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Видео с показаниями россиянина Пулатова приобщили к делу по MH17
Видео с показаниями россиянина Пулатова приобщили к делу по MH17
Суд в Нидерландах постановил приобщить видео с показаниями обвиняемого россиянина Олега Пулатова к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T21:49
2020-11-13T21:49
россия
mh17. расследование
нидерланды
украина
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Суд в Нидерландах постановил приобщить видео с показаниями обвиняемого россиянина Олега Пулатова к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году, сообщил на заседании в пятницу председательствующий судья Хендрик Стинхейс.На прошлой неделе защита Пулатова продемонстрировала в ходе заседания видеозаписи, сделанные в феврале и октябре, где подзащитный отвечает на вопросы адвокатов, а также гособвинения Нидерландов. В ходе допроса россиянин, в частности, заявил, что в день авиакатастрофы ЗРК "Бук" ему на глаза не попадался. По словам обвиняемого, в его обязанности в то время не входила охрана или транспортировка зенитно-ракетного комплекса, также ему неизвестно, была ли такая система у ополчения в момент трагедии, однако ополченцы в Донбассе упоминали в своих разговорах "Бук", чтобы дезинформировать украинских военных. Россиянин также сообщил, что не состоял на службе в Вооруженных силах РФ в июле 2014 года и не имел контактов с должностными лицами РФ."Это будет приобщено к материалам дела", - сказал судья.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20201112/rassledovanie-1584378224.html
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россия, mh17. расследование, нидерланды, украина, в мире

Видео с показаниями россиянина Пулатова приобщили к делу по MH17

21:49 13.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЭксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Суд в Нидерландах постановил приобщить видео с показаниями обвиняемого россиянина Олега Пулатова к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году, сообщил на заседании в пятницу председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
На прошлой неделе защита Пулатова продемонстрировала в ходе заседания видеозаписи, сделанные в феврале и октябре, где подзащитный отвечает на вопросы адвокатов, а также гособвинения Нидерландов. В ходе допроса россиянин, в частности, заявил, что в день авиакатастрофы ЗРК "Бук" ему на глаза не попадался. По словам обвиняемого, в его обязанности в то время не входила охрана или транспортировка зенитно-ракетного комплекса, также ему неизвестно, была ли такая система у ополчения в момент трагедии, однако ополченцы в Донбассе упоминали в своих разговорах "Бук", чтобы дезинформировать украинских военных. Россиянин также сообщил, что не состоял на службе в Вооруженных силах РФ в июле 2014 года и не имел контактов с должностными лицами РФ.
Здание комплекса правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоялось суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 21:26
В Нидерландах отклонили запросы защиты по MH17 о дальнейшем расследовании
"Это будет приобщено к материалам дела", - сказал судья.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 18:58
Защита по делу MH17 потребовала допросить Авакова
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Здание комплекса правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоялось суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 17:09
Фигурант дела MH17 заявил, что не служил в российской армии в 2014 году
 
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