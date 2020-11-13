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Воробьев оценил необходимость новых ограничений по COVID-19 в Подмосковье
Воробьев оценил необходимость новых ограничений по COVID-19 в Подмосковье
Вопрос о введении дополнительных ограничений по коронавирусу поднимут в Подмосковье через некоторое время, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T21:11
2020-11-13T21:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Вопрос о введении дополнительных ограничений по коронавирусу поднимут в Подмосковье через некоторое время, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Воробьев оценил необходимость новых ограничений по COVID-19 в Подмосковье

21:11 13.11.2020 (обновлено: 21:24 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Вопрос о введении дополнительных ограничений по коронавирусу поднимут в Подмосковье через некоторое время, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Что касается ограничений: у нас ещё есть время подумать. Никому не хочется закрывать какие-то увеселительные мероприятия ", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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