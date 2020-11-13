https://ria.ru/20201113/paltsy-1584414478.html

Мужчина заболел коронавирусом и лишился пальцев

Мужчина заболел коронавирусом и лишился пальцев

В США мужчина заболел коронавирусом и лишился фаланг восьми пальцев на руках, сообщает издание People. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:20

2020-11-13T09:20

2020-11-13T09:20

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

италия

сша

в мире

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В США мужчина заболел коронавирусом и лишился фаланг восьми пальцев на руках, сообщает издание People.Грегг Гарфилд заразился коронавирусной инфекцией конце февраля во время отдыха в Италии, где вместе с друзьями катался на лыжах.Там он почувствовал себя плохо: у него заболело горло, заложило нос, а также поднялась температура. Три дня Гарфилд провел в отеле. После возвращения домой мужчина обратился к врачу. Он смог сделать Гарфилду тест на коронавирус — на тот момент их было не так много. Результат оказался положительным. В начале марта его госпитализировали — Гарфилд не мог дышать и жаловался на боль в легких. Через пару дней его подключили к аппарату ИВЛ. Одно из его последних воспоминаний — медсестра, одетая в защитный костюм, и его слова "я не хочу умирать". Вскоре у Гарфилда начались осложнения: давление упало, начался сепсис и стафилококковая инфекция, а также полиорганная недостаточность. Врачи боролись за жизнь пациента, но шанс выжить составлял один процент.В апреле мужчину перевели в обычную палату, он похудел на 22 килограмма. Три пальца на его ноге почернели, а из-за нарушения кровоснабжения врачам пришлось ампутировать восемь фаланг пальцев на руках. Через два месяца его выписали из больницы. За это время Гарфилду провели семь операций по восстановлению пальцев, кроме того, он ежедневно при помощи упражнений укрепляет легкие.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584404659.html

италия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, италия, сша, в мире