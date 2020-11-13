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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201113/mukhammed-1584523394.html
Большинство россиян против позиции Макрона по карикатурам на Мухаммеда
Большинство россиян против позиции Макрона по карикатурам на Мухаммеда
Более половины россиян (55%) считают неправильной позицию президента Франции Эммануэля Макрона по свободе слова, в том числе в части публикации религиозных... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:23
2020-11-13T17:23
религия и мировоззрение
религия
эммануэль макрон
новости - религия и мировоззрение
фонд "общественное мнение"
франция
ницца
париж
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более половины россиян (55%) считают неправильной позицию президента Франции Эммануэля Макрона по свободе слова, в том числе в части публикации религиозных карикатур, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение".Отмечается, что респондентам предстояло оценить позицию Макрона, который пообещал, что "Франция никогда не откажется от свободы слова, в том числе от права публиковать карикатуры на религиозные темы" - 55% опрошенных назвали это неправильным; 23% поддержали такую позицию, а еще 22% затруднились ответить.Среди аргументов в поддержку данной позиции, в частности, были отмечено, что "свобода слова - это правильно" (13%), что "нужно соблюдать законы и нормы той страны, в которую приехал жить" (2%), что "это всего лишь карикатура" (2%), а также "Макрон – президент, он высказывает свое мнение" (2%).Те, кто не поддерживает данное заявление, в частности, заявили, что "карикатуры на религиозные темы оскорбляют чувства верующих" (22%), "нельзя насмехаться над тем, что свято для других" (10%), что "это не свобода, а нарушение прав мусульман верить так, как они верят" (10%), "это провоцирует конфликты, теракты, войны" (6%), а также "нужно быть терпимее, уважать чувства других людей" (5%).Кроме того, как показал опрос, большинство россиян (71%) считают, что в некоторых случаях свободу слова стоит ограничивать; напротив, в пользу позиции, что свобода слова не должна ограничиваться ни при каких обстоятельствах, высказались 21% опрошенных.Двадцать девятого октября, когда мусульманский мир отмечал день рождения пророка Мухаммеда, выходец из Туниса зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце и ранил нескольких. Совершившего атаку быстро задержали, он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший повторял "Аллах акбар", что позволяет квалифицировать преступление как теракт. Это было второе нападение во Франции за две недели: 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". При этом он упомянул, что исламская религия повсюду переживает кризис. После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире, где началась кампания бойкота французских товаров.Позднее Макрон подчеркивал, что понимает чувства мусульман в связи с публикацией карикатур во французской прессе на пророка Мухаммеда, но за их публикацией стоят независимые СМИ, а не правительство. Макрон связывал реакцию мусульманского мира на его выступление с "искажением его речи и неправильным пониманием, будто он является сторонником этих карикатур". По словам Макрона, мусульмане больше всего страдают от поведения тех, кто извращает ислам.Всероссийский телефонный опрос проводился 6–8 ноября среди 1000 респондентов. статистическая погрешность не превышает 3,8%.
https://ria.ru/20201029/terakty-1582106349.html
https://ria.ru/20201029/sderzhannost-1582176959.html
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религия, эммануэль макрон, новости - религия и мировоззрение, фонд "общественное мнение", франция, ницца, париж, в мире

Большинство россиян против позиции Макрона по карикатурам на Мухаммеда

17:23 13.11.2020
 
© AP Photo / Lionel CironneauПервый после теракта номер номер французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo
Первый после теракта номер номер французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AP Photo / Lionel Cironneau
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более половины россиян (55%) считают неправильной позицию президента Франции Эммануэля Макрона по свободе слова, в том числе в части публикации религиозных карикатур, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение".
Отмечается, что респондентам предстояло оценить позицию Макрона, который пообещал, что "Франция никогда не откажется от свободы слова, в том числе от права публиковать карикатуры на религиозные темы" - 55% опрошенных назвали это неправильным; 23% поддержали такую позицию, а еще 22% затруднились ответить.
Среди аргументов в поддержку данной позиции, в частности, были отмечено, что "свобода слова - это правильно" (13%), что "нужно соблюдать законы и нормы той страны, в которую приехал жить" (2%), что "это всего лишь карикатура" (2%), а также "Макрон – президент, он высказывает свое мнение" (2%).
Те, кто не поддерживает данное заявление, в частности, заявили, что "карикатуры на религиозные темы оскорбляют чувства верующих" (22%), "нельзя насмехаться над тем, что свято для других" (10%), что "это не свобода, а нарушение прав мусульман верить так, как они верят" (10%), "это провоцирует конфликты, теракты, войны" (6%), а также "нужно быть терпимее, уважать чувства других людей" (5%).
Кроме того, как показал опрос, большинство россиян (71%) считают, что в некоторых случаях свободу слова стоит ограничивать; напротив, в пользу позиции, что свобода слова не должна ограничиваться ни при каких обстоятельствах, высказались 21% опрошенных.
Двадцать девятого октября, когда мусульманский мир отмечал день рождения пророка Мухаммеда, выходец из Туниса зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце и ранил нескольких. Совершившего атаку быстро задержали, он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший повторял "Аллах акбар", что позволяет квалифицировать преступление как теракт. Это было второе нападение во Франции за две недели: 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
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Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". При этом он упомянул, что исламская религия повсюду переживает кризис. После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире, где началась кампания бойкота французских товаров.
Позднее Макрон подчеркивал, что понимает чувства мусульман в связи с публикацией карикатур во французской прессе на пророка Мухаммеда, но за их публикацией стоят независимые СМИ, а не правительство. Макрон связывал реакцию мусульманского мира на его выступление с "искажением его речи и неправильным пониманием, будто он является сторонником этих карикатур". По словам Макрона, мусульмане больше всего страдают от поведения тех, кто извращает ислам.
Всероссийский телефонный опрос проводился 6–8 ноября среди 1000 респондентов. статистическая погрешность не превышает 3,8%.
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