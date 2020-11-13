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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584570204.html
Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против идеи освободить из СИЗО своих политических оппонентов и назначить их на высокие... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T22:54
2020-11-13T23:11
протесты в белоруссии
виктор бабарико
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против идеи освободить из СИЗО своих политических оппонентов и назначить их на высокие государственные должности, поскольку "вор должен сидеть в тюрьме"."В силу каких-то причин в СМИ начинаются болтания, то фамилии какие-то называют, что неплохо было бы выпустить, премьер-министром назначить… Никогда. Вор должен сидеть в тюрьме. Здесь нет никакой политики. Украл – верни народу и государству, потом мы с тобой поговорим", - сказал Лукашенко в Минске во время встречи с журналистами, фрагмент которой показал телеканал ОНТ.Президент рассказал журналистам о своей встрече в СИЗО КГБ с представителями оппозиции, которые были заключены под стражу в рамках уголовных дел. "Я прежде всего думал о том, кто эти люди. Можно ли с ними вообще разговаривать? Поговорить и послушать. Это же те люди, которые могли стать у руля Беларуси", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь. Он отметил, что в начале встречи ее участники договорились вести разговор на равных, не принимая во внимание статус и должности. "Мы договорились, что ведем дискуссию на равных. Я их каждого предупредил: президента здесь нет. Здесь Александр Лукашенко", - заявил глава государства.Он напомнил, что участники той встречи также договаривались не разглашать подробности разговора, поэтому Лукашенко не стал детализировать его и для журналистов. "Многое можно рассказать, и я когда-нибудь расскажу, если они не будут против", - отметил президент.Десятого октября Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании и с тех пор содержались под стражей в различных следственных изоляторах, и обсудил с ними вопросы поправок в конституцию. Пятерым участникам этой встречи были изменены или отменены меры пресечения. Вместе с тем среди тех, кто продолжает находиться в заключении, остается экс-претендент на президентский пост Виктор Бабарико.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201113/tribunal-1584562107.html
https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584552289.html
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виктор бабарико, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО

22:54 13.11.2020 (обновлено: 23:11 13.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против идеи освободить из СИЗО своих политических оппонентов и назначить их на высокие государственные должности, поскольку "вор должен сидеть в тюрьме".
"В силу каких-то причин в СМИ начинаются болтания, то фамилии какие-то называют, что неплохо было бы выпустить, премьер-министром назначить… Никогда. Вор должен сидеть в тюрьме. Здесь нет никакой политики. Украл – верни народу и государству, потом мы с тобой поговорим", - сказал Лукашенко в Минске во время встречи с журналистами, фрагмент которой показал телеканал ОНТ.
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Президент рассказал журналистам о своей встрече в СИЗО КГБ с представителями оппозиции, которые были заключены под стражу в рамках уголовных дел. "Я прежде всего думал о том, кто эти люди. Можно ли с ними вообще разговаривать? Поговорить и послушать. Это же те люди, которые могли стать у руля Беларуси", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь. Он отметил, что в начале встречи ее участники договорились вести разговор на равных, не принимая во внимание статус и должности. "Мы договорились, что ведем дискуссию на равных. Я их каждого предупредил: президента здесь нет. Здесь Александр Лукашенко", - заявил глава государства.
Он напомнил, что участники той встречи также договаривались не разглашать подробности разговора, поэтому Лукашенко не стал детализировать его и для журналистов. "Многое можно рассказать, и я когда-нибудь расскажу, если они не будут против", - отметил президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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Десятого октября Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании и с тех пор содержались под стражей в различных следственных изоляторах, и обсудил с ними вопросы поправок в конституцию. Пятерым участникам этой встречи были изменены или отменены меры пресечения. Вместе с тем среди тех, кто продолжает находиться в заключении, остается экс-претендент на президентский пост Виктор Бабарико.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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