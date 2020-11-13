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Россия выдвинула на "Оскар" картину "Дорогие товарищи!" Кончаловского
Россия выдвинула на "Оскар" картину "Дорогие товарищи!" Кончаловского
От России на премию "Оскар" выдвинули фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", сообщил РИА Новости председатель Российского оскаровского комитета... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:54
2020-11-13T18:27
новости культуры
кино и сериалы
юлия высоцкая
владимир меньшов
новочеркасск
культура
андрей кончаловский
оскар (премия)
общество
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. От России на премию "Оскар" выдвинули фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", сообщил РИА Новости председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.Мировая премьера картины состоялась на Венецианском фестивале, где она получила спецприз жюри. Драма также удостоилась приза за лучшую режиссуру на Чикагском кинофестивале.В российский широкий прокат фильм вышел 12 ноября.Сам Кончаловский, комментируя РИА Новости выдвижение своей картины, выразил сомнение, что иностранные зрители смогут понять фильм.Сюжет картины основан на реальных событиях 1962 года в Новочеркасске. На самом крупном заводе города начинается забастовка, рабочие требуют снизить цены на продукты и повысить зарплаты. Позднее к бастующим присоединяются сотрудники других предприятий, после чего власти вводят в город войска, которые стреляют по протестующим боевыми патронами. Главная героиня фильма — работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая) искренне верит в строительство коммунизма, ее возмутило поведение недовольных рабочих. Но после того, как в бойне без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится.
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новости культуры, кино и сериалы, юлия высоцкая, владимир меньшов, новочеркасск, андрей кончаловский, оскар (премия), общество

Россия выдвинула на "Оскар" картину "Дорогие товарищи!" Кончаловского

14:54 13.11.2020 (обновлено: 18:27 13.11.2020)
 
© Фото : The Walt Disney Company Russia & CIS / Саша ГусовКадр из фильма "Дорогие товарищи!"
Кадр из фильма Дорогие товарищи! - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : The Walt Disney Company Russia & CIS / Саша Гусов
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. От России на премию "Оскар" выдвинули фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", сообщил РИА Новости председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.
Мировая премьера картины состоялась на Венецианском фестивале, где она получила спецприз жюри. Драма также удостоилась приза за лучшую режиссуру на Чикагском кинофестивале.
В российский широкий прокат фильм вышел 12 ноября.
Сам Кончаловский, комментируя РИА Новости выдвижение своей картины, выразил сомнение, что иностранные зрители смогут понять фильм.
"Для меня особенно дорого, что мои коллеги – люди, большинство из которых родились при советской власти, – оценили этот фильм. Это признание очень важно для меня, оно значит, что мне удалось восстановить дух эпохи и, главное, попытаться рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей – поколения наших родителей, прошедших войну, колоссальными жертвами победивших нацизм и в кратчайшие сроки восстановивших страну. Совсем другой вопрос – насколько эта попытка будет понятна или прочувствована за рубежом. <…> Я сильно сомневаюсь в этом".
Андрей Кончаловский
Сюжет картины основан на реальных событиях 1962 года в Новочеркасске. На самом крупном заводе города начинается забастовка, рабочие требуют снизить цены на продукты и повысить зарплаты. Позднее к бастующим присоединяются сотрудники других предприятий, после чего власти вводят в город войска, которые стреляют по протестующим боевыми патронами.
Главная героиня фильма — работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая) искренне верит в строительство коммунизма, ее возмутило поведение недовольных рабочих. Но после того, как в бойне без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится.
Кадр из фильма Ещё по одной - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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