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Экипаж МКС нашел царапину рядом с трещиной в российском модуле
Экипаж МКС нашел царапину рядом с трещиной в российском модуле
Экипаж Международной космической станции обнаружил еще одно повреждение корпуса российского модуля "Звезда" в виде царапины, она находится рядом с трещиной,... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:14
2020-11-13T15:19
иван вагнер
сергей рыжиков
анатолий иванишин
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции обнаружил еще одно повреждение корпуса российского модуля "Звезда" в виде царапины, она находится рядом с трещиной, ставшей причиной утечки воздуха, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Он попросил инженеров при рассмотрении сделанных им снимков не спутать царапину с продолжением трещины.В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что экипаж МКС, следуя рекомендациям специалистов главной оперативной группы управления российского сегмента станции, продолжает исследование трещины в модуле "Звезда", сбрасывая на Землю полученные данные.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго. В ноябре руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что в декабре на станцию, возможно, доставят азот для пополнения атмосферы МКС и средства для окончательной герметизации трещины.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
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иван вагнер, сергей рыжиков, анатолий иванишин, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса

Экипаж МКС нашел царапину рядом с трещиной в российском модуле

15:14 13.11.2020 (обновлено: 15:19 13.11.2020)
 
© NASAМКС в 2001 году. Видны солнечные батареи модулей «Заря» и «Звезда», а также ферменная конструкция P6 с американскими солнечными батареями
МКС в 2001 году. Видны солнечные батареи модулей «Заря» и «Звезда», а также ферменная конструкция P6 с американскими солнечными батареями - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© NASA
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции обнаружил еще одно повреждение корпуса российского модуля "Звезда" в виде царапины, она находится рядом с трещиной, ставшей причиной утечки воздуха, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

"В районе точки 9 (трещина размечена точками с номерами - ред.) есть реальная трещина, а также там есть царапина. И царапина кажется более глубокой, и создается впечатление, что трещина переходит в царапину", - сказал космонавт Сергей Рыжиков специалисту подмосковного центра управления полетами.

Он попросил инженеров при рассмотрении сделанных им снимков не спутать царапину с продолжением трещины.
В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что экипаж МКС, следуя рекомендациям специалистов главной оперативной группы управления российского сегмента станции, продолжает исследование трещины в модуле "Звезда", сбрасывая на Землю полученные данные.
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Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.
Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).
В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго. В ноябре руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что в декабре на станцию, возможно, доставят азот для пополнения атмосферы МКС и средства для окончательной герметизации трещины.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
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