https://ria.ru/20201113/pensionery-1584507184.html

Соцработники обзванивают пенсионеров Подмосковья с предложением о помощи

Соцработники обзванивают пенсионеров Подмосковья с предложением о помощи

Социальные работники начали звонить пенсионерам Московской области с предложением о помощи в период действия ограничительного режима для пожилых людей из-за... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:12

2020-11-13T16:12

2020-11-13T16:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Социальные работники начали звонить пенсионерам Московской области с предложением о помощи в период действия ограничительного режима для пожилых людей из-за коронавируса, сообщил телеканал "360".Уточняется, что добровольцы приносят людям старшего поколения необходимые им продукты и лекарства. Помимо прочего, если для препарата нужен рецепт, волонтеры сходят за ним к врачу. Начальник Королевского управления социальной защиты населения Марина Масина отметила, что в настоящий момент работники обзвонили почти 11,5 тысячи пенсионеров.Нуждающимся в помощи предлагается позвонить на горячую линию по номеру телефона: 8 (800) 550-50-30. Добровольцы могут даже просто поговорить с одиноким пенсионером. Помощь в регионе оказывается бесплатно.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)