https://ria.ru/20201113/marshrutka-1584426427.html

В Чувашии грузовик столкнулся с маршруткой

В Чувашии грузовик столкнулся с маршруткой

Один человек погиб при столкновении "Газели" с маршруткой в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по республике РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:26

2020-11-13T10:26

2020-11-13T10:26

ядринский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя — РИА Новости. Один человек погиб при столкновении "Газели" с маршруткой в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по республикеДТП произошло в пятницу в 6.45 на 15-м километре автодороги "Сура" в Ядринском районе.По предварительным данным, водитель, допустивший столкновение, уснул за рулем. Обстоятельства ДТП выясняются.

https://ria.ru/20201113/dtp-1584404430.html

ядринский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ядринский район, происшествия