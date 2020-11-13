https://ria.ru/20201113/mks-1584446158.html

Трещина в модуле МКС оказалась в полтора раза больше, чем считалось ранее

Трещина в модуле МКС оказалась в полтора раза больше, чем считалось ранее

Трещина в российском модуле "Звезда", ставшая причиной утечки воздуха на МКС, по уточненным данным составляет 4,4-4,5 сантиметра в длину, следует из переговоров РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:57

2020-11-13T11:57

2020-11-13T13:40

хочу стать космонавтом

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

наса

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Трещина в российском модуле "Звезда", ставшая причиной утечки воздуха на МКС, по уточненным данным составляет 4,4-4,5 сантиметра в длину, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Это более чем в 1,5 раза больше значения, о котором сообщалось ранее.Специалист напомнил космонавту, что при прошлых измерениях тот говорил о 2,7 сантиметрах. Рыжиков объяснил такую разницу "условиями видимости трещины".Представитель пресс-службы "Роскосмоса" подтвердил РИА Новости данную информацию – трещина "составляет около 4,5 сантиметров".Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго. В ноябре руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что в декабре на станцию, возможно, доставят азот для пополнения атмосферы МКС и средства для окончательной герметизации трещины.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

https://ria.ru/20201106/pomosch-1583288655.html

https://ria.ru/20201112/orbita-1584389861.html

https://ria.ru/20201028/kosmonavt-1581899633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кэтлин рубинс, сергей рыжиков, наса, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука