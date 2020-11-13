https://ria.ru/20201113/mnogodetnye-1584352364.html

"Ни воды, ни газа, ни дорог": как живут в поселках для многодетных

"Ни воды, ни газа, ни дорог": как живут в поселках для многодетных

Около двухсот многодетных семей в Калуге не могут начать строительство домов на участках, выделенных им для улучшения жилищных условий. Землю предоставили в... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:00

2020-11-13T08:00

2020-11-13T16:51

многодетные семьи

строительство

жилье

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калуга

калужская область

общество

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Анжелика Панченко. Около двухсот многодетных семей в Калуге не могут начать строительство домов на участках, выделенных им для улучшения жилищных условий. Землю предоставили в городских окрестностях, но это оказались леса, поля и болота. Обещали проложить дороги, призывали: только стройтесь. Самые нуждающиеся воспользовались открывшейся возможностью первыми. Людям пришлось за свой счет прокладывать временные подъезды из битого кирпича, таскать на себе доски и мешки с цементом. Но спустя несколько лет дороги все так же существуют только в планах. Как и школы, детсады, магазины. Многодетные живут в домах без элементарных удобств и водят детей в школу пешком через лес. "Замкнутый круг"Более 130 участков выделили семьям под строительство вблизи деревни Большая Каменка, входящей в городской округ Калуги. "Коммуникации там даже рядом не проходят, — рассказывает мать троих детей Валентина Алещенко. — Нет ни воды, ни газа, ни дорог". Семье предоставили землю в 2014-м. Первая проблема, с которой столкнулись, — отсутствие электричества. "Мы подали заявление, чтобы нам провели свет, — и получили счет на миллион триста. Другим тоже выставили счета от 700 тысяч и выше. Люди запаниковали, мы собрали инициативную группу и обратились в горадминистрацию". Только через год, после долгих переговоров, многодетным провели электричество по льготной цене: госпошлина за установку столбов составила 550 рублей. "И это все, что для нас сделали", — замечает Валентина. Алещенко повезло: им достался участок на ближайшей к жилой деревне улице. А в селе есть грунтовая дорога. Валентина с мужем залили фундамент, однако в дальнейшее строительство пока вкладываться не готовы. "Проблема в газе. По плану его должны провести в старую деревню. Но к нам линию не потянут. Говорят: сначала возведите дома. А люди не спешат: как жить без газа? Замкнутый круг. Но если тянут газ в деревню, почему бы и не к нам?" С водой тоже у большинства сложности. На участке Валентины водяная жила залегает неглубоко, семья выкопала колодец. "Однако есть места, где поставили 23 кольца, а вода ушла. Другие пробурили скважину, но ее нужно использовать постоянно, иначе заилится, а жить здесь мало кто решается". Пятьдесят пять участков в Большой Каменке находятся за оврагом. Это самое проблемное место. Тут проходила лишь лесная дорога, накатанная охотниками. "Получилось так, что наиболее нуждающиеся оказались там, куда не проехать, — объясняет Валентина. — У некоторых ситуация с жильем была безысходная: комнаты в общагах, коммуналки. Люди их продали, взяли кредиты, чтобы построиться. Сами подпиливали деревья, прорубали просеку, засыпали овраг. Но все равно проехать к домам можно только в сухую погоду. А живут там круглый год". "Начните строить — дороги будут"У Лилии Сотниковой четверо детей и дом за оврагом. "В свое время, чтобы купить "двушку" в Калуге, мы залезли в кредиты, но в ней было тесно", — говорит она. В 2014-м в горадминистрации Сотниковым показали на спутниковой карте точку километрах в одиннадцати от окраины Калуги, где запланировали поселок для многодетных. "Мы долго искали это место. К деревне вела полевая извилистая дорога, по которой проехать на легковой машине сложно". А за жилыми домами Сотниковы увидели "непролазный лес". Но в горуправе, по словам Лилии, их заверили: "У вас все будет. Больше 130 участков выделяют семьям с детьми, вам же надо как-то жить". Оформив заветные пятнадцать соток в собственность, Сотникова начала писать запросы: какие коммуникации и когда планируют к ним провести, построят ли дороги, школу. "В 2015-м нам выдали картинку-экспликацию. На плане — улицы, детсад на 250 мест, торговый центр, памятник герою войны Петру Анисимову, магазин с аптечным пунктом, детская и спортивная площадки". Люди поверили. "Те, у кого была совсем тяжелая ситуация с жильем, даже межевание сделали за свой счет: чтобы поскорее завезти материалы", — вспоминает Сотникова. Ее соседи, первыми решившиеся приступить к работам осенью 2014-го, купили на собственные средства несколько машин строительного мусора и засыпали овраг. Образовался подъезд к участку, по нему доставили бетон для фундамента. А следующей весной эта семья приобрела строительные блоки. "Подвезти их можно было от Большой Каменки или с другой стороны — через череду дачных кооперативов. И там и там дороги узкие, местные их тоже отсыпали за свой счет и не хотели пропускать фуру с прицепом".