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Шенген закрывается. Что будет с европейскими границами
Шенген закрывается. Что будет с европейскими границами
Пять лет назад, 13 ноября 2015-го, Париж пережил один из самых кровавых терактов в истории: прогремели взрывы возле стадиона "Стад де Франс", расстреляли... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T08:00
2020-11-13T13:09
станислав еремин
себастьян курц
санкт-петербургский государственный университет
ницца
финляндия
сирия
эммануэль макрон
исламское государство
еврокомиссия
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Софья Мельничук. Пять лет назад, 13 ноября 2015-го, Париж пережил один из самых кровавых терактов в истории: прогремели взрывы возле стадиона "Стад де Франс", расстреляли посетителей ресторанов и зрителей в концертном зале "Батаклан". Сто тридцать семь жертв. Недавно в стране случились еще две атаки. Затем — нападение в Австрии. Одна из причин трагедий, по мнению европейских лидеров, — ненадежность границ. Шенгенскую зону намерены реформировать. Как именно — разбиралось РИА Новости.Борьба с честьюСимвол европейской интеграции, пространство свободного передвижения без границ — за 35 лет существования Шенгенской зоны европейцам так и не удалось сделать ее защищенной. "Настало время реформ", — заявил ‌президент Франции Эммануэль‌ ‌Макрон‌ ‌‌после‌ ‌встречи‌ ‌с‌ ‌австрийским‌ ‌канцлером‌ ‌Себастьяном‌ ‌Курцем. Ужесточить‌ ‌погранконтроль‌ ‌и‌ ‌меры‌ ‌безопасности‌ ‌нужно‌ ‌не‌ ‌только‌ ‌на‌ ‌внешних‌ ‌рубежах,‌ ‌но‌ ‌и‌ ‌внутри‌.‌ Нелегальные перевозчики, криминальные банды, мигранты из стран, где нет войн, злоупотребляют правом на получение статуса беженца, считает лидер Пятой республики. "Угроза‌ ‌терроризма‌ ‌нависает‌ ‌над‌ ‌всей‌ ‌Европой.‌ ‌Мы‌ ‌должны‌ ‌ответить",‌ ‌—‌ призывает Макрон.‌ ‌ ‌С ним согласны и‌ ‌другие‌ ‌европейские‌ ‌лидеры.‌ Курца‌ ‌и Макрона‌, которые лично встречались ‌в ‌Елисейском‌ ‌дворце, в онлайн-формате поддержали ‌канцлер‌ ‌Германии‌ ‌Ангела‌ ‌Меркель,‌ председатель ‌Европейского‌ ‌совета‌ ‌Шарль‌ ‌Мишель,‌ ‌глава‌ ‌Еврокомиссии‌ ‌Урсула‌ ‌фон‌ ‌дер‌ ‌Ляйен и представители‌ ‌других‌ ‌стран‌ ‌ЕС.‌ Себастьян Курц ‌выступил‌ ‌за‌ ‌создание‌ ‌единого‌ ‌плана‌ ‌по‌ ‌противодействию‌ ‌иностранным‌ ‌боевикам. "Среди нас — ‌тысячи иностранных террористов, воевавших на стороне "Исламского государства"* в Сирии и Ираке, — подчеркнул глава австрийского правительства. — А это тикающие бомбы". Ангела Меркель‌ ‌указала: ‌критически‌ ‌важно ‌понимать,‌ ‌кто‌ ‌въезжает ‌и‌‌ ‌выезжает‌ ‌из‌ ‌Шенгенской зоны. Недавние теракты во Франции и Австрии — "атаки на свободное европейское общество и образ жизни". Но речь не о противостоянии христианства и ислама, а о необходимости дать отпор недемократическому поведению и террору. "Что мы и делаем с честью и силой", — добавила канцлер. Она также выступила за сотрудничество с мусульманскими странами и организациями в борьбе с радикальными течениями. Звучали и другие предложения: установить более жесткий контроль за интернет-платформами, создать специальный орган, который отслеживал бы деятельность имамов, наладить эффективную систему депортации мигрантов, преступников и предполагаемых экстремистов. Радикалы в действииВ октябре Францию потрясло жестокое убийство учителя Самюэля Пати. Эммануэль Макрон обратился к нации с осуждением радикальных действий и обещанием поддерживать свободу слова. Угрозы посыпались уже в адрес самого президента. Спустя несколько дней в Ницце случился еще один теракт — и тоже показательно жестокий. Последовали нападения в Вене — возможно, и не связанные напрямую с французскими событиями. А это, по его мнению, уже относительно новый и крайне опасный феномен. "Люди, в первую очередь молодежь, без всякого внешнего воздействия или вербовки начинают интересоваться радикальными и экстремистскими идеологиями, ищут информацию в интернете. Непосредственно активная вербовка происходит на более поздних этапах. В последние годы рост саморадикализации отмечают во многих странах Европы".