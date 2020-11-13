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В "Единой России" оценили вероятность переноса съезда партии на 2021 год
В "Единой России" оценили вероятность переноса съезда партии на 2021 год
Съезд "Единой России", скорее всего, пройдет в следующем году, дата еще не обсуждалась, но его проведение в декабре маловероятно, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:16
2020-11-13T14:16
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр борисов
единая россия
политика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Съезд "Единой России", скорее всего, пройдет в следующем году, дата еще не обсуждалась, но его проведение в декабре маловероятно, сообщил РИА Новости руководитель центрального исполнительного комитета партии Александр Борисов.Накануне депутат Госдумы от ЕР Владимир Афонский сообщил РИА Новости, что съезд "Единой России" может частично пройти в онлайн-формате из-за пандемии, но точно не в ноябре. До этого секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщал, что съезд партии пройдет в два этапа – в конце текущего года и в начале лета 2021 года. Замсекретаря генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов, в свою очередь, уточнял РИА Новости, что первая часть съезда может пройти в декабре.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр борисов, единая россия, политика

В "Единой России" оценили вероятность переноса съезда партии на 2021 год

14:16 13.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Съезд "Единой России", скорее всего, пройдет в следующем году, дата еще не обсуждалась, но его проведение в декабре маловероятно, сообщил РИА Новости руководитель центрального исполнительного комитета партии Александр Борисов.
"Да, есть такая возможность, скорее всего... В декабре пока ситуация не меняется, поэтому, что он состоится в декабре, шансов немного", - сказал Борисов в ответ на вопрос, возможно ли, что ежегодный съезд партии, скорее всего, перенесут на следующий год.
Накануне депутат Госдумы от ЕР Владимир Афонский сообщил РИА Новости, что съезд "Единой России" может частично пройти в онлайн-формате из-за пандемии, но точно не в ноябре. До этого секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщал, что съезд партии пройдет в два этапа – в конце текущего года и в начале лета 2021 года. Замсекретаря генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов, в свою очередь, уточнял РИА Новости, что первая часть съезда может пройти в декабре.
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