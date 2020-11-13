Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/monastyr-1584572151.html
В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
В Крыму под Судаком загорелся Кизилташский мужской монастырь, заявили РИА Новости в МЧС по республике. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T23:41
2020-11-14T00:38
феодосия
судак
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коктебель
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584571922_0:296:768:728_1400x0_80_0_0_c7c370cd83586072658184f0bfce6889.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Крыму под Судаком загорелся Кизилташский мужской монастырь, заявили РИА Новости в МЧС по республике.Сообщение о ЧП поступило в 18:20, первое подразделение прибыло на место спустя девять минут.Позднее диспетчер городского управления МЧС рассказал РИА Новости, что пожар на территории монастыря потушили. Жертв и пострадавших нет.Как сообщил РИА Новости Крым настоятель храма Покрова Божьей Матери отец Марк, огонь охватил две жилые постройки.На месте работали пожарная команда местной воинской части и два подразделения МЧС из Коктебеля и Феодосии.Кизилташский Стефано-Сурожский мужской монастырь был основан в 1858 году архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием, но христианское население полуострова почитало это место и ранее. По преданию, здесь в VIII веке находилась летняя резиденция Сурожского архиепископа Стефана. Обитель расположена в горах на высоте 400 метров над уровнем моря.
феодосия
судак
коктебель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584571922_0:224:768:800_1400x0_80_0_0_0b5b379cd2dba44613d71da73d47abaa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, судак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коктебель, происшествия

В Крыму загорелся Кизилташский монастырь

23:41 13.11.2020 (обновлено: 00:38 14.11.2020)
 
© РИА НовостиПожар в Кизилташском монастыре в Крыму
Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Крыму под Судаком загорелся Кизилташский мужской монастырь, заявили РИА Новости в МЧС по республике.
Сообщение о ЧП поступило в 18:20, первое подразделение прибыло на место спустя девять минут.
© РИА НовостиПожар в Кизилташском монастыре в Крыму
Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости
Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму

"В настоящее время проводим разбор и проливку конструкций. Полной ликвидации пожара пока нет, но распространение огня остановлено. Мы все отбили. Сделали как положено. Угроза распространения пламени ликвидирована", — заявил агентству замначальника четвертого пожарно-спасательного отряда Андрей Лейко.

Позднее диспетчер городского управления МЧС рассказал РИА Новости, что пожар на территории монастыря потушили. Жертв и пострадавших нет.
"Пожар ликвидирован. Горела хозяйственная постройка. Сам монастырь не горел. Жертв и пострадавших нет. Угрозы для монастыря уже никакой нет", — уточнил собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости Крым настоятель храма Покрова Божьей Матери отец Марк, огонь охватил две жилые постройки.

"Один корпус сгорел практически полностью, второй поврежден. Мы в шоке. Причину пока точно назвать сложно, но, по-видимому, проводка. Главное, что никто не пострадал", — отметил настоятель.

На месте работали пожарная команда местной воинской части и два подразделения МЧС из Коктебеля и Феодосии.
Кизилташский Стефано-Сурожский мужской монастырь был основан в 1858 году архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием, но христианское население полуострова почитало это место и ранее. По преданию, здесь в VIII веке находилась летняя резиденция Сурожского архиепископа Стефана. Обитель расположена в горах на высоте 400 метров над уровнем моря.
 
ФеодосияСудакМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КоктебельПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
Лента новостейМолния