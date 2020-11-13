https://ria.ru/20201113/moreprodukty-1584451090.html
Россия наращивает поставки морепродуктов из Приморья в Китай
Россия наращивает поставки морепродуктов из Приморья в Китай
ДВЖД увеличивает экспорт тихоокеанских морепродуктов через железнодорожный погранпереход Камышовая (РФ) – Хуньчунь (КНР) по технологии "Грузовой экспресс",... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:21
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МОСКВА, 13 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". ДВЖД увеличивает экспорт тихоокеанских морепродуктов через железнодорожный погранпереход Камышовая (РФ) – Хуньчунь (КНР) по технологии "Грузовой экспресс", передает пресс-служба магистрали.Так, с мая по октябрь перевозки морепродуктов через железнодорожный пункт пропуска Камышовая – Хуньчунь уже превысили семь тысяч тонн.В мае 2020 года на Дальневосточной магистрали стартовал пилотный проект по доставке свежемороженой рыбы в Китай со станции Угловая Владивостокского территориального управления железной дороги. Данный проект ОАО "РЖД" стал альтернативным вариантом доставки грузов из Приморья в сопредельное государство из-за объявленных госорганами КНР весной 2020 года ограничений в пропуске большегрузных автомобилей через пограничные автопереходы в связи с пандемией коронавируса.Технология проекта "Грузовой экспресс" заключается в резервировании грузоотправителями вагоно-мест и доставке грузов по чёткому расписанию с согласованным временем отправления и прибытия на станцию назначения.
https://ria.ru/20201112/shos-1584303057.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай