https://ria.ru/20201113/ochered-1584410858.html
Первые претенденты на iPhone в Москве встали в очередь в пять утра
Первые претенденты на iPhone в Москве встали в очередь в пять утра
Первые по очереди претенденты на покупку нового iPhone в re:Store на улице Тверской в Москве встали в очередь в 5 утра, сама очередь по состоянию на 8.00 мск... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T08:45
2020-11-13T08:45
2020-11-13T08:45
apple iphone
apple
москва
технологии
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Первые по очереди претенденты на покупку нового iPhone в re:Store на улице Тверской в Москве встали в очередь в 5 утра, сама очередь по состоянию на 8.00 мск насчитывает семь человек, передает корреспондент РИА Новости с официального старта продаж смартфона в магазине.Apple 13 октября представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начались в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max становятся доступны с 13 ноября.Россияне в преддверии и после презентации Apple iPhone 12 начали продавать на сервисах объявлений места в очереди за смартфонами. Такие объявления присутствуют, в частности, на онлайн-сервисе "Авито". По данным сервиса, места в очереди варьируются от 9900 до 100 000 рублей, при этом на сервисе встречались объявления и с ценой в 1 рубль.Претенденты на новинки в очереди сообщают, что решили прийти к открытию магазина, чтобы долго не ждать свой новый смартфон, по их словам, это уже традиция.В пятницу продажи стартуют в 8 утра как на сайте самого производителя, так и у крупнейших российских ритейлеров. Клиенты, сделавшие предзаказ на сайте, смогут получить заказы как курьером, так и самовывозом из удобных им магазинов. Остальные смогут приобрести телефон в свободной продаже. Согласно данным на сайте Apple, iPhone 12 mini будет стоить в России от 69,99 тысячи до 84,99 тысячи рублей в зависимости от объема памяти, iPhone 12 Pro Max - 109,99-139,99 тысячи рублей.
https://ria.ru/20201112/mac-1584320170.html
https://ria.ru/20201109/ios-1583747316.html
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple iphone, apple, москва, технологии, общество
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Первые по очереди претенденты на покупку нового iPhone
в re:Store на улице Тверской в Москве
встали в очередь в 5 утра, сама очередь по состоянию на 8.00 мск насчитывает семь человек, передает корреспондент РИА Новости с официального старта продаж смартфона в магазине.
Apple
13 октября представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начались в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max становятся доступны с 13 ноября.
Россияне в преддверии и после презентации Apple iPhone 12 начали продавать на сервисах объявлений места в очереди за смартфонами. Такие объявления присутствуют, в частности, на онлайн-сервисе "Авито". По данным сервиса, места в очереди варьируются от 9900 до 100 000 рублей, при этом на сервисе встречались объявления и с ценой в 1 рубль.
"Я встал в очередь в 5 утра, и здесь уже был один человек. Я пришел с товарищем, я второй в очереди, он третий", - рассказал Александр, который стоит в очереди на покупку нового iPhone на Тверской. По его словам, он планирует купить себе iPhone 12 Pro Max. "Я для себя беру, iPhone 12 Pro Max, потому что нужно обновляться", - сообщил он.
Претенденты на новинки в очереди сообщают, что решили прийти к открытию магазина, чтобы долго не ждать свой новый смартфон, по их словам, это уже традиция.
В пятницу продажи стартуют в 8 утра как на сайте самого производителя, так и у крупнейших российских ритейлеров. Клиенты, сделавшие предзаказ на сайте, смогут получить заказы как курьером, так и самовывозом из удобных им магазинов. Остальные смогут приобрести телефон в свободной продаже. Согласно данным на сайте Apple, iPhone 12 mini будет стоить в России от 69,99 тысячи до 84,99 тысячи рублей в зависимости от объема памяти, iPhone 12 Pro Max - 109,99-139,99 тысячи рублей.