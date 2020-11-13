https://ria.ru/20201113/oon-1584428128.html

Песков назвал ООН единственным универсальным международным институтом

Песков назвал ООН единственным универсальным международным институтом

ООН остается единственным универсальным международным институтом, без которого жить невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:34

2020-11-13T10:34

2020-11-13T10:43

дмитрий песков

владимир путин

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1400x0_80_0_0_10be47c29bb4e74e6cda15e1848cf512.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ООН остается единственным универсальным международным институтом, без которого жить невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."ООН все-таки было и есть единственным универсальным международным институтом, без которого жить невозможно. И Совет Безопасности с ядерной пятеркой, которые обладают правом вето. Вы знаете, это позиция президента Путина. Это краеугольный камень международной безопасности", - сказал Песков в интервью RT.При этом он отметил, что какие-то международные институты вообще теряют свою роль.Говоря о международных отношениях в современном мире, Песков подчеркнул, что система претерпевает изменения."Не нужно все сужать к российско-американским отношениям. В целом ведь происходит трансформация мира от однополярной системы к системе многополярной. Это очень болезненная ломка. Вот тот самый бывший единственный полюс, он, конечно же, внутренне - я не знаю, сознательно или подсознательно - он этому сопротивляется. Бывшему единственному полюсу очень сложно адаптировать себя к новой системе координат", - сказал пресс-секретарь президента.Он отметил, что из-за этого "ломается система международного права, ломается система международных институтов".

https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584427315.html

https://ria.ru/20201113/vybory-1584417918.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, оон, в мире