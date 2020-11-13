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Песков назвал ООН единственным универсальным международным институтом
Песков назвал ООН единственным универсальным международным институтом
ООН остается единственным универсальным международным институтом, без которого жить невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:34
2020-11-13T10:43
дмитрий песков
владимир путин
оон
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ООН остается единственным универсальным международным институтом, без которого жить невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."ООН все-таки было и есть единственным универсальным международным институтом, без которого жить невозможно. И Совет Безопасности с ядерной пятеркой, которые обладают правом вето. Вы знаете, это позиция президента Путина. Это краеугольный камень международной безопасности", - сказал Песков в интервью RT.При этом он отметил, что какие-то международные институты вообще теряют свою роль.Говоря о международных отношениях в современном мире, Песков подчеркнул, что система претерпевает изменения."Не нужно все сужать к российско-американским отношениям. В целом ведь происходит трансформация мира от однополярной системы к системе многополярной. Это очень болезненная ломка. Вот тот самый бывший единственный полюс, он, конечно же, внутренне - я не знаю, сознательно или подсознательно - он этому сопротивляется. Бывшему единственному полюсу очень сложно адаптировать себя к новой системе координат", - сказал пресс-секретарь президента.Он отметил, что из-за этого "ломается система международного права, ломается система международных институтов".
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дмитрий песков, владимир путин, оон, в мире

Песков назвал ООН единственным универсальным международным институтом

10:34 13.11.2020 (обновлено: 10:43 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ООН остается единственным универсальным международным институтом, без которого жить невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"ООН все-таки было и есть единственным универсальным международным институтом, без которого жить невозможно. И Совет Безопасности с ядерной пятеркой, которые обладают правом вето. Вы знаете, это позиция президента Путина. Это краеугольный камень международной безопасности", - сказал Песков в интервью RT.
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При этом он отметил, что какие-то международные институты вообще теряют свою роль.
Говоря о международных отношениях в современном мире, Песков подчеркнул, что система претерпевает изменения.
"Не нужно все сужать к российско-американским отношениям. В целом ведь происходит трансформация мира от однополярной системы к системе многополярной. Это очень болезненная ломка. Вот тот самый бывший единственный полюс, он, конечно же, внутренне - я не знаю, сознательно или подсознательно - он этому сопротивляется. Бывшему единственному полюсу очень сложно адаптировать себя к новой системе координат", - сказал пресс-секретарь президента.
Он отметил, что из-за этого "ломается система международного права, ломается система международных институтов".
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