НедоинтеграцияТеперь главам европейских государств предстоит встретиться в декабре на саммите ЕС и обсудить следующие шаги по борьбе с терроризмом. СМИ со ссылкой на неназванные источники писали о намерении улучшить систему обмена разведывательной информацией и усилить агентство Евросоюза по безопасности внешних границ — Frontex.Полномочия структуры уже расширяли после начала так называемого мигрантского кризиса. В 2016-м появилась служба пограничной береговой охраны: многие нелегальные приезжие попадают в страну именно через Средиземное море.Важное направление реформ — работа с потоками беженцев. К пересмотру процедур призывают с 2011 года, однако компромисса так и не достигли. В очередной раз за дело взялись в сентябре этого года. Но единства по этому вопросу нет, что стало очевидно после того, как в сентябре пожар уничтожил мигрантский лагерь Мория в Греции.Там жили 12 тысяч беженцев. По полторы тысячи человек и 150 детей без родственников приняли Германия и Франция. Нидерланды согласились на сотню, но заявили, что эти люди пойдут в счет квоты, а значит, из других мест страна примет на сотню людей меньше. Финляндия приютила двенадцать детей без родственников. Остальные 23 члена ЕС проигнорировали призыв или отказались. Выполнить квоты по приему беженцев, установленные в 2015-м, за отведенное время года большинству стран также не удалось.Франция выступает за пересмотр подхода к интеграции приезжих. План включает в себя предложения финансировать религиозное образование в мусульманских сообществах, обучать мигрантов языку страны проживания. С 2010 года за счет беженцев население ЕС, исповедующее ислам, стабильно растет. С нынешних 4,9 процента, по прогнозам, к середине века оно достигнет 7,4 процента. Во Франции, Нидерландах, Испании, Австрии формируются мусульманские партии. Некоторые из них продвигают радикальные взгляды, которые процветают в закрытых комьюнити, отмечали в Европарламенте.Александр Дубови обращает внимание на проблему политического ислама, для которого религия — источник политической идентичности. "Теракт в Вене, как и исламистский терроризм в целом, — следствие конфликта политического ислама и современного секулярного государства западного типа, — рассказывает эксперт. — В Европе такой конфликт будет усугубляться из-за притока мигрантов и плохо работающих инструментов интеграции".Пограничный вопросВ ближайшем будущем страны, возможно, расширят права на отслеживание собственных рубежей. Внутри Шенгенской зоны преступники перемещаются свободно: подозреваемых по делу о терактах в Вене нашли в Швейцарии. В ЕС признают — такой режим наносит ущерб безопасности, но раньше с этим боролись усилением контроля внешних границ зоны. Для участников шенгенских соглашений вопрос управления национальными границами важен с точки зрения сохранения суверенитета. А в нынешних условиях это сложная задача, подчеркивает Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ. "Кроме того, нужно укрепить сотрудничество в сфере безопасности и обмена данными, создать общую эффективно работающую базу данных со всей возможной информацией, собранной в одном месте и доступной всем участникам. Для этого нужны эксперты-инспекторы", — перечисляет Еремина.В ЕС уже действует Европейская система информации о судимости (ECRIS). Однако не решен вопрос о поиске и депортации нелегалов, потенциальных преступников и экстремистов. Спецслужбы Словакии знали, что ликвидированный нападавший в Вене покупал в стране оружие, о чем предупредили австрийских коллег. Однако информация не поступила вовремя, и предотвратить трагедию не смогли. Глава МВД Австрии признал: в системе обмена данными произошел сбой.Даже если страны договорятся о регулировании границ и проведут реформу приема мигрантов, останется проблема политического ислама. И здесь компромиссы придется искать уже с учетом мнения бывших беженцев и их потомства. * Террористическая организация, запрещена в России.
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станислав еремин, себастьян курц, санкт-петербургский государственный университет, ницца, финляндия, сирия, эммануэль макрон, исламское государство, еврокомиссия, ангела меркель, в мире

