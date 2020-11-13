https://ria.ru/20201113/peregovory-1584459684.html
Каракас ждет встречи сопредседателей межправкомиссии с Россией в декабре
Каракас ждет встречи сопредседателей межправкомиссии с Россией в декабре
В Каракасе рассчитывают, что сопредседатели российско-венесуэльской межправительственной комиссии - вице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-президент Венесуэлы по... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:45
2020-11-13T12:45
2020-11-13T14:03
тарек эль-айссами
юрий борисов (вице-премьер)
россия
делси родригес
венесуэла
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Каракасе рассчитывают, что сопредседатели российско-венесуэльской межправительственной комиссии - вице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами проведут переговоры в следующем месяце, заявила журналистам вице-президент Венесуэлы Делси Родригес."Да, очень скоро, в следующем месяце", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.По словам Родригес, формат переговоров - очный или по видеосвязи - будет определён позднее.
https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584025223.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тарек эль-айссами, юрий борисов (вице-премьер), россия, делси родригес, венесуэла, в мире