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Путин утвердил план обороны на 2021–2025 годы
Путин утвердил план обороны на 2021–2025 годы
Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны России на 2021-2025 годы. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:17
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россия
владимир путин
безопасность
политика
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны России на 2021-2025 годы.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.План вступит в силу 1 января 2021 года. В президентском указе отмечается, что план вводится "в целях осуществления мероприятий в области обороны".Документ представляет собой комплекс взаимоувязанных документов, его содержание засекречено.Предыдущий пятилетний план обороны России начал действовать 1 января 2016 года.
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россия, владимир путин, безопасность, политика

Путин утвердил план обороны на 2021–2025 годы

19:17 13.11.2020 (обновлено: 21:47 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу "О гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе"
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу О гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны России на 2021-2025 годы.
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
План вступит в силу 1 января 2021 года.
В президентском указе отмечается, что план вводится "в целях осуществления мероприятий в области обороны".
Документ представляет собой комплекс взаимоувязанных документов, его содержание засекречено.
Предыдущий пятилетний план обороны России начал действовать 1 января 2016 года.
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