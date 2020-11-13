https://ria.ru/20201113/mgu-1584494058.html

МГУ переходит на дистанционное обучение

МГУ переходит на дистанционное обучение

Московский государственный университет имени Ломоносова переходит на дистанционный формат обучения, соответствующий приказ ректора имеется в распоряжении РИА... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:19

2020-11-13T15:19

2020-11-13T17:21

виктор садовничий

мгу имени м. в. ломоносова

михаил ломоносов

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова переходит на дистанционный формат обучения, соответствующий приказ ректора имеется в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что приказ также требует обеспечить надлежащее качество подготовки обучающихся и реализацию образовательных программ в полном объеме.Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что дистанционная форма обучения не сильно влияет на качество образования.Ранее сообщалось, что Садовничий подписал приказ о переводе МГУ на дистанционную форму обучения с 16 ноября.Он отметил, что, вместе с тем, остается вопрос о том, что живое общение не заменишь. Садовничий добавил, что на текущий момент только 15% студентом МГУ учатся очно, 75% уже занимаются дистанционно.По его словам, для преподавателей этот формат работы не проще очного, общение идет круглые сутки, даже поздно вечером студенты пишут преподавателям. Он также рассказал, что в МГУ разрабатывают виртуальные практикумы, чтобы студент в ходе дистанционного общения мог участвовать в проведении лабораторной работы.Садовничий уточнил, что сессию предполагается проводить сессию в дистанционном формате, он пояснил, что не видит в этом проблемы, а также "возможностей, как это сделать по-другому", и отметил, что предыдущая сессия уже проходила в дистанционном формате.Ректор МГУ также рассказал, что вуз не свернул научную работу, более того им было опубликовано больше статей, чем в предыдущий период, когда работали не на удаленке.

https://ria.ru/20201113/moskva-1584500470.html

https://ria.ru/20201113/mgimo-1584445360.html

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виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова, михаил ломоносов, общество