговоры в следующем месяце, заявила журналистам вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.
"Да, очень скоро, в следующем месяце", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Родригес, формат переговоров - очный или по видеосвязи - будет определён позднее.
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Тарек Эль-АйссамиЮрий Борисов (вице-премьер)РоссияДелси РодригесВенесуэлаВ мире
 
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