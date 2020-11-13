https://ria.ru/20201113/oborona-1584548545.html

Путин утвердил план обороны на 2021–2025 годы

Путин утвердил план обороны на 2021–2025 годы

Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны России на 2021-2025 годы. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T19:17

2020-11-13T19:17

2020-11-13T21:47

россия

владимир путин

безопасность

политика

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны России на 2021-2025 годы.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.План вступит в силу 1 января 2021 года. В президентском указе отмечается, что план вводится "в целях осуществления мероприятий в области обороны".Документ представляет собой комплекс взаимоувязанных документов, его содержание засекречено.Предыдущий пятилетний план обороны России начал действовать 1 января 2016 года.

https://ria.ru/20201027/sotrudnichestvo-1581738965.html

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россия, владимир путин, безопасность, политика