https://ria.ru/20201113/osvobozhdenie-1584454085.html

МИД прокомментировал освобождение россиянки Осиповой из тюрьмы в США

МИД прокомментировал освобождение россиянки Осиповой из тюрьмы в США

В Москве позитивно восприняли освобождение в США гражданки России Богданы Осиповой, будут добиваться возвращения на родину и других удерживаемых в Соединенных... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:23

2020-11-13T12:23

2020-11-13T12:38

мария захарова

россия

богдана осипова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155535/57/1555355753_0:59:704:455_1400x0_80_0_0_9c23abfa42706dc62adcb50bbe52fafb.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Москве позитивно восприняли освобождение в США гражданки России Богданы Осиповой, будут добиваться возвращения на родину и других удерживаемых в Соединенных Штатах россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы с удовлетворением восприняли сообщения о том, что 10 ноября гражданка России Богдана Александровна Осипова была освобождена из американской тюрьмы", - сказала она на брифинге в Москве.По ее словам, Москва продолжит добиваться освобождения и других удерживаемых в США россиян."МИД продолжает прилагать все необходимые дипломатические усилия для скорейшего возвращения Богданы Осиповой на родину, а также всех россиян, безосновательно находящихся в этой стране под следствием или приговоренных там к тюремным срокам", - сказала Захарова.Ранее стало известно, что осужденная в США за похищение собственного ребенка гражданка РФ Богдана Осипова вышла из-под стражи под залог в 25 тысяч долларов. Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. Она была арестована в 2017 году по возвращении в США для улаживания личных дел. Всего у Осиповой-Мобли трое детей, все они проживают в России. Осипову изначально приговорили к 7 годам за похищение ребенка и вымогательство, но апелляционный суд снял обвинение в вымогательстве и постановил вынести новый приговор по делу о похищении. При этом по статье о похищении Осипова уже отсидела максимально предусмотренный срок в три года.

https://ria.ru/20190927/1559223929.html

https://ria.ru/20200425/1570549612.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, россия, богдана осипова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире