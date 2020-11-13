Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201113/oppozitsiya-1584548667.html
Лукашенко рассказал, что могло бы случиться после победы оппозиции
Лукашенко рассказал, что могло бы случиться после победы оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае прихода к власти оппозиции, страна могла бы потерять независимость. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:18
2020-11-13T20:00
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
смоленск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347949_0:37:2970:1708_1400x0_80_0_0_63867d8fe51c31ef46fea8e54735497e.jpg
МИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае прихода к власти оппозиции, страна могла бы потерять независимость. К этому, по его словам, привел бы ввод западных войск.Он пояснил, что войска были бы введены "якобы по просьбе законного правительства"."Оно сейчас абсолютно незаконное (структуры оппозиции. — Прим. ред.), но тем не менее — их правительство, которое они признали, — живет в Литве и Польше", — заметил Лукашенко.По его словам, таков сценарий."И кто бы что тут сделал? Никто. Вы хотите сказать, Россия на это будет спокойно смотреть? Да Украина даже вздрогнет от такого плана", — заявил белорусский президент.По его словам, в этом причина, а не в том, что "Лукашенко схватил власть и никому не отдает"."Сейчас, если что-то случится, мы ведь можем потерять свою независимость, нас снова могут разделить на клочки", — добавил Лукашенко, подчеркнув, что не хочет повторения такой истории для страны.
https://ria.ru/20201113/belorussiya-1584544599.html
https://ria.ru/20200804/1575354652.html
белоруссия
смоленск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347949_239:0:2970:2048_1400x0_80_0_0_1800a0e0c23b697089eae59ede44b0c8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, смоленск, в мире

Лукашенко рассказал, что могло бы случиться после победы оппозиции

19:18 13.11.2020 (обновлено: 20:00 13.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае прихода к власти оппозиции, страна могла бы потерять независимость.
К этому, по его словам, привел бы ввод западных войск.
"Если бы только у них (оппозиции. — Прим. ред.) 9-10 августа получился блицкриг. <…> Они ж понимают: поддержки народа у них нет. А как удержаться? Блицкриг получился, они захватили, как в Армении или Грузии, власть, обращаются на Запад — они вводят войска", — сказал Лукашенко журналистам, фрагмент встречи показал телеканал "Беларусь 1".
Он пояснил, что войска были бы введены "якобы по просьбе законного правительства".
"Оно сейчас абсолютно незаконное (структуры оппозиции. — Прим. ред.), но тем не менее — их правительство, которое они признали, — живет в Литве и Польше", — заметил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
18:50
Лукашенко назвал Россию незаменимой для Белоруссии
По его словам, таков сценарий.
"И кто бы что тут сделал? Никто. Вы хотите сказать, Россия на это будет спокойно смотреть? Да Украина даже вздрогнет от такого плана", — заявил белорусский президент.
По его словам, в этом причина, а не в том, что "Лукашенко схватил власть и никому не отдает".
"Сейчас, если что-то случится, мы ведь можем потерять свою независимость, нас снова могут разделить на клочки", — добавил Лукашенко, подчеркнув, что не хочет повторения такой истории для страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 14:58Протесты в Белоруссии
"До Владивостока будет тяжело": Лукашенко предостерег от дестабилизации
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияСмоленскВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
Лента новостейМолния