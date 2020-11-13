https://ria.ru/20201113/oppozitsioner-1584519723.html

Киев призвал наказать виновных в смерти оппозиционера в Минске

Киев призвал наказать виновных в смерти оппозиционера в Минске

МИД Украины заявил, что виновные в смерти белорусского оппозиционера Романа Бондаренко в Минске должны быть наказаны. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:06

2020-11-13T17:06

2020-11-13T17:06

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

мид украины

евросоюз

минск

белоруссия

в мире

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КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. МИД Украины заявил, что виновные в смерти белорусского оппозиционера Романа Бондаренко в Минске должны быть наказаны.Ранее представительство Евросоюза в Минске заявило, что смерть оппозиционного активиста Белоруссии Романа Бондаренко – "очередная непоправимая потеря в мирной борьбе страны за демократическое будущее".Ранее сообщалось, что в среду во двор жилых домов, где находится "площадь перемен", приехали люди в гражданском и масках снимать бело-красно-белые ленты. Завязалась потасовка, в результате которой ударился головой один из тех, кто "вышел спросить, что происходит". Его увезли на микроавтобусе. По данным портала, из Центрального РУВД Минска он поступил в больницу с формулировкой, что "травмы получил во время драки", пострадавшего прооперировали. В четверг минздрав сообщил, что он скончался. Как сообщил, у Бондаренко при первичном осмотре в больнице наряду с телесными повреждениями была диагностирована алкогольная интоксикация, а обстоятельства его смерти устанавливаются. По данным СК, произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и "лицами, их снимающими".В четверг и пятницу минчане массово несут цветы и зажигают лампадки на "площади перемен", рядом с которой жил Бондаренко."Площадь перемен" - двор между улицами Червякова и Сморговским трактом в Минске – стал популярным местом после выборов президента Белоруссии, это активное место "дворовых протестов", где регулярно собираются жители ближайших домов, слушают музыку, украшают бело-красно-белыми лентами и оппозиционными флагами аналогичной расцветки территорию двора.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201113/oppozitsioner-1584508625.html

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минск

белоруссия

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светлана тихановская, александр лукашенко, мид украины, евросоюз, минск, белоруссия, в мире