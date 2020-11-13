https://ria.ru/20201113/oskar-1584507513.html

Кончаловский прокомментировал выдвижение своего фильма на "Оскар"

Кончаловский прокомментировал выдвижение своего фильма на "Оскар"

Режиссер Андрей Кончаловский, чей фильм "Дорогие товарищи!" выдвинули на соискание премии "Оскар" от России, рассказал РИА Новости, что ценит признание коллег,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:14

2020-11-13T16:14

2020-11-13T19:29

культура

юлия высоцкая

андрей кончаловский

новочеркасск

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Режиссер Андрей Кончаловский, чей фильм "Дорогие товарищи!" выдвинули на соискание премии "Оскар" от России, рассказал РИА Новости, что ценит признание коллег, однако усомнился, что зарубежная публика сможет понять фильм."Для меня особенно дорого, что мои коллеги - люди, большинство из которых родились при советской власти, - оценили этот фильм. Это признание очень важно для меня, оно значит, что мне удалось восстановить дух эпохи", - сказал он.При это режиссер допустил, что иностранцы могут не до конца прочувствовать картину.Действие фильма основано на реальных событиях 1962 года, которые произошли в советском Новочеркасске. На главном городском заводе происходит забастовка, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат.Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главная героиня фильма – работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая) искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.Фильм "Дорогие товарищи!" вышел в широкий прокат в России 12 ноября.

https://ria.ru/20201027/sorkin-1581781286.html

https://ria.ru/20201023/boseman-1581051852.html

новочеркасск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия высоцкая, андрей кончаловский, новочеркасск, общество