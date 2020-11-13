https://ria.ru/20201113/oms-1584953389.html
Чернякова: цифровизация ОМС позволит эффективнее проводить медэкспертизу
Чернякова: цифровизация ОМС позволит эффективнее проводить медэкспертизу
Цифровизация в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе, внедрение технологий искусственного интеллекта, позволит унифицировать стандарты... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:00
2020-11-13T11:00
2020-11-17T11:07
обязательное медицинское страхование
елена чернякова
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Цифровизация в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе, внедрение технологий искусственного интеллекта, позволит унифицировать стандарты оказания медицинской помощи, сделать более эффективным контроль за ее качеством и автоматизировать медико-экономический контроль, сообщила председатель ФОМС Елена Чернякова.Она выступила на встрече в режиме видео-конференц-связи, проведенной главой комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрием Морозовым.По ее словам, если говорить об электронных медицинских документах, первым направлением модернизации системы медстрахования для ФОМС является возможность формировать счета на оплату медпомощи на основе электронных документов. Второе направление - это риск-ориентированные подходы к проведению экспертиз. "Мы уже проверяем счета по фармакологическим признакам на имеющиеся нарушения или отклонения от нормы. Мы сейчас работаем над тем, чтобы медико-экономическую экспертизу тоже максимально перевести на автоматизированный контроль. Если у нас входящие медицинские электронные документы будут в достаточной степени структурированы, то и медико-экономические экспертизы также могут производиться без выхода на место. И на третьем этапе проводится экспертиза качества медицинской помощи, которая требует вдумчивого рассмотрения, полного спектра документов в соответствии стандартам", - сказала Чернякова.Она отметила, что Минздрав ведет работу по стандартизации и оцифровке как клинических рекомендаций, так и стандартов оказания медицинской помощи. "Это нужно для того, чтобы относительно этих базовых документов можно было формировать также автоматизированный контроль: помощь была оказана именно этому пациенту, были соблюдены сроки, более сложные проверки на соблюдение стандартов качества лечения, на соответствие клинических рекомендаций", - сказала председатель ФОМС.
https://ria.ru/20201014/oms-1580788668.html
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елена чернякова
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости
. Цифровизация в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе, внедрение технологий искусственного интеллекта, позволит унифицировать стандарты оказания медицинской помощи, сделать более эффективным контроль за ее качеством и автоматизировать медико-экономический контроль, сообщила председатель ФОМС Елена Чернякова
.
Она выступила на встрече в режиме видео-конференц-связи, проведенной главой комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрием Морозовым.
По ее словам, если говорить об электронных медицинских документах, первым направлением модернизации системы медстрахования для ФОМС является возможность формировать счета на оплату медпомощи на основе электронных документов.
"Ведется работа по согласованию основных параметров электронных медицинских документов, которые должны быть структурированы и которые будут использованы для расчета стоимости медицинской помощи для последующей оплаты", - пояснила Чернякова.
Второе направление - это риск-ориентированные подходы к проведению экспертиз.
"Мы уже проверяем счета по фармакологическим признакам на имеющиеся нарушения или отклонения от нормы. Мы сейчас работаем над тем, чтобы медико-экономическую экспертизу тоже максимально перевести на автоматизированный контроль. Если у нас входящие медицинские электронные документы будут в достаточной степени структурированы, то и медико-экономические экспертизы также могут производиться без выхода на место. И на третьем этапе проводится экспертиза качества медицинской помощи, которая требует вдумчивого рассмотрения, полного спектра документов в соответствии стандартам", - сказала Чернякова.
Она отметила, что Минздрав ведет работу по стандартизации и оцифровке как клинических рекомендаций, так и стандартов оказания медицинской помощи.
"Это нужно для того, чтобы относительно этих базовых документов можно было формировать также автоматизированный контроль: помощь была оказана именно этому пациенту, были соблюдены сроки, более сложные проверки на соблюдение стандартов качества лечения, на соответствие клинических рекомендаций", - сказала председатель ФОМС.