Шенген закрывается. Что будет с европейскими границами

08:00 13.11.2020 (обновлено: 13:09 13.11.2020)
 
© AFP 2020 / Joe KlamarПолицейские стоят на страже перед прибытием Себастьяна Курца и Шарля Мишеля для зажжения свечей в память о жертвах теракта в Вене
Полицейские стоят на страже перед прибытием Себастьяна Курца и Шарля Мишеля для зажжения свечей в память о жертвах теракта в Вене - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AFP 2020 / Joe Klamar
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Софья Мельничук. Пять лет назад, 13 ноября 2015-го, Париж пережил один из самых кровавых терактов в истории: прогремели взрывы возле стадиона "Стад де Франс", расстреляли посетителей ресторанов и зрителей в концертном зале "Батаклан". Сто тридцать семь жертв. Недавно в стране случились еще две атаки. Затем — нападение в Австрии. Одна из причин трагедий, по мнению европейских лидеров, — ненадежность границ. Шенгенскую зону намерены реформировать. Как именно — разбиралось РИА Новости.

Борьба с честью

Символ европейской интеграции, пространство свободного передвижения без границ — за 35 лет существования Шенгенской зоны европейцам так и не удалось сделать ее защищенной. "Настало время реформ", — заявил ‌президент Франции Эммануэль‌ ‌Макрон‌ ‌‌после‌ ‌встречи‌ ‌с‌ ‌австрийским‌ ‌канцлером‌ ‌Себастьяном‌ ‌Курцем.
Ужесточить‌ ‌погранконтроль‌ ‌и‌ ‌меры‌ ‌безопасности‌ ‌нужно‌ ‌не‌ ‌только‌ ‌на‌ ‌внешних‌ ‌рубежах,‌ ‌но‌ ‌и‌ ‌внутри‌.‌ Нелегальные перевозчики, криминальные банды, мигранты из стран, где нет войн, злоупотребляют правом на получение статуса беженца, считает лидер Пятой республики. "Угроза‌ ‌терроризма‌ ‌нависает‌ ‌над‌ ‌всей‌ ‌Европой.‌ ‌Мы‌ ‌должны‌ ‌ответить",‌ ‌—‌ призывает Макрон.‌ ‌ ‌
С ним согласны и‌ ‌другие‌ ‌европейские‌ ‌лидеры.‌ Курца‌ ‌и Макрона‌, которые лично встречались ‌в ‌Елисейском‌ ‌дворце, в онлайн-формате поддержали ‌канцлер‌ ‌Германии‌ ‌Ангела‌ ‌Меркель,‌ председатель ‌Европейского‌ ‌совета‌ ‌Шарль‌ ‌Мишель,‌ ‌глава‌ ‌Еврокомиссии‌ ‌Урсула‌ ‌фон‌ ‌дер‌ ‌Ляйен и представители‌ ‌других‌ ‌стран‌ ‌ЕС.‌
Себастьян Курц ‌выступил‌ ‌за‌ ‌создание‌ ‌единого‌ ‌плана‌ ‌по‌ ‌противодействию‌ ‌иностранным‌ ‌боевикам. "Среди нас — ‌тысячи иностранных террористов, воевавших на стороне "Исламского государства"* в Сирии и Ираке, — подчеркнул глава австрийского правительства. — А это тикающие бомбы".
© AP Photo / Bob EdmeФранцузские полицейские проверяют мигрантов на французско-испанской границе
Французские полицейские проверяют мигрантов на французско-испанской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AP Photo / Bob Edme
Французские полицейские проверяют мигрантов на французско-испанской границе
Ангела Меркель‌ ‌указала: ‌критически‌ ‌важно ‌понимать,‌ ‌кто‌ ‌въезжает ‌и‌‌ ‌выезжает‌ ‌из‌ ‌Шенгенской зоны. Недавние теракты во Франции и Австрии — "атаки на свободное европейское общество и образ жизни". Но речь не о противостоянии христианства и ислама, а о необходимости дать отпор недемократическому поведению и террору. "Что мы и делаем с честью и силой", — добавила канцлер. Она также выступила за сотрудничество с мусульманскими странами и организациями в борьбе с радикальными течениями.
Звучали и другие предложения: установить более жесткий контроль за интернет-платформами, создать специальный орган, который отслеживал бы деятельность имамов, наладить эффективную систему депортации мигрантов, преступников и предполагаемых экстремистов.

