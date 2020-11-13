https://ria.ru/20201113/neft-1584400025.html

Саудовская Аравия потеряет более $27 миллиардов из-за обвала цен на нефть

Саудовская Аравия потеряет более $27 миллиардов из-за обвала цен на нефть

Саудовская Аравия не досчитается в бюджете 2020 года более 100 миллиардов риалов (свыше 27 миллиардов долларов) из-за обвала цен на нефть в этом году, сообщил... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T02:21

2020-11-13T02:21

2020-11-13T02:21

цены на нефть

мухаммед бен сальман

саудовская аравия

доха

экономика

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ДОХА, 13 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия не досчитается в бюджете 2020 года более 100 миллиардов риалов (свыше 27 миллиардов долларов) из-за обвала цен на нефть в этом году, сообщил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман, чьи слова приводит Саудовское агентство новостей SPA.По словам наследного принца, этих доходов недостаточно для покрытия даже статьи о выплате заработной платы госслужащим, которая составляет 504 миллиарда риалов (свыше 134 миллиардов долларов) в бюджете этого года, поэтому стране пришлось увеличивать доходы, не связанные с нефтедобычей, примерно до 360 миллиардов риалов (порядка 96 миллиардов долларов)."Нам удалось сохранить размер заработной платы граждан и большую часть надбавок и бонусов, продолжить выплачивать капитальные расходы в размере 137 миллиардов риалов (больше 36 миллиардов долларов), а также покрыть высокие расходы на здравоохранение в связи с пандемией в размере 188 миллиардов риалов (примерно 50 миллиардов долларов)", - добавил бен Сальман.В связи с этим он указал на важность диверсификации доходов государства и вложения инвестиций государственного инвестиционного фонда в поддержку новых для страны секторов экономики, как туризм, спорт, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, космос и горнодобывающая промышленность.

https://ria.ru/20201104/neft-1583021730.html

саудовская аравия

доха

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, мухаммед бен сальман, саудовская аравия, доха, экономика