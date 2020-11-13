Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
© AP Photo / BelTAПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
© AP Photo / BelTA
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на выборах 1994 года на его жизнь покушались, а конкуренту по политической кампании Вячеславу Кебичу, занимавшему тогда пост председателя Совета министров, предлагали устранить его физически.
"Вы хоть знаете, что в меня на первых выборах стреляли? Но я не плакался. И не ходил и не рассказывал. Когда стал президентом, мне принесли документы: надо расследовать. Я говорю: положите в архив КГБ. Я даже не стал расследовать эти случаи. Сейчас эти документы где-то пылятся в КГБ. А после я узнал, что к моему альтернативному кандидату, Кебичу - мы же вдвоем остались во втором круге - пришли "доброжелатели" и предложили вариант: мы расстреливаем твою машину … и Лукашенко, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает", - рассказал глава государства в беседе с журналистами, телеверсию разговора показал телеканал ОНТ.
Как отметил Лукашенко, поскольку он и Кебич были "в альтернативе нацменам", поэтому все предполагалось "свалить" на Зенона Позняка и Станислава Шушкевича, на националистов.
"Реальный был вариант, и никто бы не разбирался… Развалился Союз, там ядерное оружие двигали-передвигали, оно еще у нас было на территории, никто бы даже не разбирался в этом. Кебич на это не пошел, за что я его всю жизнь ценю, хоть он был моим альтернативным жестоким кандидатом, поддерживаемый Россией тогда и так далее. Я его ценил, ценю и каждый фактически месяц интересуюсь состоянием здоровья его… Всегда его поддерживал. Он на это не пошел", - заявил Лукашенко.
Первый тур президентских выборов 1994 года в Белоруссии прошел 23 июня – тогда Лукашенко набрал 44,82% голосов, Кебич – 17,33%. Второй тур состоялся 10 июля: за действующего главу государства проголосовали 80,34% избирателей, за его соперника - 14,17%.