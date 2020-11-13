https://ria.ru/20201113/nedvizhimost-1584394836.html

Назван тип недвижимости, которая сейчас приносит доход

Назван тип недвижимости, которая сейчас приносит доход

Рынок недвижимости переживает второе рождение на фоне снижения ставок и запуска льготной ипотеки. Подобного спроса на объекты не наблюдалось с 2007-2008 годов... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T03:10

2020-11-13T03:10

2020-11-13T10:14

бкс мир инвестиций

андрей русецкий

россия

ипотека

недвижимость

центральный банк рф (цб рф)

общество

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Рынок недвижимости переживает второе рождение на фоне снижения ставок и запуска льготной ипотеки. Подобного спроса на объекты не наблюдалось с 2007-2008 годов. Однако цены растут не на все, а лишь на предлагаемые застройщиками квартиры на первичном рынке, на "вторичке" по-прежнему царит застой, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.По его мнению, если Центральный банк, как ожидается, снизит до конца года ставку еще на 0,25%, а льготная ипотека продлится в течение 2021 года, ажиотаж на первичном рынке продолжится. При этом ставки на ипотеку для вторичного рынка будут постепенно подтягиваться к ставкам по льготной ипотеке."Здесь два основных варианта получения доходов. Первый — это покупка самой недвижимости с последующей переуступкой — более предсказуемый доход, но крайне низкая ликвидность. Второй вариант — покупка акций публичных застройщиков", — рассуждает Русецкий.Во втором случае бумаги застройщиков будут расти вместе с ценами на недвижимость, кроме того, компании выплачивают дивиденды. Это более выгодно, чем покупка самого объекта, — только дивидендная доходность может достигать 10% годовых, заключил эксперт.

https://realty.ria.ru/20201024/moshenniki-1581245468.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, ипотека, недвижимость, центральный банк рф (цб рф), общество