https://ria.ru/20201113/ochered-1584410858.html

Первые претенденты на iPhone в Москве встали в очередь в пять утра

Первые претенденты на iPhone в Москве встали в очередь в пять утра

Первые по очереди претенденты на покупку нового iPhone в re:Store на улице Тверской в Москве встали в очередь в 5 утра, сама очередь по состоянию на 8.00 мск... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:45

2020-11-13T08:45

2020-11-13T08:45

apple iphone

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технологии

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Первые по очереди претенденты на покупку нового iPhone в re:Store на улице Тверской в Москве встали в очередь в 5 утра, сама очередь по состоянию на 8.00 мск насчитывает семь человек, передает корреспондент РИА Новости с официального старта продаж смартфона в магазине.Apple 13 октября представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начались в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max становятся доступны с 13 ноября.Россияне в преддверии и после презентации Apple iPhone 12 начали продавать на сервисах объявлений места в очереди за смартфонами. Такие объявления присутствуют, в частности, на онлайн-сервисе "Авито". По данным сервиса, места в очереди варьируются от 9900 до 100 000 рублей, при этом на сервисе встречались объявления и с ценой в 1 рубль.Претенденты на новинки в очереди сообщают, что решили прийти к открытию магазина, чтобы долго не ждать свой новый смартфон, по их словам, это уже традиция.В пятницу продажи стартуют в 8 утра как на сайте самого производителя, так и у крупнейших российских ритейлеров. Клиенты, сделавшие предзаказ на сайте, смогут получить заказы как курьером, так и самовывозом из удобных им магазинов. Остальные смогут приобрести телефон в свободной продаже. Согласно данным на сайте Apple, iPhone 12 mini будет стоить в России от 69,99 тысячи до 84,99 тысячи рублей в зависимости от объема памяти, iPhone 12 Pro Max - 109,99-139,99 тысячи рублей.

https://ria.ru/20201112/mac-1584320170.html

https://ria.ru/20201109/ios-1583747316.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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