https://ria.ru/20201113/mikrozaymy-1584548030.html
Тамбовские власти выдали антикризисные микрозаймы 155 предпринимателям
Тамбовские власти выдали антикризисные микрозаймы 155 предпринимателям
Тамбовский региональный Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства на период пандемии разработал микрозаем "Антикризисный", который уже... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:13
2020-11-13T19:13
2020-11-13T19:13
тамбовская область
микрозаймы
тамбовская область
экономика
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ТАМБОВ, 13 ноя – РИА Новости. Тамбовский региональный Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства на период пандемии разработал микрозаем "Антикризисный", который уже получили 155 представителей делового сообщества, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Общая сумма выданных средств составила 123 миллиона рублей."В период пандемии Фонд не прекращал работу и активно взаимодействовал с бизнес-сообществом. Мы открыли "горячую линию", увеличили объем консультирования. Особую благодарность выражаем главе администрации области Александру Валерьевичу Никитину за активную поддержку Фонда и увеличение объема финансовых средств Фонда на 150 миллионов рублей. Для дополнительной поддержки предпринимателей сегодня расширены возможности по использованию микрозаймов. До конца 2020 года Фонд готов предоставить предпринимателям региона еще около 100 миллионов рублей, которые они могут направить на приобретение оборудования, пополнение оборотных средств, в том числе на расчеты по арендной плате, выплату заработной платы и уплату соответствующих налогов и сборов", — приводит пресс-служба слова генерального директора Фонда Александры Гордеевой.По ее словам, микрозаем "Антикризисный" пользуется высоким спросом, поскольку обладает выгодными параметрами и является доступным. Он выдается без залога на срок до двух лет, ставка составляет 4,25% годовых. Решение о предоставлении микрозайма принимается за один день. Документы на его получение можно подать дистанционно по электронной почте. Личное присутствие предпринимателя потребуется только для подачи заявки и при подписании договора микрозайма."В настоящее время Фонд разрабатывает новый продукт — микрозаем для самозанятых", — сообщила Гордеева.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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микрозаймы, тамбовская область, экономика
ТАМБОВ, 13 ноя – РИА Новости.
Тамбовский региональный Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства на период пандемии разработал микрозаем
"Антикризисный", который уже получили 155 представителей делового сообщества, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Общая сумма выданных средств составила 123 миллиона рублей.
"В период пандемии Фонд не прекращал работу и активно взаимодействовал с бизнес-сообществом. Мы открыли "горячую линию", увеличили объем консультирования. Особую благодарность выражаем главе администрации области Александру Валерьевичу Никитину за активную поддержку Фонда и увеличение объема финансовых средств Фонда на 150 миллионов рублей. Для дополнительной поддержки предпринимателей сегодня расширены возможности по использованию микрозаймов. До конца 2020 года Фонд готов предоставить предпринимателям региона еще около 100 миллионов рублей, которые они могут направить на приобретение оборудования, пополнение оборотных средств, в том числе на расчеты по арендной плате, выплату заработной платы и уплату соответствующих налогов и сборов", — приводит пресс-служба слова генерального директора Фонда Александры Гордеевой.
По ее словам, микрозаем "Антикризисный" пользуется высоким спросом, поскольку обладает выгодными параметрами и является доступным. Он выдается без залога на срок до двух лет, ставка составляет 4,25% годовых. Решение о предоставлении микрозайма принимается за один день. Документы на его получение можно подать дистанционно по электронной почте. Личное присутствие предпринимателя потребуется только для подачи заявки и при подписании договора микрозайма.
"В настоящее время Фонд разрабатывает новый продукт — микрозаем для самозанятых", — сообщила Гордеева.