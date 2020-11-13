https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584571302.html

Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году

Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на выборах 1994 года на его жизнь покушались, а конкуренту по политической кампании Вячеславу Кебичу,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T23:14

2020-11-13T23:14

2020-11-13T23:14

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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на выборах 1994 года на его жизнь покушались, а конкуренту по политической кампании Вячеславу Кебичу, занимавшему тогда пост председателя Совета министров, предлагали устранить его физически."Вы хоть знаете, что в меня на первых выборах стреляли? Но я не плакался. И не ходил и не рассказывал. Когда стал президентом, мне принесли документы: надо расследовать. Я говорю: положите в архив КГБ. Я даже не стал расследовать эти случаи. Сейчас эти документы где-то пылятся в КГБ. А после я узнал, что к моему альтернативному кандидату, Кебичу - мы же вдвоем остались во втором круге - пришли "доброжелатели" и предложили вариант: мы расстреливаем твою машину … и Лукашенко, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает", - рассказал глава государства в беседе с журналистами, телеверсию разговора показал телеканал ОНТ.Как отметил Лукашенко, поскольку он и Кебич были "в альтернативе нацменам", поэтому все предполагалось "свалить" на Зенона Позняка и Станислава Шушкевича, на националистов."Реальный был вариант, и никто бы не разбирался… Развалился Союз, там ядерное оружие двигали-передвигали, оно еще у нас было на территории, никто бы даже не разбирался в этом. Кебич на это не пошел, за что я его всю жизнь ценю, хоть он был моим альтернативным жестоким кандидатом, поддерживаемый Россией тогда и так далее. Я его ценил, ценю и каждый фактически месяц интересуюсь состоянием здоровья его… Всегда его поддерживал. Он на это не пошел", - заявил Лукашенко.Рассуждая о текущей ситуации в Белоруссии и действиях некоторых оппонентов, глава государства заметил, что не надо бежать ни в Польшу, ни в Литву, если хочешь чего-то сделать у себя в стране. "А на штыках НАТО в Беларуси счастья не построишь для белорусского народа", - добавил он.Первый тур президентских выборов 1994 года в Белоруссии прошел 23 июня – тогда Лукашенко набрал 44,82% голосов, Кебич – 17,33%. Второй тур состоялся 10 июля: за действующего главу государства проголосовали 80,34% избирателей, за его соперника - 14,17%.

https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584552289.html

https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584495655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав шушкевич, александр лукашенко, белоруссия, в мире