https://ria.ru/20201113/mks-1584492733.html

Экипаж МКС нашел царапину рядом с трещиной в российском модуле

Экипаж МКС нашел царапину рядом с трещиной в российском модуле

Экипаж Международной космической станции обнаружил еще одно повреждение корпуса российского модуля "Звезда" в виде царапины, она находится рядом с трещиной,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:14

2020-11-13T15:14

2020-11-13T15:19

иван вагнер

сергей рыжиков

анатолий иванишин

хочу стать космонавтом

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции обнаружил еще одно повреждение корпуса российского модуля "Звезда" в виде царапины, она находится рядом с трещиной, ставшей причиной утечки воздуха, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Он попросил инженеров при рассмотрении сделанных им снимков не спутать царапину с продолжением трещины.В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что экипаж МКС, следуя рекомендациям специалистов главной оперативной группы управления российского сегмента станции, продолжает исследование трещины в модуле "Звезда", сбрасывая на Землю полученные данные.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго. В ноябре руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что в декабре на станцию, возможно, доставят азот для пополнения атмосферы МКС и средства для окончательной герметизации трещины.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

https://ria.ru/20201112/mks-1584201951.html

https://ria.ru/20201113/mks-1584446158.html

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иван вагнер, сергей рыжиков, анатолий иванишин, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса