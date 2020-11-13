https://ria.ru/20201113/oborona-1584548545.html
Путин утвердил план обороны на 2021–2025 годы
Путин утвердил план обороны на 2021–2025 годы
Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны России на 2021-2025 годы. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:17
2020-11-13T19:17
2020-11-13T21:47
россия
владимир путин
безопасность
политика
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны России на 2021-2025 годы.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.План вступит в силу 1 января 2021 года. В президентском указе отмечается, что план вводится "в целях осуществления мероприятий в области обороны".Документ представляет собой комплекс взаимоувязанных документов, его содержание засекречено.Предыдущий пятилетний план обороны России начал действовать 1 января 2016 года.
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