https://ria.ru/20201113/oppozitsiya-1584548854.html

Лукашенко назвал цель оппозиции

Лукашенко назвал цель оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиции не нужны повторные выборы, они хотели сделать республику провинцией Польши. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T19:20

2020-11-13T19:20

2020-11-13T19:37

протесты в белоруссии

александр лукашенко

польша

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиции не нужны повторные выборы, они хотели сделать республику провинцией Польши.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201110/lukashenko-1583993554.html

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александр лукашенко, польша, белоруссия, в мире