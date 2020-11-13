https://ria.ru/20201113/netflix-1584281971.html

Сериал "Эмили в Париже" продлили на второй сезон

Сериал "Эмили в Париже" продлили на второй сезон

Романтический сериал "Эмили в Париже" на Netflix продлили на второй сезон, сообщает Variety. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T04:11

2020-11-13T04:11

2020-11-13T08:31

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Романтический сериал "Эмили в Париже" на Netflix продлили на второй сезон, сообщает Variety.Первый начали показывать меньше двух месяцев назад, и французские критики встретили его весьма прохладно, однако шоу вошло в десятку самых популярных на Netflix, исходя из количества зрителей в течение недели после премьеры. По этому показателю оно обошло "Анатомию страсти".В "Эмили в Париже" рассказывается про американку (Лили Колллинз), которая работает специалистом по маркетингу и перебирается в Париж, чтобы продолжать карьеру в европейском филиале компании. Еще до премьеры создатель сериала Даррен Стар предупреждал, что речь идет об американском шоу, которое показывает взгляд американцев на парижскую жизнь, фактически "высмеивая обе культуры".

https://ria.ru/20201102/netflix-1582292197.html

париж

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кино и сериалы, новости культуры, netflix, париж