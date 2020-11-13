https://ria.ru/20201113/monastyr-1584572151.html

В Крыму загорелся Кизилташский монастырь

В Крыму загорелся Кизилташский монастырь

В Крыму под Судаком загорелся Кизилташский мужской монастырь, заявили РИА Новости в МЧС по республике. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T23:41

2020-11-13T23:41

2020-11-14T00:38

феодосия

судак

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коктебель

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Крыму под Судаком загорелся Кизилташский мужской монастырь, заявили РИА Новости в МЧС по республике.Сообщение о ЧП поступило в 18:20, первое подразделение прибыло на место спустя девять минут.Позднее диспетчер городского управления МЧС рассказал РИА Новости, что пожар на территории монастыря потушили. Жертв и пострадавших нет.Как сообщил РИА Новости Крым настоятель храма Покрова Божьей Матери отец Марк, огонь охватил две жилые постройки.На месте работали пожарная команда местной воинской части и два подразделения МЧС из Коктебеля и Феодосии.Кизилташский Стефано-Сурожский мужской монастырь был основан в 1858 году архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием, но христианское население полуострова почитало это место и ранее. По преданию, здесь в VIII веке находилась летняя резиденция Сурожского архиепископа Стефана. Обитель расположена в горах на высоте 400 метров над уровнем моря.

феодосия

судак

коктебель

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, судак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коктебель, происшествия