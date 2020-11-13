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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201113/pensionery-1584507184.html
Соцработники обзванивают пенсионеров Подмосковья с предложением о помощи
Соцработники обзванивают пенсионеров Подмосковья с предложением о помощи
Социальные работники начали звонить пенсионерам Московской области с предложением о помощи в период действия ограничительного режима для пожилых людей из-за... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:12
2020-11-13T16:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Социальные работники начали звонить пенсионерам Московской области с предложением о помощи в период действия ограничительного режима для пожилых людей из-за коронавируса, сообщил телеканал "360".Уточняется, что добровольцы приносят людям старшего поколения необходимые им продукты и лекарства. Помимо прочего, если для препарата нужен рецепт, волонтеры сходят за ним к врачу. Начальник Королевского управления социальной защиты населения Марина Масина отметила, что в настоящий момент работники обзвонили почти 11,5 тысячи пенсионеров.Нуждающимся в помощи предлагается позвонить на горячую линию по номеру телефона: 8 (800) 550-50-30. Добровольцы могут даже просто поговорить с одиноким пенсионером. Помощь в регионе оказывается бесплатно.
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московская область (подмосковье)

Соцработники обзванивают пенсионеров Подмосковья с предложением о помощи

16:12 13.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидПенсионерка благодарит волонтера за помощь
Пенсионерка благодарит волонтера за помощь - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Социальные работники начали звонить пенсионерам Московской области с предложением о помощи в период действия ограничительного режима для пожилых людей из-за коронавируса, сообщил телеканал "360".
Уточняется, что добровольцы приносят людям старшего поколения необходимые им продукты и лекарства. Помимо прочего, если для препарата нужен рецепт, волонтеры сходят за ним к врачу.
Начальник Королевского управления социальной защиты населения Марина Масина отметила, что в настоящий момент работники обзвонили почти 11,5 тысячи пенсионеров.
Нуждающимся в помощи предлагается позвонить на горячую линию по номеру телефона: 8 (800) 550-50-30. Добровольцы могут даже просто поговорить с одиноким пенсионером. Помощь в регионе оказывается бесплатно.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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