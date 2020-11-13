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Врачи сохранили женщине речь, разговаривая с ней в ходе операции на мозге
Врачи сохранили женщине речь, разговаривая с ней в ходе операции на мозге
Пациентке, поступившей в Красногорскую горбольницу Подмосковья, удалили крупную опухоль мозга, находящуюся рядом с речевой зоной, во время операция женщина была РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:16
2020-11-13T12:16
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Пациентке, поступившей в Красногорскую горбольницу Подмосковья, удалили крупную опухоль мозга, находящуюся рядом с речевой зоной, во время операция женщина была в сознании и должна была разговаривать с врачами, рассказали в пресс-службе минздрава Московской области.По данным ведомства, пациентка поступила в больницу с доброкачественной внутримозговой опухолью размером с теннисный мяч, располагавшейся в лобной доле рядом с речевой зоной. При росте опухоли женщина могла потерять способность говорить и понимать речь.Он добавил, что пациентка уже выписана из больницы и находится на амбулаторном наблюдении врачей.
https://ria.ru/20180629/1523690472.html
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московская область (подмосковье), общество

Врачи сохранили женщине речь, разговаривая с ней в ходе операции на мозге

12:16 13.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОперация в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске
Операция в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Пациентке, поступившей в Красногорскую горбольницу Подмосковья, удалили крупную опухоль мозга, находящуюся рядом с речевой зоной, во время операция женщина была в сознании и должна была разговаривать с врачами, рассказали в пресс-службе минздрава Московской области.
По данным ведомства, пациентка поступила в больницу с доброкачественной внутримозговой опухолью размером с теннисный мяч, располагавшейся в лобной доле рядом с речевой зоной. При росте опухоли женщина могла потерять способность говорить и понимать речь.
"В самом начале операции пациент находится в медикаментозном сне. После того, как хирурги получают доступ к опухоли, идет пробуждение пациента. Во время процедуры к коре головного мозга подсоединены электроды, которые отслеживают близость хирурга к речевой зоне. После пробуждения пациент постоянно разговаривает с нейропсихологом и нейрофизиологом, который параллельно оценивает активность мозга и предупреждает хирурга об опасной близости к речевым зонам", - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Дмитрий Кудрявцев, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что пациентка уже выписана из больницы и находится на амбулаторном наблюдении врачей.
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Московская область (Подмосковье)Общество
 
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