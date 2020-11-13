https://ria.ru/20201113/oppozitsioner-1584508625.html

Генпрокуратура Белоруссии выяснит обстоятельства смерти оппозиционера

Генпрокуратура Белоруссии выяснит обстоятельства смерти оппозиционера

Генеральная прокуратура Белоруссии будет проводить дальнейшие процессуальные действия для выяснения обстоятельств смерти оппозиционного активиста Романа... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:16

2020-11-13T16:16

2020-11-13T16:38

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МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии будет проводить дальнейшие процессуальные действия для выяснения обстоятельств смерти оппозиционного активиста Романа Бондаренко, сообщило ведомство в пятницу.Ранее пресс-служба Следственного комитета республики сообщила, что СК выясняет обстоятельства смерти 31-летнего Бондаренко после драки на "площади перемен" в Минске."По решению генерального прокурора дальнейшие процессуальные действия в целях выяснения обстоятельств смерти Романа Бондаренко проводит Генеральная прокуратура Республики Беларусь", - говорится в сообщении ГП в Telegram-канале.Ранее белорусские СМИ сообщили, что в среду во двор жилых домов, где находится "площадь перемен", приехали люди в гражданском и масках снимать оппозиционные бело-красно-белые ленты. Завязалась потасовка, в результате которой ударился головой один из тех, кто "вышел спросить, что происходит". Его увезли на микроавтобусе. По данным портала, из Центрального РУВД Минска он поступил в больницу с формулировкой, что "травмы получил во время драки", пострадавшего прооперировали. В четверг минздрав сообщил, что он скончался. Как сообщал СК, у Бондаренко в больнице наряду с телесными повреждениями была диагностирована алкогольная интоксикация. Между тем портал tut.by и ряд интернет-ресурсов, а также Telegram-каналов разместили фотографии медицинских документов, опровергающих алкогольное опьянение Бондаренко.В четверг и пятницу минчане массово несут цветы и зажигают лампадки на "площади перемен", рядом с которой жил Бондаренко. Люди винят в произошедшем с ним силовые структуры Белоруссии."Площадь перемен" - двор между улицами Червякова и Сморговским трактом в Минске – стал популярным местом после выборов президента Белоруссии, это активное место "дворовых протестов", где регулярно собираются жители ближайших домов, слушают музыку, украшают бело-красно-белыми лентами и оппозиционными флагами территорию двора.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201111/tikhanovskaya-1584148941.html

https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584461621.html

https://ria.ru/20201112/belorussiya-1584274780.html

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