https://ria.ru/20201113/mediki-1584461465.html

В Минздраве рассказали об экстремальных нагрузках у медиков

В Минздраве рассказали об экстремальных нагрузках у медиков

Взгляды общества на риски в здравоохранении надо переосмыслить, в том числе признать право медиков на ошибку, так как они работают с экстремальными нагрузками,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:55

2020-11-13T12:55

2020-11-13T12:55

михаил мурашко

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Взгляды общества на риски в здравоохранении надо переосмыслить, в том числе признать право медиков на ошибку, так как они работают с экстремальными нагрузками, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Необходимо переосмысление взглядов общества на безопасность, признание реальности рисков в здравоохранении, связанных с медицинской помощью, признание права на ошибку медицинских работников как людей, работающих под экстремальными нагрузками", - сказал Мурашко на онлайн-форуме "Всемирный день качества".Он уточнил, что требуется также пересмотр роли пациента в системе здравоохранения, включая ответственность пациентов за собственное здоровье.По словам Мурашко, в настоящее время Минздрав и Росздравнадзор уделяют повышенное внимание вопросам безопасности не только пациентов, но и медицинских работников, оказывающих помощь в условиях коронавируса.

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/koronavirus-1584055371.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество