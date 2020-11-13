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В Чувашии грузовик столкнулся с маршруткой
В Чувашии грузовик столкнулся с маршруткой
Один человек погиб при столкновении "Газели" с маршруткой в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по республике РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:26
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ядринский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя — РИА Новости. Один человек погиб при столкновении "Газели" с маршруткой в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по республикеДТП произошло в пятницу в 6.45 на 15-м километре автодороги "Сура" в Ядринском районе.По предварительным данным, водитель, допустивший столкновение, уснул за рулем. Обстоятельства ДТП выясняются.
https://ria.ru/20201113/dtp-1584404430.html
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ядринский район, происшествия

В Чувашии грузовик столкнулся с маршруткой

10:26 13.11.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя — РИА Новости. Один человек погиб при столкновении "Газели" с маршруткой в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по республике
ДТП произошло в пятницу в 6.45 на 15-м километре автодороги "Сура" в Ядринском районе.
Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Березовском районе с участием микроавтобуса - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
06:17
В ДТП с маршрутным автобусом в Красноярском крае погибли два человека
"По предварительным данным, водитель ГАЗ-3302 столкнулся с впереди идущим маршрутным автобусом Mercedes, следовавшим из Чебоксар в Ядрин. В результате столкновения погиб 42-летний пассажир грузовика. В салоне маршрутки в момент столкновения находилось четыре пассажира, они не пострадали", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель, допустивший столкновение, уснул за рулем. Обстоятельства ДТП выясняются.
 
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