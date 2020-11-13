https://ria.ru/20201113/moldaviya-1584442569.html

Додон: Молдавия не станет "пушечным мясом НАТО" в борьбе против России

Додон: Молдавия не станет "пушечным мясом НАТО" в борьбе против России

Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что не допустит, чтобы из республики сделали "пушечное мясо НАТО" в борьбе... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:38

2020-11-13T11:38

2020-11-13T11:38

россия

игорь додон

нато

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582800574_0:68:2853:1673_1400x0_80_0_0_8ee74b460dcc1a5fe53f7e83d370a9cc.jpg

КИШИНЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что не допустит, чтобы из республики сделали "пушечное мясо НАТО" в борьбе против России.Он подчеркнул, что Молдавия – нейтральная страна и она должна такой оставаться."Никакой военной базы НАТО или любых других военных баз в стране не будет, мы не будем воевать за другие страны. Использовать наших ребят в геополитических играх мы не позволим", - добавил Додон.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

https://ria.ru/20201111/moldaviya-1584199473.html

россия

молдавия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь додон, нато, молдавия, в мире