Радикалы в действии

В октябре Францию потрясло жестокое убийство учителя Самюэля Пати. Эммануэль Макрон обратился к нации с осуждением радикальных действий и обещанием поддерживать свободу слова. Угрозы посыпались уже в адрес самого президента. Спустя несколько дней в Ницце случился еще один теракт — и тоже показательно жестокий. Последовали нападения в Вене — возможно, и не связанные напрямую с французскими событиями.
"Важно понимать, что радикализация венского нападавшего, чья личность установлена, не проходила в рамках исламистского подполья: это следствие саморадикализации", — объясняет Александр Дубови, научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор венского Института политики безопасности.
А это, по его мнению, уже относительно новый и крайне опасный феномен. "Люди, в первую очередь молодежь, без всякого внешнего воздействия или вербовки начинают интересоваться радикальными и экстремистскими идеологиями, ищут информацию в интернете. Непосредственно активная вербовка происходит на более поздних этапах. В последние годы рост саморадикализации отмечают во многих странах Европы".
© REUTERS / Leonhard FoegerПредседатель Европейского совета Шарль Мишель и канцлер Австрии Себастьян Курц зажигают свечи в память о жертвах теракта в Вене
Председатель Европейского совета Шарль Мишель и канцлер Австрии Себастьян Курц зажигают свечи в память о жертвах теракта в Вене - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© REUTERS / Leonhard Foeger
Председатель Европейского совета Шарль Мишель и канцлер Австрии Себастьян Курц зажигают свечи в память о жертвах теракта в Вене

