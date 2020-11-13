https://ria.ru/20201113/marshrutka-1584426427.html
В Чувашии грузовик столкнулся с маршруткой
В Чувашии грузовик столкнулся с маршруткой
Один человек погиб при столкновении "Газели" с маршруткой в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по республике РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:26
2020-11-13T10:26
2020-11-13T10:26
ядринский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя — РИА Новости. Один человек погиб при столкновении "Газели" с маршруткой в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по республикеДТП произошло в пятницу в 6.45 на 15-м километре автодороги "Сура" в Ядринском районе.По предварительным данным, водитель, допустивший столкновение, уснул за рулем. Обстоятельства ДТП выясняются.
https://ria.ru/20201113/dtp-1584404430.html
ядринский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ядринский район, происшествия