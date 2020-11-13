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"Одноклассники" запустили проект к Международному дню слепых
"Одноклассники" запустили проект к Международному дню слепых
Социальная сеть "Одноклассники" (ОК) совместно с Фондом поддержки слепоглухих "Со-единение" запустила инклюзивный проект к Международному дню слепых, в рамках... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:52
2020-11-13T15:52
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Социальная сеть "Одноклассники" (ОК) совместно с Фондом поддержки слепоглухих "Со-единение" запустила инклюзивный проект к Международному дню слепых, в рамках которого покажет, как видят мир люди с нарушениями зрения, а также расскажет о профилактике болезней зрения, говорится в сообщении ОК.Международный день слепых проводится в мире 13 ноября. Эта дата призвана привлечь внимание общества к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. В 1984 году эта дата была учреждена решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в память об известном французском педагоге Валентине Гаюи, основателе первых в мире учебных заведений и предприятий для незрячих людей, одного из первых тифлопедагогов, автора рельефного алфавита для незрячих."Социальная сеть "Одноклассники" совместно с Фондом поддержки слепоглухих "Со-единение" запустила инклюзивный проект ко Всемирному дню слепых. Этот проект призван привлечь внимание пользователей к людям, которые полностью или частично потеряли зрение, чтобы понять, как они видят мир", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что в ленте соцсети появился специальный набор изображений, который демонстрирует, как видят изображения люди с нарушениями зрения. Каждое изображение, которое увидят пользователи ОК, разъяснит особенности самых распространенных болезней зрения."Например, как световые лучи смещаются и расплываются из-за астигматизма, или как сужается поле зрения из-за глаукомы, или как мутнеют окружающие предметы из-за катаракты. При клике на изображение пользователи попадут на пост в группе фонда "Со-единение", который объясняет природу заболевания и показывает, как видят одну и ту же картинку люди без нарушений зрения и с нарушением", - уточняется в сообщении.Кроме того, фонд "Со-единение" опубликует в своей группе в ОК информацию о регулярных проверках зрения. В течение нескольких недель в группе фонда появятся публикации о гимнастике для глаз, мифы о слепоте и об остроте зрения. Также 16 ноября в ОК стартует сбор средств через сервис "Добро Mail.ru" на покупку современных технических средств коммуникации для слепоглухих.
https://ria.ru/20201105/odnoklassniki-1583168612.html
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РИА Новости
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добро mail.ru, одноклассники, воз, в мире

"Одноклассники" запустили проект к Международному дню слепых

15:52 13.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница социальной сети "Одноклассники"
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Социальная сеть "Одноклассники" (ОК) совместно с Фондом поддержки слепоглухих "Со-единение" запустила инклюзивный проект к Международному дню слепых, в рамках которого покажет, как видят мир люди с нарушениями зрения, а также расскажет о профилактике болезней зрения, говорится в сообщении ОК.
Международный день слепых проводится в мире 13 ноября. Эта дата призвана привлечь внимание общества к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. В 1984 году эта дата была учреждена решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в память об известном французском педагоге Валентине Гаюи, основателе первых в мире учебных заведений и предприятий для незрячих людей, одного из первых тифлопедагогов, автора рельефного алфавита для незрячих.
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"Социальная сеть "Одноклассники" совместно с Фондом поддержки слепоглухих "Со-единение" запустила инклюзивный проект ко Всемирному дню слепых. Этот проект призван привлечь внимание пользователей к людям, которые полностью или частично потеряли зрение, чтобы понять, как они видят мир", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что в ленте соцсети появился специальный набор изображений, который демонстрирует, как видят изображения люди с нарушениями зрения. Каждое изображение, которое увидят пользователи ОК, разъяснит особенности самых распространенных болезней зрения.
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"Например, как световые лучи смещаются и расплываются из-за астигматизма, или как сужается поле зрения из-за глаукомы, или как мутнеют окружающие предметы из-за катаракты. При клике на изображение пользователи попадут на пост в группе фонда "Со-единение", который объясняет природу заболевания и показывает, как видят одну и ту же картинку люди без нарушений зрения и с нарушением", - уточняется в сообщении.
Кроме того, фонд "Со-единение" опубликует в своей группе в ОК информацию о регулярных проверках зрения. В течение нескольких недель в группе фонда появятся публикации о гимнастике для глаз, мифы о слепоте и об остроте зрения. Также 16 ноября в ОК стартует сбор средств через сервис "Добро Mail.ru" на покупку современных технических средств коммуникации для слепоглухих.
 
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