https://ria.ru/20201113/mozg-1584452050.html

Врачи сохранили женщине речь, разговаривая с ней в ходе операции на мозге

Врачи сохранили женщине речь, разговаривая с ней в ходе операции на мозге

Пациентке, поступившей в Красногорскую горбольницу Подмосковья, удалили крупную опухоль мозга, находящуюся рядом с речевой зоной, во время операция женщина была РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:16

2020-11-13T12:16

2020-11-13T12:16

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Пациентке, поступившей в Красногорскую горбольницу Подмосковья, удалили крупную опухоль мозга, находящуюся рядом с речевой зоной, во время операция женщина была в сознании и должна была разговаривать с врачами, рассказали в пресс-службе минздрава Московской области.По данным ведомства, пациентка поступила в больницу с доброкачественной внутримозговой опухолью размером с теннисный мяч, располагавшейся в лобной доле рядом с речевой зоной. При росте опухоли женщина могла потерять способность говорить и понимать речь.Он добавил, что пациентка уже выписана из больницы и находится на амбулаторном наблюдении врачей.

https://ria.ru/20180629/1523690472.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), общество