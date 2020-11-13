https://ria.ru/20201113/mh17-1584485845.html

Прокуратура выступила против допроса российских военных по делу MH17

Прокуратура выступила против допроса российских военных по делу MH17

Прокуратура Нидерландов предложила суду отклонить запрос защиты по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины допросить членов 53-й... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:45

2020-11-13T14:45

2020-11-13T14:45

mh17. расследование

вооруженные силы рф

бук (зенитный ракетный комплекс)

курск

нидерланды

украина

в мире

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Прокуратура Нидерландов предложила суду отклонить запрос защиты по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины допросить членов 53-й бригады ВС РФ из Курска, заявил на слушаниях в пятницу прокурор Вард Фердинандуссе.В ходе слушаний по авиакатастрофе на прошлой неделе адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, попросила суд допросить членов 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил РФ из Курска."Запрос представляется ясным только в том случае, если имеется достаточно подробных сведений о свидетелях. Без этих подробностей невозможно определить, какого свидетеля следует допросить. По этим причинам этот запрос следует отклонить", - заявил прокурор, отвечая на данный запрос.По его словам, защита перечислила имена людей из бригады, которых следовало допросить, однако она не знает, обладают ли эти люди необходимыми сведениями."Защита не предоставляет никакой информации, входили ли эти люди в экипаж ЗРК "Бук" или они каким-либо образом были задействованы в его транспортировке. Мы не можем приступить к отбору для допроса участников. Все указывает на то, что (обвиняемый россиянин Олег - ред.) Пулатов хочет получить информацию о воинской части, а не о лицах, которых можно опросить в качестве свидетелей", - сказал прокурор.Окончательное решение относительно запросов защиты должен принять суд после того, как будет заслушана позиция прокуратуры по данным запросам.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20201112/rassledovanie-1584378224.html

https://ria.ru/20201030/buk-1582349420.html

https://ria.ru/20201018/mh17-1580350921.html

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нидерланды

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), курск, нидерланды, украина, в мире