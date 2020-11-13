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Депутат прокомментировал заявление Госдепа о продлении ДСНВ
Депутат прокомментировал заявление Госдепа о продлении ДСНВ
Предлагаемый США принцип ограничения ядерных боеголовок нарушает тот баланс, который изначально был достигнут договором СНВ-3, заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T20:51
2020-11-13T20:51
договор снв-3
алексей чепа
госдума рф
сша
в мире
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Предлагаемый США принцип ограничения ядерных боеголовок нарушает тот баланс, который изначально был достигнут договором СНВ-3, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофер Форд заявил в пятницу, что США считают, что "Москве по каким-то причинам трудно согласиться" с принципом ограничения числа ядерных боеголовок и продлить СНВ-3, и надеются на скорое изменение позиции.Чепа пояснил, что у РФ и США разный подход к подсчетам числа ядерных боеголовок: американцы не считают некоторые установки и ракеты, которые легко можно переделать в боевые. По мнению Чепы, это технический вопрос специалистов."Они не хотят слышать, мы об этом заявляли много раз... Мы, исходя из первоначальной договоренности, все это выполняли, сокращали, а они пытались находить определенные лазейки… То есть сегодня американцы пытаются нам навязать условия договора, которые, мы считаем, нарушают тот баланс, который был достигнут первоначально", - сказал Чепа.Депутат добавил, что со стороны США есть ряд и других нарушений, в том числе размещение систем ПРО в непосредственной близости с границами РФ.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
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договор снв-3, алексей чепа, госдума рф, сша, в мире

Депутат прокомментировал заявление Госдепа о продлении ДСНВ

20:51 13.11.2020
 
© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Предлагаемый США принцип ограничения ядерных боеголовок нарушает тот баланс, который изначально был достигнут договором СНВ-3, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофер Форд заявил в пятницу, что США считают, что "Москве по каким-то причинам трудно согласиться" с принципом ограничения числа ядерных боеголовок и продлить СНВ-3, и надеются на скорое изменение позиции.
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Чепа пояснил, что у РФ и США разный подход к подсчетам числа ядерных боеголовок: американцы не считают некоторые установки и ракеты, которые легко можно переделать в боевые. По мнению Чепы, это технический вопрос специалистов.
"Они не хотят слышать, мы об этом заявляли много раз... Мы, исходя из первоначальной договоренности, все это выполняли, сокращали, а они пытались находить определенные лазейки… То есть сегодня американцы пытаются нам навязать условия договора, которые, мы считаем, нарушают тот баланс, который был достигнут первоначально", - сказал Чепа.
Депутат добавил, что со стороны США есть ряд и других нарушений, в том числе размещение систем ПРО в непосредственной близости с границами РФ.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
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