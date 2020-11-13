Житель Югры отдал лжеброкерам 4,5 миллиона рублей, которые взял в кредит
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 ноя - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа отдал лжеброкерам, обещавшим прибыль от инвестиций, взятые в кредит 4,5 миллиона рублей, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Ведомство уточняет, что 40-летний житель Когалыма обратился в полицию, заявив о мошенничестве, жертвой которого он стал. Так, в сентябре он нашел в интернете рекламу инвестиционной компании, оставил на ее сайте заявку, после чего ему позвонил консультант, рассказавший о необходимости скачать приложение для получения заработка.
Первый платеж на "инвестиционной площадке", который внес мужчина, составил 14 тысяч рублей, затем он стал перечислять большие суммы, мнимые брокеры поняли, что он заинтересован в прибыли, и стали торопить его для заключения более крупных сделок, пояснили в полиции.
"Консультанты брокерской компании говорили, что прибыль покроет все расходы. Тогда югорчанин подал в различные банки заявки на получение кредита. Вскоре представители финансовых учреждений одобрили его запрос и перечислили на счета заявителя порядка 5 миллионов рублей, которые он частично "запустил" в дело", - говорится в сообщении.
Однако когда мужчина решил вывести деньги со счета, возникли проблемы - лжеброкеры потребовали оплатить "бонусы", "налог" в размере 500 тысяч рублей, и потерпевший начал сомневаться в сделках. Он выяснил, что лжеброкеры имели доступ к его мобильному устройству, его деньгами на счету распоряжаются неизвестные, а консультанты, согласно IP-адресу, расположены за пределами РФ, а не в Москве, как заявляли сами, подчеркнули в УМВД.
"Позже выяснилось, что в течение месяца в общей сложности югорчанин вложил в компанию порядка 4,5 миллиона рублей. В ходе опроса мужчина признался, что знал о способах совершения мошенничества из средств массовой информации, но потерял бдительность и поверил злоумышленникам", - отметили в ведомстве.
Полицейские возбудили по данному факту уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество", подозреваемых ищут. В УМВД добавили, что в сентябре в полицию Когалыма обращался другой житель города, которого лжеброкеры по схожей схеме лишили 500 тысяч рублей.