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https://ria.ru/20201113/millie-bobby-brown-1584232997.html
СМИ: Милли Бобби Браун принесут в жертву дракону в новом фильме
СМИ: Милли Бобби Браун принесут в жертву дракону в новом фильме
СМИ узнали, британская актриса Милли Бобби Браун появится в главной роли в фэнтезийном фильме "Девица" ("Damsel"), который разрабатывают на стриминговой... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T01:46
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милли бобби браун
кино и сериалы
новости культуры
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культура
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. СМИ узнали, британская актриса Милли Бобби Браун появится в главной роли в фэнтезийном фильме "Девица" ("Damsel"), который разрабатывают на стриминговой платформе Netflix, сообщает Deadline. По информации издания, ее также выбрали исполнительным продюсером предстоящей картины, а режиссером — Хуана Карлоса Фреснадильо ("28 недель спустя", "Интакто"). Сценарий создал Дэн Мазо, известный по работе в боевике "Гнев титанов". В ленте Милли Бобби Браун сыграет принцессу Элоди, которая думает, что выходит замуж за принца Генри. Но на самом деле главную героиню хотят принести в жертву дракону. Дата выхода фильма еще не объявлена, как и полный актерский состав. В сентябре этого года на Netflix с Милли Бобби Браун вышел фильм "Энола Холмс", который получил положительные отзывы от зрителей и критиков, а за неделю с момента релиза набрал почти десять миллионов просмотров на платформе, что стало одним из лучших результатов для полнометражного фильма.
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милли бобби браун, кино и сериалы, новости культуры, netflix

СМИ: Милли Бобби Браун принесут в жертву дракону в новом фильме

01:46 13.11.2020 (обновлено: 02:04 13.11.2020)
 
© NetflixКадр из фильма "Энола Холмс"
Кадр из фильма Энола Холмс - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. СМИ узнали, британская актриса Милли Бобби Браун появится в главной роли в фэнтезийном фильме "Девица" ("Damsel"), который разрабатывают на стриминговой платформе Netflix, сообщает Deadline.
По информации издания, ее также выбрали исполнительным продюсером предстоящей картины, а режиссером — Хуана Карлоса Фреснадильо ("28 недель спустя", "Интакто"). Сценарий создал Дэн Мазо, известный по работе в боевике "Гнев титанов".
В ленте Милли Бобби Браун сыграет принцессу Элоди, которая думает, что выходит замуж за принца Генри. Но на самом деле главную героиню хотят принести в жертву дракону.
Дата выхода фильма еще не объявлена, как и полный актерский состав.
В сентябре этого года на Netflix с Милли Бобби Браун вышел фильм "Энола Холмс", который получил положительные отзывы от зрителей и критиков, а за неделю с момента релиза набрал почти десять миллионов просмотров на платформе, что стало одним из лучших результатов для полнометражного фильма.
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