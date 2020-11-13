https://ria.ru/20201113/mgu-1584494058.html
МГУ переходит на дистанционное обучение
МГУ переходит на дистанционное обучение
Московский государственный университет имени Ломоносова переходит на дистанционный формат обучения, соответствующий приказ ректора имеется в распоряжении РИА... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:19
2020-11-13T15:19
2020-11-13T17:21
виктор садовничий
мгу имени м. в. ломоносова
михаил ломоносов
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова переходит на дистанционный формат обучения, соответствующий приказ ректора имеется в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что приказ также требует обеспечить надлежащее качество подготовки обучающихся и реализацию образовательных программ в полном объеме.Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что дистанционная форма обучения не сильно влияет на качество образования.Ранее сообщалось, что Садовничий подписал приказ о переводе МГУ на дистанционную форму обучения с 16 ноября.Он отметил, что, вместе с тем, остается вопрос о том, что живое общение не заменишь. Садовничий добавил, что на текущий момент только 15% студентом МГУ учатся очно, 75% уже занимаются дистанционно.По его словам, для преподавателей этот формат работы не проще очного, общение идет круглые сутки, даже поздно вечером студенты пишут преподавателям. Он также рассказал, что в МГУ разрабатывают виртуальные практикумы, чтобы студент в ходе дистанционного общения мог участвовать в проведении лабораторной работы.Садовничий уточнил, что сессию предполагается проводить сессию в дистанционном формате, он пояснил, что не видит в этом проблемы, а также "возможностей, как это сделать по-другому", и отметил, что предыдущая сессия уже проходила в дистанционном формате.Ректор МГУ также рассказал, что вуз не свернул научную работу, более того им было опубликовано больше статей, чем в предыдущий период, когда работали не на удаленке.
https://ria.ru/20201113/moskva-1584500470.html
https://ria.ru/20201113/mgimo-1584445360.html
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виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова, михаил ломоносов, общество
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Московский государственный университет имени Ломоносова
переходит на дистанционный формат обучения, соответствующий приказ ректора имеется в распоряжении РИА Новости.
"Осуществлять учебный процесс в Московском университете с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 16 ноября 2020 года и до особого распоряжения", - говорится в документе.
Отмечается, что приказ также требует обеспечить надлежащее качество подготовки обучающихся и реализацию образовательных программ в полном объеме.
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий
заявил, что дистанционная форма обучения не сильно влияет на качество образования.
Ранее сообщалось, что Садовничий подписал приказ о переводе МГУ на дистанционную форму обучения с 16 ноября.
"Мне кажется, сейчас судить совсем рано, мы выпустили ребят по дистанту... и наблюдали тот вопрос, не потеряли ли они что-то в своем обучении. Мне кажется, что те, кто старается из ребят, а таких подавляющее большинство, они понимают тоже, что это их ответственность, они вступают в самостоятельную жизнь. Это не сильно влияет дистанционное образование на качество", - сказал Садовничий в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что, вместе с тем, остается вопрос о том, что живое общение не заменишь. Садовничий добавил, что на текущий момент только 15% студентом МГУ учатся очно, 75% уже занимаются дистанционно.
"Безусловно мы сохраним все возможности общения студентов с преподавателями и постараемся все сделать так, чтобы качество не пострадало", - добавил ректор.
По его словам, для преподавателей этот формат работы не проще очного, общение идет круглые сутки, даже поздно вечером студенты пишут преподавателям. Он также рассказал, что в МГУ разрабатывают виртуальные практикумы, чтобы студент в ходе дистанционного общения мог участвовать в проведении лабораторной работы.
Садовничий уточнил, что сессию предполагается проводить сессию в дистанционном формате, он пояснил, что не видит в этом проблемы, а также "возможностей, как это сделать по-другому", и отметил, что предыдущая сессия уже проходила в дистанционном формате.
Ректор МГУ также рассказал, что вуз не свернул научную работу, более того им было опубликовано больше статей, чем в предыдущий период, когда работали не на удаленке.