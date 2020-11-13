https://ria.ru/20201113/oppozitsiya-1584548667.html

Лукашенко рассказал, что могло бы случиться после победы оппозиции

Лукашенко рассказал, что могло бы случиться после победы оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае прихода к власти оппозиции, страна могла бы потерять независимость. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T19:18

2020-11-13T19:18

2020-11-13T20:00

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

смоленск

в мире

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МИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае прихода к власти оппозиции, страна могла бы потерять независимость. К этому, по его словам, привел бы ввод западных войск.Он пояснил, что войска были бы введены "якобы по просьбе законного правительства"."Оно сейчас абсолютно незаконное (структуры оппозиции. — Прим. ред.), но тем не менее — их правительство, которое они признали, — живет в Литве и Польше", — заметил Лукашенко.По его словам, таков сценарий."И кто бы что тут сделал? Никто. Вы хотите сказать, Россия на это будет спокойно смотреть? Да Украина даже вздрогнет от такого плана", — заявил белорусский президент.По его словам, в этом причина, а не в том, что "Лукашенко схватил власть и никому не отдает"."Сейчас, если что-то случится, мы ведь можем потерять свою независимость, нас снова могут разделить на клочки", — добавил Лукашенко, подчеркнув, что не хочет повторения такой истории для страны.

https://ria.ru/20201113/belorussiya-1584544599.html

https://ria.ru/20200804/1575354652.html

белоруссия

смоленск

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александр лукашенко, белоруссия, смоленск, в мире