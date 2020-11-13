https://ria.ru/20201113/oppozitsiya-1584548667.html
Лукашенко рассказал, что могло бы случиться после победы оппозиции
Лукашенко рассказал, что могло бы случиться после победы оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае прихода к власти оппозиции, страна могла бы потерять независимость. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:18
2020-11-13T19:18
2020-11-13T20:00
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
смоленск
в мире
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МИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае прихода к власти оппозиции, страна могла бы потерять независимость. К этому, по его словам, привел бы ввод западных войск.Он пояснил, что войска были бы введены "якобы по просьбе законного правительства"."Оно сейчас абсолютно незаконное (структуры оппозиции. — Прим. ред.), но тем не менее — их правительство, которое они признали, — живет в Литве и Польше", — заметил Лукашенко.По его словам, таков сценарий."И кто бы что тут сделал? Никто. Вы хотите сказать, Россия на это будет спокойно смотреть? Да Украина даже вздрогнет от такого плана", — заявил белорусский президент.По его словам, в этом причина, а не в том, что "Лукашенко схватил власть и никому не отдает"."Сейчас, если что-то случится, мы ведь можем потерять свою независимость, нас снова могут разделить на клочки", — добавил Лукашенко, подчеркнув, что не хочет повторения такой истории для страны.
https://ria.ru/20201113/belorussiya-1584544599.html
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александр лукашенко, белоруссия, смоленск, в мире
МИНСК, 13 ноя — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что в случае прихода к власти оппозиции, страна могла бы потерять независимость.
К этому, по его словам, привел бы ввод западных войск.
"Если бы только у них (оппозиции. — Прим. ред.) 9-10 августа получился блицкриг. <…> Они ж понимают: поддержки народа у них нет. А как удержаться? Блицкриг получился, они захватили, как в Армении
или Грузии
, власть, обращаются на Запад — они вводят войска", — сказал Лукашенко журналистам, фрагмент встречи показал телеканал "Беларусь 1".
Он пояснил, что войска были бы введены "якобы по просьбе законного правительства".
"Оно сейчас абсолютно незаконное (структуры оппозиции. — Прим. ред.), но тем не менее — их правительство, которое они признали, — живет в Литве
и Польше", — заметил Лукашенко.
По его словам, таков сценарий.
"И кто бы что тут сделал? Никто. Вы хотите сказать, Россия на это будет спокойно смотреть? Да Украина даже вздрогнет от такого плана", — заявил белорусский президент.
По его словам, в этом причина, а не в том, что "Лукашенко схватил власть и никому не отдает".
"Сейчас, если что-то случится, мы ведь можем потерять свою независимость, нас снова могут разделить на клочки", — добавил Лукашенко, подчеркнув, что не хочет повторения такой истории для страны.