Недоинтеграция

Теперь главам европейских государств предстоит встретиться в декабре на саммите ЕС и обсудить следующие шаги по борьбе с терроризмом. СМИ со ссылкой на неназванные источники писали о намерении улучшить систему обмена разведывательной информацией и усилить агентство Евросоюза по безопасности внешних границ — Frontex.
Полномочия структуры уже расширяли после начала так называемого мигрантского кризиса. В 2016-м появилась служба пограничной береговой охраны: многие нелегальные приезжие попадают в страну именно через Средиземное море.
Важное направление реформ — работа с потоками беженцев. К пересмотру процедур призывают с 2011 года, однако компромисса так и не достигли. В очередной раз за дело взялись в сентябре этого года. Но единства по этому вопросу нет, что стало очевидно после того, как в сентябре пожар уничтожил мигрантский лагерь Мория в Греции.
Там жили 12 тысяч беженцев. По полторы тысячи человек и 150 детей без родственников приняли Германия и Франция. Нидерланды согласились на сотню, но заявили, что эти люди пойдут в счет квоты, а значит, из других мест страна примет на сотню людей меньше. Финляндия приютила двенадцать детей без родственников. Остальные 23 члена ЕС проигнорировали призыв или отказались.
© AP Photo / Francisco GenticoМигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms
Мигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AP Photo / Francisco Gentico
Мигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms
Выполнить квоты по приему беженцев, установленные в 2015-м, за отведенное время года большинству стран также не удалось.
Франция выступает за пересмотр подхода к интеграции приезжих. План включает в себя предложения финансировать религиозное образование в мусульманских сообществах, обучать мигрантов языку страны проживания. С 2010 года за счет беженцев население ЕС, исповедующее ислам, стабильно растет. С нынешних 4,9 процента, по прогнозам, к середине века оно достигнет 7,4 процента.
Во Франции, Нидерландах, Испании, Австрии формируются мусульманские партии. Некоторые из них продвигают радикальные взгляды, которые процветают в закрытых комьюнити, отмечали в Европарламенте.
Александр Дубови обращает внимание на проблему политического ислама, для которого религия — источник политической идентичности. "Теракт в Вене, как и исламистский терроризм в целом, — следствие конфликта политического ислама и современного секулярного государства западного типа, — рассказывает эксперт. — В Европе такой конфликт будет усугубляться из-за притока мигрантов и плохо работающих инструментов интеграции".
© REUTERS / Pascal RossignolФотография учителя истории Самюэля Пати, убитого в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин)
Фотография учителя истории Самюэля Пати, убитого в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин) - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© REUTERS / Pascal Rossignol
Фотография учителя истории Самюэля Пати, убитого в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин)

Пограничный вопрос

В ближайшем будущем страны, возможно, расширят права на отслеживание собственных рубежей. Внутри Шенгенской зоны преступники перемещаются свободно: подозреваемых по делу о терактах в Вене нашли в Швейцарии. В ЕС признают — такой режим наносит ущерб безопасности, но раньше с этим боролись усилением контроля внешних границ зоны.
Для участников шенгенских соглашений вопрос управления национальными границами важен с точки зрения сохранения суверенитета. А в нынешних условиях это сложная задача, подчеркивает Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ.
"Миграционный кризис, угрозы безопасности, коронавирус протестировали шенгенские соглашения на прочность, — говорит она. — Как выяснилось, в данном вопросе требуется более высокая степень интеграции с одновременным повышением значимости наднациональных институтов".
"Кроме того, нужно укрепить сотрудничество в сфере безопасности и обмена данными, создать общую эффективно работающую базу данных со всей возможной информацией, собранной в одном месте и доступной всем участникам. Для этого нужны эксперты-инспекторы", — перечисляет Еремина.
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В ЕС уже действует Европейская система информации о судимости (ECRIS). Однако не решен вопрос о поиске и депортации нелегалов, потенциальных преступников и экстремистов. Спецслужбы Словакии знали, что ликвидированный нападавший в Вене покупал в стране оружие, о чем предупредили австрийских коллег. Однако информация не поступила вовремя, и предотвратить трагедию не смогли. Глава МВД Австрии признал: в системе обмена данными произошел сбой.
Даже если страны договорятся о регулировании границ и проведут реформу приема мигрантов, останется проблема политического ислама. И здесь компромиссы придется искать уже с учетом мнения бывших беженцев и их потомства.
* Террористическая организация, запрещена в России.
 
Станислав ЕреминСебастьян КурцСанкт-Петербургский государственный университетНиццаФинляндияСирияЭммануэль МакронИсламское государствоЕврокомиссияАнгела МеркельВ мире
 
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