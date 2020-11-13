https://ria.ru/20201113/moshennik-1584409632.html

Житель Югры отдал лжеброкерам 4,5 миллиона рублей, которые взял в кредит

Житель Югры отдал лжеброкерам 4,5 миллиона рублей, которые взял в кредит

Житель Ханты-Мансийского автономного округа отдал лжеброкерам, обещавшим прибыль от инвестиций, взятые в кредит 4,5 миллиона рублей, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:31

2020-11-13T08:31

2020-11-13T08:31

ханты-мансийский автономный округ

москва

когалым

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 ноя - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа отдал лжеброкерам, обещавшим прибыль от инвестиций, взятые в кредит 4,5 миллиона рублей, сообщается на сайте регионального управления МВД.Ведомство уточняет, что 40-летний житель Когалыма обратился в полицию, заявив о мошенничестве, жертвой которого он стал. Так, в сентябре он нашел в интернете рекламу инвестиционной компании, оставил на ее сайте заявку, после чего ему позвонил консультант, рассказавший о необходимости скачать приложение для получения заработка.Первый платеж на "инвестиционной площадке", который внес мужчина, составил 14 тысяч рублей, затем он стал перечислять большие суммы, мнимые брокеры поняли, что он заинтересован в прибыли, и стали торопить его для заключения более крупных сделок, пояснили в полиции.Однако когда мужчина решил вывести деньги со счета, возникли проблемы - лжеброкеры потребовали оплатить "бонусы", "налог" в размере 500 тысяч рублей, и потерпевший начал сомневаться в сделках. Он выяснил, что лжеброкеры имели доступ к его мобильному устройству, его деньгами на счету распоряжаются неизвестные, а консультанты, согласно IP-адресу, расположены за пределами РФ, а не в Москве, как заявляли сами, подчеркнули в УМВД.Полицейские возбудили по данному факту уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество", подозреваемых ищут. В УМВД добавили, что в сентябре в полицию Когалыма обращался другой житель города, которого лжеброкеры по схожей схеме лишили 500 тысяч рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/moshennik-1584318340.html

https://ria.ru/20201112/moshenniki-1584302508.html

https://ria.ru/20201112/moshenniki-1584234626.html

ханты-мансийский автономный округ

москва

когалым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, москва, когалым, происшествия