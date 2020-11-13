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В Минздраве рассказали об экстремальных нагрузках у медиков
В Минздраве рассказали об экстремальных нагрузках у медиков
Взгляды общества на риски в здравоохранении надо переосмыслить, в том числе признать право медиков на ошибку, так как они работают с экстремальными нагрузками,... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:55
2020-11-13T12:55
михаил мурашко
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Взгляды общества на риски в здравоохранении надо переосмыслить, в том числе признать право медиков на ошибку, так как они работают с экстремальными нагрузками, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Необходимо переосмысление взглядов общества на безопасность, признание реальности рисков в здравоохранении, связанных с медицинской помощью, признание права на ошибку медицинских работников как людей, работающих под экстремальными нагрузками", - сказал Мурашко на онлайн-форуме "Всемирный день качества".Он уточнил, что требуется также пересмотр роли пациента в системе здравоохранения, включая ответственность пациентов за собственное здоровье.По словам Мурашко, в настоящее время Минздрав и Росздравнадзор уделяют повышенное внимание вопросам безопасности не только пациентов, но и медицинских работников, оказывающих помощь в условиях коронавируса.
https://radiosputnik.ria.ru/20201111/koronavirus-1584055371.html
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михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

В Минздраве рассказали об экстремальных нагрузках у медиков

12:55 13.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Взгляды общества на риски в здравоохранении надо переосмыслить, в том числе признать право медиков на ошибку, так как они работают с экстремальными нагрузками, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Необходимо переосмысление взглядов общества на безопасность, признание реальности рисков в здравоохранении, связанных с медицинской помощью, признание права на ошибку медицинских работников как людей, работающих под экстремальными нагрузками", - сказал Мурашко на онлайн-форуме "Всемирный день качества".
Он уточнил, что требуется также пересмотр роли пациента в системе здравоохранения, включая ответственность пациентов за собственное здоровье.
По словам Мурашко, в настоящее время Минздрав и Росздравнадзор уделяют повышенное внимание вопросам безопасности не только пациентов, но и медицинских работников, оказывающих помощь в условиях коронавируса.
Медицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 10:57
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Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
 
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