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Более сотни медиков откликнулись на призыв властей Липецкой области
Более сотни медиков откликнулись на призыв властей Липецкой области
Более сотни врачей, медсестер и студентов-целевиков откликнулись на призыв губернатора Липецкой области Игоря Артамонова перейти на работу из поликлиник в... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:46
2020-11-13T15:46
2020-11-13T15:46
липецкая область
игорь артамонов
здоровье - общество
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Более сотни врачей, медсестер и студентов-целевиков откликнулись на призыв губернатора Липецкой области Игоря Артамонова перейти на работу из поликлиник в инфекционные госпитали региона, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации региона.Только за один месяц 52 врача узкого профиля и 41 медсестра из различных медучреждений Липецкой области пришли на помощь своим коллегам. Это кардиологи, реаниматологи, эпидемиологи, лаборанты, медперсонал среднего звена из больниц и муниципальных поликлиник области."Врачам сейчас приходится нелегко, больных много, поэтому нам необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить ухудшения ситуации", - сказал глава региона.Кроме этого, на днях власти региона направили запросы в адрес ректоров медицинских вузов и липецкого медицинского колледжа о направлении студентов-старшекурсников, обучающихся по целевым направлениям, а также ординаторов для доукомплектования учреждений здравоохранения Липецкой области. На данный момент откликнулись 18 человек.По словам Артамонова, работа по привлечению студентов будет продолжена. В ближайшее время ожидается прибытие ещё нескольких десятков молодых специалистов.
https://ria.ru/20201112/oborudovanie-1584281405.html
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игорь артамонов, здоровье - общество, липецкая область
ЛИПЕЦК, 13 ноя – РИА Новости.
Более сотни врачей, медсестер и студентов-целевиков откликнулись на призыв губернатора Липецкой области Игоря Артамонова
перейти на работу из поликлиник в инфекционные госпитали региона, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации региона.
Только за один месяц 52 врача узкого профиля и 41 медсестра из различных медучреждений Липецкой области
пришли на помощь своим коллегам. Это кардиологи, реаниматологи, эпидемиологи, лаборанты, медперсонал среднего звена из больниц и муниципальных поликлиник области.
"Врачам сейчас приходится нелегко, больных много, поэтому нам необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить ухудшения ситуации", - сказал глава региона.
Кроме этого, на днях власти региона направили запросы в адрес ректоров медицинских вузов и липецкого медицинского колледжа о направлении студентов-старшекурсников, обучающихся по целевым направлениям, а также ординаторов для доукомплектования учреждений здравоохранения Липецкой области. На данный момент откликнулись 18 человек.
По словам Артамонова, работа по привлечению студентов будет продолжена. В ближайшее время ожидается прибытие ещё нескольких десятков молодых специалистов.