Сотниковы, увидев, с какими сложностями столкнулись "первопроходцы", обратились в администрацию. "Нам отвечали, что средства на прокладку дорожной сети заложены на 2015-2016-й. Приехал начальник управления градостроительства и архитектуры. Мы спрашиваем: как людям здесь строиться? Он отвечает: вы начните, а дороги вам будут. Главное — чтобы было к кому их вести". Еще несколько семей, включая Сотниковых, приступили к строительству. И столкнулись с той же проблемой. "Наши машины с материалами не хотели пропускать, даже полицию вызывали". По узкой и труднопроходимой "охотничьей дороге" поставщики материалов ездить отказывались. "Перед деревней — резкий спуск: больше 45 градусов, с поворотом в девяносто градусов на узкий мост через речку, после моста узкое полотно опять уходит вверх. Разъехаться тяжело. По этой дороге теперь не проехать даже на джипе. Просьбы отсыпать ее щебнем или строительным мусором ни к чему не привели: "выяснилось, что она "нелегальная", поэтому тратить на нее бюджетные средства нельзя". Единственное, власти пригнали грейдер, он прошелся вдоль участков, через насыпь в овраге. После этого, по словам Лилии, на проезжей части "образовалось подобие ванны, в которой скапливается вода, и грязь стоит такая, что можно утонуть". Но к некоторым участкам даже грейдер не пройдет: "вязнет в болоте". "Мыться ездим к родственникам"На сегодняшний день, по словам Сотниковой, многодетные построили в Большой Каменке двадцать один дом. Самая густонаселенная улица — именно за оврагом: летом там живут 12 семей, а постоянно — шесть. И это, по словам Лилии, "не жизнь, а мучение". Весной и осенью приходится бросать авто на краю деревни, натягивать на ноги резиновые сапоги и "шлепать километр по грязи". Зимой на горках — гололед. "Если идет встречная машина, затормозить невозможно: несет в сугроб. Раз пять откапывались, мы опаздывали на работу". У Сотниковых восьмилетний сын-школьник, а всего в поселке пятеро учеников. Но если раньше обещали, то теперь, по словам Сотниковой, говорят: делать дорогу не станут, пока не проведут в поселок газ и водопровод, — чтобы потом не перекапывать. "Строительство газопровода в "старой" деревне запланировано на 2021-2022-й, — продолжает Лилия. — Но он заканчивается ровно там, где начинаются участки многодетных. Причем в старой деревне не наберется и двадцати домов, которые планируют подключаться. А постоянно там живут не больше десятка семей. Юридически мы — одно поселение. Я была на личном приеме у замминистра строительства и ЖКХ области, который отвечает за газификацию, и спросила у него, на каком основании нас разделили. Мне ответили, что газ в лес не потянут". В итоге, жалуется Сотникова, бесплатный участок обернулся большими расходами и трудностями. "За колодец заплатили 97 тысяч рублей, но весной вода резко ушла, осталась на дне, ее не хватает для насоса. У нас режим жесткой экономии: помыли посуду, сливаем воду в ведра — для туалета. Мыться ездим к родственникам. Обогреваемся конвекторами, первый год за электричество платили по восемь-десять тысяч. Весной купили газовый баллон — готовить еду. Но чтобы его заправить, нужно добираться на машине, а в распутицу проехать невозможно — тащили на себе".Большая Каменка — формально часть Калуги. "Прописка у нас городская. И когда мы общаемся с чиновниками, я все время говорю: я — такая калужанка, как и другие. Почему мои права и условия жизни отличаются? У меня нет общественного транспорта, доступа к элементарной медицинской помощи — нет аптечного пункта, нас не может найти скорая. Почему в центре города все делается, Правобережье хорошо развивается, а до нас не доходят руки?""Дети ходят по камням, ломая ноги"В Груздово, деревне, расположенной еще ближе к Калуге, льготники получили более 80 участков. И там точно такая же история. "Землю нам выделили по региональной программе, — рассказывает мать троих детей Оксана Жигалова. — Речь шла об участках со всей инфраструктурой: коммуникациями, школой, детсадами. Как нам объяснили, многодетную семью по закону отправлять в никуда нельзя: дети должны жить в нормальных условиях. Естественно, мы обрадовались".