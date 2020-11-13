https://ria.ru/20201113/nasa-1584545455.html
НАСА рассказала о переговорах с Россией о полетах на МКС
НАСА рассказала о переговорах с Россией о полетах на МКС
США и Россия пока не достигли договоренности о будущих ротационных полетах на Международную космическую станцию на собственных кораблях, но заинтересованы в... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:57
2020-11-13T18:57
2020-11-13T18:57
россия
джим брайденстайн
канаверал
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. США и Россия пока не достигли договоренности о будущих ротационных полетах на Международную космическую станцию на собственных кораблях, но заинтересованы в этом, переговоры продолжаются, сообщил на пресс-конференции глава НАСА Джим Брайденстайн.По его словам, и США, и Россия заинтересованы в том, чтобы совершать полеты на МКС на кораблях друг друга.В субботу с космодрома на мысе Канаверал к МКС стартует частный пилотируемый корабль Crew Dragon, он должен доставить на орбиту экипаж из четырех человек: трех американцев и одного японского астронавта. Для США это станет первым рабочим пилотируемым стартом с 2011 года, когда была завершена программа "Спейс Шаттл". В течение девяти лет американских астронавтов на МКС за плату доставляли российские корабли "Союз".Помимо SpaceX, которой принадлежит Crew Dragon, пилотируемый корабль Starliner создает компания Boeing. Первый пилотируемый полет ее корабля планируется на 2021 год.
https://ria.ru/20201113/mks-1584492733.html
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россия, джим брайденстайн, канаверал, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex, сша