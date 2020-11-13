https://ria.ru/20201113/millie-bobby-brown-1584232997.html

СМИ: Милли Бобби Браун принесут в жертву дракону в новом фильме

СМИ: Милли Бобби Браун принесут в жертву дракону в новом фильме

СМИ узнали, британская актриса Милли Бобби Браун появится в главной роли в фэнтезийном фильме "Девица" ("Damsel"), который разрабатывают на стриминговой... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T01:46

2020-11-13T01:46

2020-11-13T02:04

милли бобби браун

кино и сериалы

новости культуры

netflix

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573520183_0:0:1491:838_1400x0_80_0_0_8a70552f236156c53f607bd291ee5b70.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. СМИ узнали, британская актриса Милли Бобби Браун появится в главной роли в фэнтезийном фильме "Девица" ("Damsel"), который разрабатывают на стриминговой платформе Netflix, сообщает Deadline. По информации издания, ее также выбрали исполнительным продюсером предстоящей картины, а режиссером — Хуана Карлоса Фреснадильо ("28 недель спустя", "Интакто"). Сценарий создал Дэн Мазо, известный по работе в боевике "Гнев титанов". В ленте Милли Бобби Браун сыграет принцессу Элоди, которая думает, что выходит замуж за принца Генри. Но на самом деле главную героиню хотят принести в жертву дракону. Дата выхода фильма еще не объявлена, как и полный актерский состав. В сентябре этого года на Netflix с Милли Бобби Браун вышел фильм "Энола Холмс", который получил положительные отзывы от зрителей и критиков, а за неделю с момента релиза набрал почти десять миллионов просмотров на платформе, что стало одним из лучших результатов для полнометражного фильма.

https://ria.ru/20201111/scorpion-king-1584069209.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

милли бобби браун, кино и сериалы, новости культуры, netflix