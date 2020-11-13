https://ria.ru/20201113/pasport-1584508047.html

Суд запретил нижегородцу фотографироваться на паспорт в дуршлаге

Суд запретил нижегородцу фотографироваться на паспорт в дуршлаге

Суд отказал в удовлетворении иска жителю Нижнего Новгорода, который хотел сфотографироваться на загранпаспорт в дуршлаге, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:14

2020-11-13T16:14

2020-11-13T20:16

нижний новгород

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя — РИА Новости. Суд отказал в удовлетворении иска жителю Нижнего Новгорода, который хотел сфотографироваться на загранпаспорт в дуршлаге, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.Ранее основатель нижегородского Храма Летающего Макаронного монстра (пародийная религия пастафарианство) Михаил Иосилевич на своей странице в Facebook сообщил, что судится за право фотографироваться на загранпаспорт в дуршлаге, заявив, что у суда "причин для отказа нет".Мужчина обратился с иском о признании незаконным решения органов МВД о прекращении дела по выдаче ему паспорта. Согласно материалам дела, нижегородец подал заявление на получение загранпаспорта через портал госуслуг и был приглашен в отдел по вопросам миграции МВД для фотографирования на документ. "При осуществлении данной процедуры истец в соответствии со своими религиозными убеждениями находился в головном уборе (дуршлаге). Тем самым он не выполнил требования к фотографии на паспорт", — говорится в сообщении суда. В выдаче документа ему было отказано."Так как в судебном заседании истцом не было представлено доказательств того, что его религиозные убеждения не позволяют показываться перед посторонними лицами без дуршлага, суд пришел к выводу, что основания для предоставления госуслуги по оформлению и выдаче паспорта с фотографией с вышеуказанным предметом на голове у административных ответчиков отсутствовали", — отмечает суд.Решением Советского районного суда Нижнего Новгорода в удовлетворении исковых требований было отказано. Решение в законную силу не вступило.Ранее сообщалось, что весной 2019 года Иосилевич сфотографировался с дуршлагом на голове на водительские права. Тогда в пресс-службе регионального управления МВД заявили РИА Новости, что у них не было "формальных причин отказать гражданину, поскольку нижегородский Храм ЛММ — это официально зарегистрированная религиозная организация, где уставом установлено ношение головного убора". Сам Иосилевич объяснил свой поступок тем, что хотел подчеркнуть абсурдность того, что "религиозные взгляды поставлены выше логики".

https://ria.ru/20190827/1557967592.html

https://ria.ru/20191001/1559320375.html

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нижний новгород, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество