https://ria.ru/20201113/monastyr-1584572151.html
В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
В Крыму под Судаком загорелся Кизилташский мужской монастырь, заявили РИА Новости в МЧС по республике. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T23:41
2020-11-13T23:41
2020-11-14T00:38
феодосия
судак
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коктебель
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584571922_0:296:768:728_1400x0_80_0_0_c7c370cd83586072658184f0bfce6889.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Крыму под Судаком загорелся Кизилташский мужской монастырь, заявили РИА Новости в МЧС по республике.Сообщение о ЧП поступило в 18:20, первое подразделение прибыло на место спустя девять минут.Позднее диспетчер городского управления МЧС рассказал РИА Новости, что пожар на территории монастыря потушили. Жертв и пострадавших нет.Как сообщил РИА Новости Крым настоятель храма Покрова Божьей Матери отец Марк, огонь охватил две жилые постройки.На месте работали пожарная команда местной воинской части и два подразделения МЧС из Коктебеля и Феодосии.Кизилташский Стефано-Сурожский мужской монастырь был основан в 1858 году архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием, но христианское население полуострова почитало это место и ранее. По преданию, здесь в VIII веке находилась летняя резиденция Сурожского архиепископа Стефана. Обитель расположена в горах на высоте 400 метров над уровнем моря.
феодосия
судак
коктебель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584571922_0:224:768:800_1400x0_80_0_0_0b5b379cd2dba44613d71da73d47abaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, судак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коктебель, происшествия
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Крыму под Судаком загорелся Кизилташский мужской монастырь, заявили РИА Новости в МЧС по республике.
Сообщение о ЧП поступило в 18:20, первое подразделение прибыло на место спустя девять минут.
"В настоящее время проводим разбор и проливку конструкций. Полной ликвидации пожара пока нет, но распространение огня остановлено. Мы все отбили. Сделали как положено. Угроза распространения пламени ликвидирована", — заявил агентству замначальника четвертого пожарно-спасательного отряда Андрей Лейко.
Позднее диспетчер городского управления МЧС рассказал РИА Новости, что пожар на территории монастыря потушили. Жертв и пострадавших нет.
"Пожар ликвидирован. Горела хозяйственная постройка. Сам монастырь не горел. Жертв и пострадавших нет. Угрозы для монастыря уже никакой нет", — уточнил собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости Крым
настоятель храма Покрова Божьей Матери отец Марк, огонь охватил две жилые постройки.
"Один корпус сгорел практически полностью, второй поврежден. Мы в шоке. Причину пока точно назвать сложно, но, по-видимому, проводка. Главное, что никто не пострадал", — отметил настоятель.
На месте работали пожарная команда местной воинской части и два подразделения МЧС из Коктебеля и Феодосии.
Кизилташский Стефано-Сурожский мужской монастырь был основан в 1858 году архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием, но христианское население полуострова почитало это место и ранее. По преданию, здесь в VIII веке находилась летняя резиденция Сурожского архиепископа Стефана. Обитель расположена в горах на высоте 400 метров над уровнем моря.