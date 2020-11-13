https://ria.ru/20201113/oskar-1584538404.html

Глава Роскино сочла выдвижение фильма Кончаловского на "Оскар" логичным

Глава Роскино сочла выдвижение фильма Кончаловского на "Оскар" логичным

Выдвижение на американскую премию "Оскар" фильма "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского является логичным, это резонансная и значимая картина,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T18:20

2020-11-13T18:20

2020-11-13T18:20

культура

евгения маркова

андрей кончаловский

роскино

владимир меньшов

оскар (премия)

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Выдвижение на американскую премию "Оскар" фильма "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского является логичным, это резонансная и значимая картина, сказала РИА Новости генеральный директор Роскино Евгения Маркова, пожелав режиссеру удачи.Ранее председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов сообщил РИА Новости, что картина "Дорогие товарищи!" выдвинута от России на премию "Оскар".Мировая премьера фильма прошла на Венецианском фестивале, где он получил спецприз жюри. Драма также получила приз за лучшую режиссуру на Чикагском кинофестивале.Действие фильма основано на реальных событиях 1962 года, которые произошли в советском Новочеркасске. На главном городском заводе происходит забастовка, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главная героиня фильма – работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая) искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.Фильм "Дорогие товарищи!" вышел в широкий прокат в России 12 ноября.

https://ria.ru/20201113/oskar-1584507513.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/konchalovskiy-1584521857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгения маркова, андрей кончаловский, роскино, владимир меньшов, оскар (премия), общество