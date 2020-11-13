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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201113/oppozitsiya-1584548854.html
Лукашенко назвал цель оппозиции
Лукашенко назвал цель оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиции не нужны повторные выборы, они хотели сделать республику провинцией Польши. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:20
2020-11-13T19:37
протесты в белоруссии
александр лукашенко
польша
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиции не нужны повторные выборы, они хотели сделать республику провинцией Польши.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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александр лукашенко, польша, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал цель оппозиции

19:20 13.11.2020 (обновлено: 19:37 13.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиции не нужны повторные выборы, они хотели сделать республику провинцией Польши.

"Им не надо было ни легитимность, ни повторные выборы, им ничего этого не надо было. Им надо было сломать государственный строй Белоруссии, повернуть Белоруссию, сделать провинцией Польши", - заявил Лукашенко в интервью российским и зарубежным СМИ, отрывок из которого показал Первый канал.

Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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