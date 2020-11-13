https://ria.ru/20201113/obstrel-1584493783.html
В ДНР заявили об обстреле силовиками запада Донецка
В ДНР заявили об обстреле силовиками запада Донецка
Украинские силовики из минометов и вооружения БМП обстреляли запад Донецка, заявили в пятницу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:19
2020-11-13T15:19
2020-11-13T15:19
ситуация в днр и лнр
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские силовики из минометов и вооружения БМП обстреляли запад Донецка, заявили в пятницу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Марьинка (под контролем Киева – ред.) – Донецк, поселок шахты "Трудовской", произведено 15 выстрелов из БМП, выпущено две мины калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ДНР в СЦКК.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20201106/donbass-1583383992.html
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), киев, в мире