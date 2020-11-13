https://ria.ru/20201113/neyroset-1584407197.html

В Москве рассказали, как нейросеть помогает врачам ставить диагнозы

В Москве рассказали, как нейросеть помогает врачам ставить диагнозы

Модуль, работающий на базе искусственного интеллекта, дополнительно проанализировал данные 100 тысяч врачебных приемов в Москве за три недели работы, сообщается РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T07:48

2020-11-13T07:48

2020-11-13T07:48

анастасия ракова

москва

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Модуль, работающий на базе искусственного интеллекта, дополнительно проанализировал данные 100 тысяч врачебных приемов в Москве за три недели работы, сообщается на сайте мэра столицы.По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, приведенным на сайте, цифровые технологии значительно экономят время врачам. На данный момент системой поддержки врачебных решений пользуются более трех тысяч специалистов. Инструмент, работающий на базе искусственного интеллекта, внедрили во все городские поликлиники для взрослых."В первую очередь система помогает поставить предварительный диагноз. На базе списка определенных симптомов модуль, который работает на основе искусственного интеллекта, формирует три наиболее вероятных диагноза. Врач может либо выбрать один из них, либо поставить собственный", - сообщается на сайте.Отмечается, что варианты, которые предлагает система, делятся на обязательные, которые уже есть в списке, и дополнительные, которые врач назначает по своему решению для установления диагноза. Более того, если пациент недавно проходил нужную процедуру, то это отобразится в системе.

https://ria.ru/20200904/neyroseti-1576715655.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ракова , москва, общество