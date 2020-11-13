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Сериал "Эмили в Париже" продлили на второй сезон
Сериал "Эмили в Париже" продлили на второй сезон
Романтический сериал "Эмили в Париже" на Netflix продлили на второй сезон, сообщает Variety. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T04:11
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культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Романтический сериал "Эмили в Париже" на Netflix продлили на второй сезон, сообщает Variety.Первый начали показывать меньше двух месяцев назад, и французские критики встретили его весьма прохладно, однако шоу вошло в десятку самых популярных на Netflix, исходя из количества зрителей в течение недели после премьеры. По этому показателю оно обошло "Анатомию страсти".В "Эмили в Париже" рассказывается про американку (Лили Колллинз), которая работает специалистом по маркетингу и перебирается в Париж, чтобы продолжать карьеру в европейском филиале компании. Еще до премьеры создатель сериала Даррен Стар предупреждал, что речь идет об американском шоу, которое показывает взгляд американцев на парижскую жизнь, фактически "высмеивая обе культуры".
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, париж

Сериал "Эмили в Париже" продлили на второй сезон

04:11 13.11.2020 (обновлено: 08:31 13.11.2020)
 
© Netflix / MTV Studios (2020)Кадр из трейлера к сериалу "Эмили в Париже"
Кадр из трейлера к сериалу Эмили в Париже - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Netflix / MTV Studios (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Романтический сериал "Эмили в Париже" на Netflix продлили на второй сезон, сообщает Variety.
Первый начали показывать меньше двух месяцев назад, и французские критики встретили его весьма прохладно, однако шоу вошло в десятку самых популярных на Netflix, исходя из количества зрителей в течение недели после премьеры. По этому показателю оно обошло "Анатомию страсти".
В "Эмили в Париже" рассказывается про американку (Лили Колллинз), которая работает специалистом по маркетингу и перебирается в Париж, чтобы продолжать карьеру в европейском филиале компании.
Еще до премьеры создатель сериала Даррен Стар предупреждал, что речь идет об американском шоу, которое показывает взгляд американцев на парижскую жизнь, фактически "высмеивая обе культуры".
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