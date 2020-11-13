Назван тип недвижимости, которая сейчас приносит доход
03:10 13.11.2020 (обновлено: 10:14 13.11.2020)
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Рынок недвижимости переживает второе рождение на фоне снижения ставок и запуска льготной ипотеки. Подобного спроса на объекты не наблюдалось с 2007-2008 годов. Однако цены растут не на все, а лишь на предлагаемые застройщиками квартиры на первичном рынке, на "вторичке" по-прежнему царит застой, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
"ЦБ России опубликовал статистику, согласно которой на эскроу-счетах сейчас почти два триллиона рублей средств дольщиков, прирост на один триллион рублей с начала года. При этом 50% продаж недвижимости у застройщиков обычно приходится на ноябрь-декабрь, то есть рекорды еще обновим", — предположил эксперт.
По его мнению, если Центральный банк, как ожидается, снизит до конца года ставку еще на 0,25%, а льготная ипотека продлится в течение 2021 года, ажиотаж на первичном рынке продолжится. При этом ставки на ипотеку для вторичного рынка будут постепенно подтягиваться к ставкам по льготной ипотеке.
"Здесь два основных варианта получения доходов. Первый — это покупка самой недвижимости с последующей переуступкой — более предсказуемый доход, но крайне низкая ликвидность. Второй вариант — покупка акций публичных застройщиков", — рассуждает Русецкий.
Во втором случае бумаги застройщиков будут расти вместе с ценами на недвижимость, кроме того, компании выплачивают дивиденды. Это более выгодно, чем покупка самого объекта, — только дивидендная доходность может достигать 10% годовых, заключил эксперт.
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