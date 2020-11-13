Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/paltsy-1584414478.html
Мужчина заболел коронавирусом и лишился пальцев
Мужчина заболел коронавирусом и лишился пальцев
В США мужчина заболел коронавирусом и лишился фаланг восьми пальцев на руках, сообщает издание People. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T09:20
2020-11-13T09:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
италия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150640/37/1506403764_0:0:4500:2531_1400x0_80_0_0_d8878c28a1c48edca2f85fc56d032eda.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В США мужчина заболел коронавирусом и лишился фаланг восьми пальцев на руках, сообщает издание People.Грегг Гарфилд заразился коронавирусной инфекцией конце февраля во время отдыха в Италии, где вместе с друзьями катался на лыжах.Там он почувствовал себя плохо: у него заболело горло, заложило нос, а также поднялась температура. Три дня Гарфилд провел в отеле. После возвращения домой мужчина обратился к врачу. Он смог сделать Гарфилду тест на коронавирус — на тот момент их было не так много. Результат оказался положительным. В начале марта его госпитализировали — Гарфилд не мог дышать и жаловался на боль в легких. Через пару дней его подключили к аппарату ИВЛ. Одно из его последних воспоминаний — медсестра, одетая в защитный костюм, и его слова "я не хочу умирать". Вскоре у Гарфилда начались осложнения: давление упало, начался сепсис и стафилококковая инфекция, а также полиорганная недостаточность. Врачи боролись за жизнь пациента, но шанс выжить составлял один процент.В апреле мужчину перевели в обычную палату, он похудел на 22 килограмма. Три пальца на его ноге почернели, а из-за нарушения кровоснабжения врачам пришлось ампутировать восемь фаланг пальцев на руках. Через два месяца его выписали из больницы. За это время Гарфилду провели семь операций по восстановлению пальцев, кроме того, он ежедневно при помощи упражнений укрепляет легкие.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584404659.html
италия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150640/37/1506403764_500:0:4500:3000_1400x0_80_0_0_323bfb396235a6a3eb265226d190d9cd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, италия, сша, в мире

Мужчина заболел коронавирусом и лишился пальцев

09:20 13.11.2020
 
© Fotolia / Sudok1Медицинское оборудование
Медицинское оборудование - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Fotolia / Sudok1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В США мужчина заболел коронавирусом и лишился фаланг восьми пальцев на руках, сообщает издание People.
Грегг Гарфилд заразился коронавирусной инфекцией конце февраля во время отдыха в Италии, где вместе с друзьями катался на лыжах.
Там он почувствовал себя плохо: у него заболело горло, заложило нос, а также поднялась температура. Три дня Гарфилд провел в отеле. После возвращения домой мужчина обратился к врачу. Он смог сделать Гарфилду тест на коронавирус — на тот момент их было не так много. Результат оказался положительным. В начале марта его госпитализировали — Гарфилд не мог дышать и жаловался на боль в легких. Через пару дней его подключили к аппарату ИВЛ. Одно из его последних воспоминаний — медсестра, одетая в защитный костюм, и его слова "я не хочу умирать".
Студентка Уральского федерального университета в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
06:41Распространение нового коронавируса
Врач назвал самых опасных разносчиков коронавируса
Вскоре у Гарфилда начались осложнения: давление упало, начался сепсис и стафилококковая инфекция, а также полиорганная недостаточность. Врачи боролись за жизнь пациента, но шанс выжить составлял один процент.
В апреле мужчину перевели в обычную палату, он похудел на 22 килограмма. Три пальца на его ноге почернели, а из-за нарушения кровоснабжения врачам пришлось ампутировать восемь фаланг пальцев на руках. Через два месяца его выписали из больницы.
За это время Гарфилду провели семь операций по восстановлению пальцев, кроме того, он ежедневно при помощи упражнений укрепляет легкие.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИталияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
Лента новостейМолния