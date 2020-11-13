Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/ochered-1584410858.html
Первые претенденты на iPhone в Москве встали в очередь в пять утра
Первые претенденты на iPhone в Москве встали в очередь в пять утра
Первые по очереди претенденты на покупку нового iPhone в re:Store на улице Тверской в Москве встали в очередь в 5 утра, сама очередь по состоянию на 8.00 мск... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T08:45
2020-11-13T08:45
apple iphone
apple
москва
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583178832_0:454:720:859_1400x0_80_0_0_a18cde1b6c47f4cfdbe7a4965e914471.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Первые по очереди претенденты на покупку нового iPhone в re:Store на улице Тверской в Москве встали в очередь в 5 утра, сама очередь по состоянию на 8.00 мск насчитывает семь человек, передает корреспондент РИА Новости с официального старта продаж смартфона в магазине.Apple 13 октября представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начались в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max становятся доступны с 13 ноября.Россияне в преддверии и после презентации Apple iPhone 12 начали продавать на сервисах объявлений места в очереди за смартфонами. Такие объявления присутствуют, в частности, на онлайн-сервисе "Авито". По данным сервиса, места в очереди варьируются от 9900 до 100 000 рублей, при этом на сервисе встречались объявления и с ценой в 1 рубль.Претенденты на новинки в очереди сообщают, что решили прийти к открытию магазина, чтобы долго не ждать свой новый смартфон, по их словам, это уже традиция.В пятницу продажи стартуют в 8 утра как на сайте самого производителя, так и у крупнейших российских ритейлеров. Клиенты, сделавшие предзаказ на сайте, смогут получить заказы как курьером, так и самовывозом из удобных им магазинов. Остальные смогут приобрести телефон в свободной продаже. Согласно данным на сайте Apple, iPhone 12 mini будет стоить в России от 69,99 тысячи до 84,99 тысячи рублей в зависимости от объема памяти, iPhone 12 Pro Max - 109,99-139,99 тысячи рублей.
https://ria.ru/20201112/mac-1584320170.html
https://ria.ru/20201109/ios-1583747316.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583178832_0:333:720:873_1400x0_80_0_0_6ddfc6a04277df9eed408cb60875c865.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple iphone, apple, москва, технологии, общество

Первые претенденты на iPhone в Москве встали в очередь в пять утра

08:45 13.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 12 9
iPhone 12 9 - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Первые по очереди претенденты на покупку нового iPhone в re:Store на улице Тверской в Москве встали в очередь в 5 утра, сама очередь по состоянию на 8.00 мск насчитывает семь человек, передает корреспондент РИА Новости с официального старта продаж смартфона в магазине.
Apple 13 октября представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начались в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max становятся доступны с 13 ноября.
Презентация 13-дюймового MacBook Pro на базе процессора M1 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 16:36РИА Наука
Новый процессор Apple M1 обогнал по производительности Ryzen 9 и Core i9
Россияне в преддверии и после презентации Apple iPhone 12 начали продавать на сервисах объявлений места в очереди за смартфонами. Такие объявления присутствуют, в частности, на онлайн-сервисе "Авито". По данным сервиса, места в очереди варьируются от 9900 до 100 000 рублей, при этом на сервисе встречались объявления и с ценой в 1 рубль.
"Я встал в очередь в 5 утра, и здесь уже был один человек. Я пришел с товарищем, я второй в очереди, он третий", - рассказал Александр, который стоит в очереди на покупку нового iPhone на Тверской. По его словам, он планирует купить себе iPhone 12 Pro Max. "Я для себя беру, iPhone 12 Pro Max, потому что нужно обновляться", - сообщил он.
Новый iPhone 12 в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 14:03
Хакеры взломали новую iOS
Претенденты на новинки в очереди сообщают, что решили прийти к открытию магазина, чтобы долго не ждать свой новый смартфон, по их словам, это уже традиция.
В пятницу продажи стартуют в 8 утра как на сайте самого производителя, так и у крупнейших российских ритейлеров. Клиенты, сделавшие предзаказ на сайте, смогут получить заказы как курьером, так и самовывозом из удобных им магазинов. Остальные смогут приобрести телефон в свободной продаже. Согласно данным на сайте Apple, iPhone 12 mini будет стоить в России от 69,99 тысячи до 84,99 тысячи рублей в зависимости от объема памяти, iPhone 12 Pro Max - 109,99-139,99 тысячи рублей.
 
Apple iPhoneAppleМоскваТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
Лента новостейМолния