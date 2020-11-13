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МИД прокомментировал освобождение россиянки Осиповой из тюрьмы в США
МИД прокомментировал освобождение россиянки Осиповой из тюрьмы в США
В Москве позитивно восприняли освобождение в США гражданки России Богданы Осиповой, будут добиваться возвращения на родину и других удерживаемых в Соединенных... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:23
2020-11-13T12:38
мария захарова
россия
богдана осипова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Москве позитивно восприняли освобождение в США гражданки России Богданы Осиповой, будут добиваться возвращения на родину и других удерживаемых в Соединенных Штатах россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы с удовлетворением восприняли сообщения о том, что 10 ноября гражданка России Богдана Александровна Осипова была освобождена из американской тюрьмы", - сказала она на брифинге в Москве.По ее словам, Москва продолжит добиваться освобождения и других удерживаемых в США россиян."МИД продолжает прилагать все необходимые дипломатические усилия для скорейшего возвращения Богданы Осиповой на родину, а также всех россиян, безосновательно находящихся в этой стране под следствием или приговоренных там к тюремным срокам", - сказала Захарова.Ранее стало известно, что осужденная в США за похищение собственного ребенка гражданка РФ Богдана Осипова вышла из-под стражи под залог в 25 тысяч долларов. Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. Она была арестована в 2017 году по возвращении в США для улаживания личных дел. Всего у Осиповой-Мобли трое детей, все они проживают в России. Осипову изначально приговорили к 7 годам за похищение ребенка и вымогательство, но апелляционный суд снял обвинение в вымогательстве и постановил вынести новый приговор по делу о похищении. При этом по статье о похищении Осипова уже отсидела максимально предусмотренный срок в три года.
https://ria.ru/20190927/1559223929.html
https://ria.ru/20200425/1570549612.html
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мария захарова, россия, богдана осипова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

МИД прокомментировал освобождение россиянки Осиповой из тюрьмы в США

12:23 13.11.2020 (обновлено: 12:38 13.11.2020)
 
© Фото : Harvey County Detention CenterБогдана Осипова
Богдана Осипова - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : Harvey County Detention Center
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Москве позитивно восприняли освобождение в США гражданки России Богданы Осиповой, будут добиваться возвращения на родину и других удерживаемых в Соединенных Штатах россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы с удовлетворением восприняли сообщения о том, что 10 ноября гражданка России Богдана Александровна Осипова была освобождена из американской тюрьмы", - сказала она на брифинге в Москве.

"Сейчас она вышла под залог, ожидает окончания судебного разбирательства по пересмотру приговора в связи с вымогательством. Мы рассчитываем, что по итогам судебного решения с россиянки будут сняты все обвинения и ей дадут возможность вернуться в Россию и воссоединиться с семьей", - добавила Захарова.

По ее словам, Москва продолжит добиваться освобождения и других удерживаемых в США россиян.
"МИД продолжает прилагать все необходимые дипломатические усилия для скорейшего возвращения Богданы Осиповой на родину, а также всех россиян, безосновательно находящихся в этой стране под следствием или приговоренных там к тюремным срокам", - сказала Захарова.
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Ранее стало известно, что осужденная в США за похищение собственного ребенка гражданка РФ Богдана Осипова вышла из-под стражи под залог в 25 тысяч долларов. Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. Она была арестована в 2017 году по возвращении в США для улаживания личных дел. Всего у Осиповой-Мобли трое детей, все они проживают в России. Осипову изначально приговорили к 7 годам за похищение ребенка и вымогательство, но апелляционный суд снял обвинение в вымогательстве и постановил вынести новый приговор по делу о похищении. При этом по статье о похищении Осипова уже отсидела максимально предусмотренный срок в три года.
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Мария ЗахароваРоссияБогдана ОсиповаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
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