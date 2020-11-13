Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/mh17-1584454659.html
В МИД прокомментировали блокировку фильма о крушении MH17 в Youtube
В МИД прокомментировали блокировку фильма о крушении MH17 в Youtube
Министерство иностранных дел России в связи с блокировкой фильма о крушении малайзийского Boeing в Донбассе на YouTube призвало администрацию видеохостинга... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:25
2020-11-13T12:46
владислав волошин
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
дмитрий песков
нидерланды
mh17. расследование
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
youtube
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574175514_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_76a971469179d2510a0641ecc08af348.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России в связи с блокировкой фильма о крушении малайзийского Boeing в Донбассе на YouTube призвало администрацию видеохостинга отказаться от политически мотивированной модерации.Ранее издание "Украина.ру" сообщало, что YouTube запретил премьерный показ фильма-расследования об авиакатастрофе на востоке Украины в 2014 году за два дня до начала слушаний по этому делу в суде в Нидерландах. Фильм был загружен на канал заранее и должен был появиться в открытом доступе 12 ноября, но модераторы YouTube признали фильм "нарушающим принципы и правила платформы и изъяли его еще до премьеры", сообщило издание. Накануне стало известно, что YouTube вернул доступ к фильму.Расследование было проведено украинским журналистом Андреем Лактионовым, который рассматривает версию о причастности украинских ВВС к крушению Boeing. Фильм был передан в редакцию "Украина.ру" друзьями и соратниками журналиста, который не смог опубликовать его при жизни - Лактионов скончался 12 июня 2020 года.Создатели фильма задались вопросом о причинах смерти украинского летчика Владислава Волошина, одного из подозреваемых по делу о крушении Boeing, который, согласно официальной версии, совершил суицид. По мнению создателей фильма, обстоятельства и реальные причины его гибели остаются неустановленными, потому что тело летчика было кремировано в сжатые сроки. Дело официально закрыто украинскими властями.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/mh17-1583225036.html
https://ria.ru/20201030/buk-1582349420.html
нидерланды
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574175514_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_80e00f4f7e934d8bce29d8456ef4bd3e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владислав волошин, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), дмитрий песков, нидерланды, mh17. расследование, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), youtube, в мире

В МИД прокомментировали блокировку фильма о крушении MH17 в Youtube

12:25 13.11.2020 (обновлено: 12:46 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЭксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России в связи с блокировкой фильма о крушении малайзийского Boeing в Донбассе на YouTube призвало администрацию видеохостинга отказаться от политически мотивированной модерации.
Ранее издание "Украина.ру" сообщало, что YouTube запретил премьерный показ фильма-расследования об авиакатастрофе на востоке Украины в 2014 году за два дня до начала слушаний по этому делу в суде в Нидерландах. Фильм был загружен на канал заранее и должен был появиться в открытом доступе 12 ноября, но модераторы YouTube признали фильм "нарушающим принципы и правила платформы и изъяли его еще до премьеры", сообщило издание. Накануне стало известно, что YouTube вернул доступ к фильму.
"Мы призываем администрацию YouTube пересмотреть свое решение и в целом отказаться от подобной политически мотивированный модерации. Такими действиями хостинг нарушает право своей аудитории искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Расследование было проведено украинским журналистом Андреем Лактионовым, который рассматривает версию о причастности украинских ВВС к крушению Boeing. Фильм был передан в редакцию "Украина.ру" друзьями и соратниками журналиста, который не смог опубликовать его при жизни - Лактионов скончался 12 июня 2020 года.
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 17:17Сказано в эфире
Юрист: на суде по делу MH17 анонимных свидетелей быть не должноСуд по делу MH17, проходящий в Нидерландах, может разрешить установить личности анонимных свидетелей. Юрист-международник Дмитрий Романенко считает, что это сделать необходимо. В эфире радио Sputnik он объяснил свою позицию.
Создатели фильма задались вопросом о причинах смерти украинского летчика Владислава Волошина, одного из подозреваемых по делу о крушении Boeing, который, согласно официальной версии, совершил суицид. По мнению создателей фильма, обстоятельства и реальные причины его гибели остаются неустановленными, потому что тело летчика было кремировано в сжатые сроки. Дело официально закрыто украинскими властями.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 18:34
Подозреваемый по делу MH17 рассказал, где был "Бук" ВСУ в день катастрофы
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
 
Владислав ВолошинВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Дмитрий ПесковНидерландыMH17. РасследованиеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)YouTubeВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
Лента новостейМолния