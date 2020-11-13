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Суд запретил нижегородцу фотографироваться на паспорт в дуршлаге
Суд запретил нижегородцу фотографироваться на паспорт в дуршлаге
Суд отказал в удовлетворении иска жителю Нижнего Новгорода, который хотел сфотографироваться на загранпаспорт в дуршлаге, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:14
2020-11-13T20:16
нижний новгород
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя — РИА Новости. Суд отказал в удовлетворении иска жителю Нижнего Новгорода, который хотел сфотографироваться на загранпаспорт в дуршлаге, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.Ранее основатель нижегородского Храма Летающего Макаронного монстра (пародийная религия пастафарианство) Михаил Иосилевич на своей странице в Facebook сообщил, что судится за право фотографироваться на загранпаспорт в дуршлаге, заявив, что у суда "причин для отказа нет".Мужчина обратился с иском о признании незаконным решения органов МВД о прекращении дела по выдаче ему паспорта. Согласно материалам дела, нижегородец подал заявление на получение загранпаспорта через портал госуслуг и был приглашен в отдел по вопросам миграции МВД для фотографирования на документ. "При осуществлении данной процедуры истец в соответствии со своими религиозными убеждениями находился в головном уборе (дуршлаге). Тем самым он не выполнил требования к фотографии на паспорт", — говорится в сообщении суда. В выдаче документа ему было отказано."Так как в судебном заседании истцом не было представлено доказательств того, что его религиозные убеждения не позволяют показываться перед посторонними лицами без дуршлага, суд пришел к выводу, что основания для предоставления госуслуги по оформлению и выдаче паспорта с фотографией с вышеуказанным предметом на голове у административных ответчиков отсутствовали", — отмечает суд.Решением Советского районного суда Нижнего Новгорода в удовлетворении исковых требований было отказано. Решение в законную силу не вступило.Ранее сообщалось, что весной 2019 года Иосилевич сфотографировался с дуршлагом на голове на водительские права. Тогда в пресс-службе регионального управления МВД заявили РИА Новости, что у них не было "формальных причин отказать гражданину, поскольку нижегородский Храм ЛММ — это официально зарегистрированная религиозная организация, где уставом установлено ношение головного убора". Сам Иосилевич объяснил свой поступок тем, что хотел подчеркнуть абсурдность того, что "религиозные взгляды поставлены выше логики".
https://ria.ru/20190827/1557967592.html
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нижний новгород, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

Суд запретил нижегородцу фотографироваться на паспорт в дуршлаге

16:14 13.11.2020 (обновлено: 20:16 13.11.2020)
 
© Фото : страница Михаила Иосилевича во ВКонтактеЖитель Нижнего Новгорода, сфотографировавшийся на водительские права с дуршлагом на голове
Житель Нижнего Новгорода, сфотографировавшийся на водительские права с дуршлагом на голове - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : страница Михаила Иосилевича во ВКонтакте
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя — РИА Новости. Суд отказал в удовлетворении иска жителю Нижнего Новгорода, который хотел сфотографироваться на загранпаспорт в дуршлаге, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.
Ранее основатель нижегородского Храма Летающего Макаронного монстра (пародийная религия пастафарианство) Михаил Иосилевич на своей странице в Facebook сообщил, что судится за право фотографироваться на загранпаспорт в дуршлаге, заявив, что у суда "причин для отказа нет".
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Мужчина обратился с иском о признании незаконным решения органов МВД о прекращении дела по выдаче ему паспорта. Согласно материалам дела, нижегородец подал заявление на получение загранпаспорта через портал госуслуг и был приглашен в отдел по вопросам миграции МВД для фотографирования на документ. "При осуществлении данной процедуры истец в соответствии со своими религиозными убеждениями находился в головном уборе (дуршлаге). Тем самым он не выполнил требования к фотографии на паспорт", — говорится в сообщении суда. В выдаче документа ему было отказано.
"Так как в судебном заседании истцом не было представлено доказательств того, что его религиозные убеждения не позволяют показываться перед посторонними лицами без дуршлага, суд пришел к выводу, что основания для предоставления госуслуги по оформлению и выдаче паспорта с фотографией с вышеуказанным предметом на голове у административных ответчиков отсутствовали", — отмечает суд.
Решением Советского районного суда Нижнего Новгорода в удовлетворении исковых требований было отказано. Решение в законную силу не вступило.
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Ранее сообщалось, что весной 2019 года Иосилевич сфотографировался с дуршлагом на голове на водительские права. Тогда в пресс-службе регионального управления МВД заявили РИА Новости, что у них не было "формальных причин отказать гражданину, поскольку нижегородский Храм ЛММ — это официально зарегистрированная религиозная организация, где уставом установлено ношение головного убора". Сам Иосилевич объяснил свой поступок тем, что хотел подчеркнуть абсурдность того, что "религиозные взгляды поставлены выше логики".
 
Нижний НовгородМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
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