Семья Жигаловых использовала для строительства материнский капитал и взяла кредит в банке. "Сейчас платим по 20 тысяч в месяц — домик у нас достаточно скромный, одноэтажный. В первые годы мы еще верили обещаниям, надеялись. Потом начали писать жалобы. Нам сказали, что до конца 2020-го все будет. Осталось полтора месяца — видимо, чуда не произойдет". В Груздово, по словам Жигаловой, постоянно живут двенадцать семей. "Воду доставляет МЧС. Мы выкопали накопитель, нам он обошелся в 101 тысячу — брали очередной кредит. И каждая семья такой накопитель покупала. Подвозят дважды в неделю. В какой-то момент нас хотели и в этом ограничить, сказали, что будут выделять только полкуба в неделю. А что такое полкуба? Посуду помыть и один раз постирать. Мы возмутились, приехала комиссия. Я обратила внимание представителей соцзащиты на то, в каких условиях живут наши дети". От асфальтовой дороги до домов многодетных около двух километров. "Почва здесь глиняная, пути подъезда все время размывает. Отсыпать их приходится за свои деньги. Одного "КамАза" битого кирпича стоимостью пять-шесть тысяч хватает, чтобы залатать метров десять. Но не у всех есть автомобили. А дети — у всех. Школьный автобус из Груздово тоже не забирает, поскольку дорога "не соответствует СНИПам и ГОСТам". До ближайшей остановки — километра два. "Дети идут по глине и камням пешком, ломая ноги. Некоторых возят на такси, если у родителей есть возможность. Беда полная".Чтобы обогревать дом, Жигаловым приходится пользоваться электрокотлом. "Пока тепло, платим за электричество тысяч по пять, в холода — больше. А еще свет стали отключать. Купили генератор". По словам Оксаны, почти все, кто получил землю, хотели построить дома. "Люди приезжают, расчищают участки, но, видя, что ничего не происходит уже семь лет, все бросают".Многодетные матери, живущие в Груздово, неоднократно обращались в администрацию, но помощи так и не дождались. Пошли выше. "Мы были у нового замгубернатора по благоустройству. И очень удивились, когда на комиссии нас принялись заверять, что газ нам, оказывается, по бумагам провели еще в 2015 году".Стали разбираться. Выяснилось, что программа, по которой предоставляли участки, была рассчитана на пять лет. "На нее выделялись деньги. Но сейчас программа закрыта. Отчитались, что все хорошо, а денег больше нет", — отмечает собеседница. И добавляет: они задавали чиновникам вопрос, на что потратили выделенные средства. "Объяснили, что миллион рублей пошел на проектирование водопровода и проведение газа. Проект подготовили, но он получил отрицательную экспертизу. С дорогами и освещением улиц — та же история. Сказали, что это большой проект, для внедрения нужно бюджетное финансирование. А средств в бюджете нет. Действителен проект в течение трех лет и, если не реализовывается, подлежит корректировке. А теперь он подорожает, потому что некоторые многодетные семьи продали участки. "Вот ответ на вопрос, куда потратили деньги", — пояснили нам".На запрос РИА Новости в администрации Калуги сообщили, что условия проживания многодетных семей в Большой Каменке и Груздово находятся на постоянном контроле главы города Дмитрия Денисова. "Для поддержания грунтовых дорог регулярно проводится грейдирование, а наиболее проблемные места подсыпаются асфальтовой крошкой". Но чтобы обустроить дорожную сеть и провести коммуникации, необходимо не менее миллиарда рублей. Осуществить это можно, только "поэтапно запрашивая средства из областного и федерального бюджета". Сейчас готовится техзадание на корректировку проектов планировки и межевания территории. После корректировки предусмотрят расходы на разработку проектно-сметной документации и, когда сметы будут готовы, запросят средства на строительные работы. "Без прохождения предварительных этапов финансирование проекта невозможно", — отметили в горуправе. И привели в пример успешно реализованный проект по подведению коммуникаций к участкам многодетных семей в поселке Яглово. Там затраты составили 1,2 миллиарда рублей, но потребовалось семь лет.

https://ria.ru/20200423/1570411800.html

https://ria.ru/20200811/1575603199.html

https://ria.ru/20200615/1572831481.html

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многодетные семьи, строительство, жилье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калуга, калужская область, общество