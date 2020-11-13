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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201113/partnerstvo-1584426537.html
Главы Комитета дружбы КНР-РФ обсудили работу в противоэпидемической сфере
Главы Комитета дружбы КНР-РФ обсудили работу в противоэпидемической сфере
Заместитель председателя ВК НПКСК, председатель китайской части Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития Ся Баолун в четверг провел видеовстречу с... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:37
2020-11-13T10:37
россия-китай: главное
россия
борис титов
китай
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МОСКВА, 13 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Заместитель председателя ВК НПКСК, председатель китайской части Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития Ся Баолун в четверг провел видеовстречу с председателем российской части комитета Борисом Титовым.Стороны положительно оценили деятельность организации, особенно результаты сотрудничества в противоэпидемической сфере в этом году, и обсудили план работы на год. Договорились, чтобы комитет, как главный канал народных обменов, приложил усилия к достижению новых целей во всестороннем стратегическом партнерстве между Китаем и Россией в новую эпоху и углублении традиционной дружбы.
https://ria.ru/20201113/briks-1584425327.html
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россия, борис титов, китай

Главы Комитета дружбы КНР-РФ обсудили работу в противоэпидемической сфере

10:37 13.11.2020
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Заместитель председателя ВК НПКСК, председатель китайской части Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития Ся Баолун в четверг провел видеовстречу с председателем российской части комитета Борисом Титовым.
Стороны положительно оценили деятельность организации, особенно результаты сотрудничества в противоэпидемической сфере в этом году, и обсудили план работы на год.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019) - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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Си Цзиньпин выдвинет инициативы по сотрудничеству на саммитах БРИКС, G20
Договорились, чтобы комитет, как главный канал народных обменов, приложил усилия к достижению новых целей во всестороннем стратегическом партнерстве между Китаем и Россией в новую эпоху и углублении традиционной дружбы.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияБорис ТитовКитай
 
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