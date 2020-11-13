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Нетесов: воронежская облдума работает на благо каждого жителя региона

Нетесов: воронежская облдума работает на благо каждого жителя региона

Воронежская областная дума делает все, чтобы экономические успехи региона отразились на жизни каждого его жителя, заявил председатель заксобрания Владимир... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T22:31

2020-11-13T22:31

2020-11-13T22:31

воронежская область

россия

владимир нетесов

совет федерации рф

воронежская областная дума

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 13 ноя - РИА Новости. Воронежская областная дума делает все, чтобы экономические успехи региона отразились на жизни каждого его жителя, заявил председатель заксобрания Владимир Нетесов по итогам заседания научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ.В ходе заседания, которое состоялось в пятницу, ученые и политики обсудили шаги, необходимые для укрепления доверия между государством и обществом. В работе приняли участие руководители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, эксперты, члены научно-экспертного совета, сенаторы.После основных докладов состоялась дискуссия, в ходе которой были обозначены проблемы, мешающие формированию атмосферы доверия между обществом и властью. Также участники заседания обсудили успешные региональные практики в этой сфере. Комментируя итоги заседания, председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов отметил, что интересы жителей должны быть в приоритете деятельности органов власти.По его словам, в Воронежской области за основу принят единый региональный стандарт, чтобы приблизить условия жизни в сельской местности к городским, улучшить социальное самочувствие людей и самое главное - придать новый импульс развитию села. Реализация комплекса первоочередных мер на основе консолидации власти, бизнеса и общества и при поддержке федерального центра привела к тому, что область уверенно вошла в двадцатку крупнейших экономик субъектов России. А в сфере сельского хозяйства - в пятерку лучших.Как рассказал Нетёсов, с 2009 года в регионе было отремонтировано более 2 500 километров дорог и построено более 160 километров новых трасс. Также во всех муниципальных образованиях возведено и реконструировано 37 школ и 97 детских садов. Появилось 189 новых объектов здравоохранения. Построено и реконструировано 14 домов культуры, капитально отремонтированы 136 культурных объектов. В области работают 716 новых объектов физкультуры, создано 520 общественных территорий.Владимир Нетёсов отметил, что регион законодательно закрепил широкий спектр преференций для бизнеса. В 2019 году валовый объем сельскохозяйственной продукции составил 248 миллиардов рублей — это более 4% от общего по России."Конечно, еще достаточно вопросов, которые требуют внимания и комплексных усилий законодательной и исполнительной власти. Мы прекрасно понимаем, что достигнутые позиции надо не только сохранять, но и приумножать", — сказал Владимир Нетёсов.

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воронежская область

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россия, владимир нетесов, совет федерации рф, воронежская областная дума, воронежская область