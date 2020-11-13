https://ria.ru/20201113/partnerstvo-1584426537.html

Главы Комитета дружбы КНР-РФ обсудили работу в противоэпидемической сфере

Главы Комитета дружбы КНР-РФ обсудили работу в противоэпидемической сфере

Заместитель председателя ВК НПКСК, председатель китайской части Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития Ся Баолун в четверг провел видеовстречу с... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:37

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МОСКВА, 13 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Заместитель председателя ВК НПКСК, председатель китайской части Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития Ся Баолун в четверг провел видеовстречу с председателем российской части комитета Борисом Титовым.Стороны положительно оценили деятельность организации, особенно результаты сотрудничества в противоэпидемической сфере в этом году, и обсудили план работы на год. Договорились, чтобы комитет, как главный канал народных обменов, приложил усилия к достижению новых целей во всестороннем стратегическом партнерстве между Китаем и Россией в новую эпоху и углублении традиционной дружбы.

https://ria.ru/20201113/briks-1584425327.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, борис титов, китай