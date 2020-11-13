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В "Единой России" оценили вероятность переноса съезда партии на 2021 год

В "Единой России" оценили вероятность переноса съезда партии на 2021 год

Съезд "Единой России", скорее всего, пройдет в следующем году, дата еще не обсуждалась, но его проведение в декабре маловероятно, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:16

2020-11-13T14:16

2020-11-13T14:16

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Съезд "Единой России", скорее всего, пройдет в следующем году, дата еще не обсуждалась, но его проведение в декабре маловероятно, сообщил РИА Новости руководитель центрального исполнительного комитета партии Александр Борисов.Накануне депутат Госдумы от ЕР Владимир Афонский сообщил РИА Новости, что съезд "Единой России" может частично пройти в онлайн-формате из-за пандемии, но точно не в ноябре. До этого секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщал, что съезд партии пройдет в два этапа – в конце текущего года и в начале лета 2021 года. Замсекретаря генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов, в свою очередь, уточнял РИА Новости, что первая часть съезда может пройти в декабре.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр борисов, единая россия, политика