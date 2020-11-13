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https://ria.ru/20201113/mks-1584446158.html
Трещина в модуле МКС оказалась в полтора раза больше, чем считалось ранее
Трещина в модуле МКС оказалась в полтора раза больше, чем считалось ранее
Трещина в российском модуле "Звезда", ставшая причиной утечки воздуха на МКС, по уточненным данным составляет 4,4-4,5 сантиметра в длину, следует из переговоров РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:57
2020-11-13T13:40
хочу стать космонавтом
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
наса
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Трещина в российском модуле "Звезда", ставшая причиной утечки воздуха на МКС, по уточненным данным составляет 4,4-4,5 сантиметра в длину, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Это более чем в 1,5 раза больше значения, о котором сообщалось ранее.Специалист напомнил космонавту, что при прошлых измерениях тот говорил о 2,7 сантиметрах. Рыжиков объяснил такую разницу "условиями видимости трещины".Представитель пресс-службы "Роскосмоса" подтвердил РИА Новости данную информацию – трещина "составляет около 4,5 сантиметров".Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго. В ноябре руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что в декабре на станцию, возможно, доставят азот для пополнения атмосферы МКС и средства для окончательной герметизации трещины.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
https://ria.ru/20201106/pomosch-1583288655.html
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кэтлин рубинс, сергей рыжиков, наса, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Трещина в модуле МКС оказалась в полтора раза больше, чем считалось ранее

11:57 13.11.2020 (обновлено: 13:40 13.11.2020)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс МС-13" пристыкованный к Международной космической станции пролетает над Йеменом
Грузовой корабль Прогресс МС-13 пристыкованный к Международной космической станции пролетает над Йеменом - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Трещина в российском модуле "Звезда", ставшая причиной утечки воздуха на МКС, по уточненным данным составляет 4,4-4,5 сантиметра в длину, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
Это более чем в 1,5 раза больше значения, о котором сообщалось ранее.
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"Да, я сделал это [сфотографировал и измерил трещину], она приблизительно 4,5 [сантиметра], даже меньше этого", - сказал космонавт Сергей Рыжиков специалисту подмосковного Центра управления полетами, отвечая на соответствующий вопрос.
Специалист напомнил космонавту, что при прошлых измерениях тот говорил о 2,7 сантиметрах. Рыжиков объяснил такую разницу "условиями видимости трещины".
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"Сейчас общий вид [снимка] был между точками 10 и 12 [космонавт разметил трещину точками с номерами], и получилось 4,4 [сантиметра] с учетом допуска 2-3 миллиметра. И это, кажется, продолжение трещины", - сказал он.
Представитель пресс-службы "Роскосмоса" подтвердил РИА Новости данную информацию – трещина "составляет около 4,5 сантиметров".
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.
Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).
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В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго. В ноябре руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что в декабре на станцию, возможно, доставят азот для пополнения атмосферы МКС и средства для окончательной герметизации трещины.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
 
Хочу стать космонавтомКэтлин РубинсСергей РыжиковНАСАМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
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