Додон: Молдавия не станет "пушечным мясом НАТО" в борьбе против России
© РИА Новости / Максим БлиновДействующий президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга для прессы в Кишиневе
КИШИНЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что не допустит, чтобы из республики сделали "пушечное мясо НАТО" в борьбе против России.
"НАТО нам не надо, я категорически против того, чтобы Молдавия стала пушечным мясом для НАТО против России. И я этого не допущу как президент страны и как гражданин страны", - сказал Додон в эфире, транслируемом на его странице в Facebook.
Он подчеркнул, что Молдавия – нейтральная страна и она должна такой оставаться.
"Никакой военной базы НАТО или любых других военных баз в стране не будет, мы не будем воевать за другие страны. Использовать наших ребят в геополитических играх мы не позволим", - добавил Додон.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.