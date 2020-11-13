https://ria.ru/20201113/oms-1584953389.html

Чернякова: цифровизация ОМС позволит эффективнее проводить медэкспертизу

Чернякова: цифровизация ОМС позволит эффективнее проводить медэкспертизу

Цифровизация в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе, внедрение технологий искусственного интеллекта, позволит унифицировать стандарты... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:00

2020-11-13T11:00

2020-11-17T11:07

обязательное медицинское страхование

елена чернякова

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Цифровизация в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе, внедрение технологий искусственного интеллекта, позволит унифицировать стандарты оказания медицинской помощи, сделать более эффективным контроль за ее качеством и автоматизировать медико-экономический контроль, сообщила председатель ФОМС Елена Чернякова.Она выступила на встрече в режиме видео-конференц-связи, проведенной главой комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрием Морозовым.По ее словам, если говорить об электронных медицинских документах, первым направлением модернизации системы медстрахования для ФОМС является возможность формировать счета на оплату медпомощи на основе электронных документов. Второе направление - это риск-ориентированные подходы к проведению экспертиз. "Мы уже проверяем счета по фармакологическим признакам на имеющиеся нарушения или отклонения от нормы. Мы сейчас работаем над тем, чтобы медико-экономическую экспертизу тоже максимально перевести на автоматизированный контроль. Если у нас входящие медицинские электронные документы будут в достаточной степени структурированы, то и медико-экономические экспертизы также могут производиться без выхода на место. И на третьем этапе проводится экспертиза качества медицинской помощи, которая требует вдумчивого рассмотрения, полного спектра документов в соответствии стандартам", - сказала Чернякова.Она отметила, что Минздрав ведет работу по стандартизации и оцифровке как клинических рекомендаций, так и стандартов оказания медицинской помощи. "Это нужно для того, чтобы относительно этих базовых документов можно было формировать также автоматизированный контроль: помощь была оказана именно этому пациенту, были соблюдены сроки, более сложные проверки на соблюдение стандартов качества лечения, на соответствие клинических рекомендаций", - сказала председатель ФОМС.

https://ria.ru/20201014/oms-1580788668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена чернякова