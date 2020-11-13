https://ria.ru/20201113/oskar-1584487965.html

Россия выдвинула на "Оскар" картину "Дорогие товарищи!" Кончаловского

Россия выдвинула на "Оскар" картину "Дорогие товарищи!" Кончаловского

От России на премию "Оскар" выдвинули фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", сообщил РИА Новости председатель Российского оскаровского комитета... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:54

2020-11-13T14:54

2020-11-13T18:27

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. От России на премию "Оскар" выдвинули фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", сообщил РИА Новости председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.Мировая премьера картины состоялась на Венецианском фестивале, где она получила спецприз жюри. Драма также удостоилась приза за лучшую режиссуру на Чикагском кинофестивале.В российский широкий прокат фильм вышел 12 ноября.Сам Кончаловский, комментируя РИА Новости выдвижение своей картины, выразил сомнение, что иностранные зрители смогут понять фильм.Сюжет картины основан на реальных событиях 1962 года в Новочеркасске. На самом крупном заводе города начинается забастовка, рабочие требуют снизить цены на продукты и повысить зарплаты. Позднее к бастующим присоединяются сотрудники других предприятий, после чего власти вводят в город войска, которые стреляют по протестующим боевыми патронами. Главная героиня фильма — работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая) искренне верит в строительство коммунизма, ее возмутило поведение недовольных рабочих. Но после того, как в бойне без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится.

https://ria.ru/20201112/kino-1583722207.html

новочеркасск

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новости культуры, кино и сериалы, юлия высоцкая, владимир меньшов, новочеркасск, андрей кончаловский, оскар (премия), общество