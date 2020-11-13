В Москве рассказали, как нейросеть помогает врачам ставить диагнозы
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВрач с пацинтом в кабинете УЗИ Университетской клинической больницы No2 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова
"За три недели работы нейросеть дополнительно проанализировала данные 100 тысяч врачебных приемов. Более 25 тысяч направлений выписали московские врачи с помощью инструмента, работающего на основе искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, приведенным на сайте, цифровые технологии значительно экономят время врачам. На данный момент системой поддержки врачебных решений пользуются более трех тысяч специалистов. Инструмент, работающий на базе искусственного интеллекта, внедрили во все городские поликлиники для взрослых.
"В первую очередь система помогает поставить предварительный диагноз. На базе списка определенных симптомов модуль, который работает на основе искусственного интеллекта, формирует три наиболее вероятных диагноза. Врач может либо выбрать один из них, либо поставить собственный", - сообщается на сайте.
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Отмечается, что варианты, которые предлагает система, делятся на обязательные, которые уже есть в списке, и дополнительные, которые врач назначает по своему решению для установления диагноза. Более того, если пациент недавно проходил нужную процедуру, то это отобразится в системе.
"Такой подход позволяет не упустить даже самые малозаметные детали клинической картины. При этом окончательное решение всегда остается за врачом. Важно отметить, что вместе с назначениями пациент получает памятку о том, как подготовиться к исследованиям, а также информацию о сроках и порядке их проведения", - добавляется в сообщении.