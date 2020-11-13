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https://ria.ru/20201113/oskar-1584538404.html
Глава Роскино сочла выдвижение фильма Кончаловского на "Оскар" логичным
Глава Роскино сочла выдвижение фильма Кончаловского на "Оскар" логичным
Выдвижение на американскую премию "Оскар" фильма "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского является логичным, это резонансная и значимая картина,... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:20
2020-11-13T18:20
культура
евгения маркова
андрей кончаловский
роскино
владимир меньшов
оскар (премия)
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Выдвижение на американскую премию "Оскар" фильма "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского является логичным, это резонансная и значимая картина, сказала РИА Новости генеральный директор Роскино Евгения Маркова, пожелав режиссеру удачи.Ранее председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов сообщил РИА Новости, что картина "Дорогие товарищи!" выдвинута от России на премию "Оскар".Мировая премьера фильма прошла на Венецианском фестивале, где он получил спецприз жюри. Драма также получила приз за лучшую режиссуру на Чикагском кинофестивале.Действие фильма основано на реальных событиях 1962 года, которые произошли в советском Новочеркасске. На главном городском заводе происходит забастовка, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главная героиня фильма – работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая) искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.Фильм "Дорогие товарищи!" вышел в широкий прокат в России 12 ноября.
https://ria.ru/20201113/oskar-1584507513.html
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евгения маркова, андрей кончаловский, роскино, владимир меньшов, оскар (премия), общество

Глава Роскино сочла выдвижение фильма Кончаловского на "Оскар" логичным

18:20 13.11.2020
 
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"
Кадр из фильма Дорогие товарищи! - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Выдвижение на американскую премию "Оскар" фильма "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского является логичным, это резонансная и значимая картина, сказала РИА Новости генеральный директор Роскино Евгения Маркова, пожелав режиссеру удачи.
Ранее председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов сообщил РИА Новости, что картина "Дорогие товарищи!" выдвинута от России на премию "Оскар".

"Мы очень рады сегодняшней новости о том, что фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" номинирован на "Оскар". Тема картины резонансная, значимая. Именно поэтому фильм был отмечен в 2020 году специальным призом жюри Венецианского кинофестиваля. Это сильное, качественное российское кино. Необычный стиль картины переносит зрителя в другую эпоху, актерская игра передает всю глубину переживаний. Абсолютно логично, что фильм включен в список номинантов на "Оскар"... От всей души желаю фильму "Дорогие товарищи!" и его режиссеру удачи", - сказала Маркова.

Мировая премьера фильма прошла на Венецианском фестивале, где он получил спецприз жюри. Драма также получила приз за лучшую режиссуру на Чикагском кинофестивале.
Режиссер Андрей Кончаловский - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
16:14Культура
Кончаловский прокомментировал выдвижение своего фильма на "Оскар"
Действие фильма основано на реальных событиях 1962 года, которые произошли в советском Новочеркасске. На главном городском заводе происходит забастовка, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главная героиня фильма – работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая) искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.
Фильм "Дорогие товарищи!" вышел в широкий прокат в России 12 ноября.
Кадр из фильма Дорогие товарищи! - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
17:17Сказано в эфире
Кинокритик: для американцев фильм Кончаловского – не про РоссиюКартина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" выдвинута от России на американскую премию "Оскар". В эфире радио Sputnik кинокритик Николай Никулин оценил шансы картины на получение премии.
 
КультураЕвгения МарковаАндрей КончаловскийРоскиноВладимир МеньшовОскар (премия)Общество
 
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